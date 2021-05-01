Экологи и общественники требуют запретить дноуглубительные работы на Каспии

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НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Экологи и активисты бьют тревогу. По их мнению, Каспийскому морю грозит экологическая катастрофа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каспий на грани экологической катастрофы. В тревожный набат бьют уже не только экологи и общественники. Простые атыраусцы и мангистаусцы обеспокоены тем, как море мелеет на глазах. Шагом в пропасть они называют предстоящие дноуглубительные работы компании NCOC. Консорциум намерен вырыть на шельфе два крупных канала. Это уничтожит всю экосистему, уверены активисты. Пропадет рыба, изменится климат, ухудшится здоровье населения. Но на возмущения людей Минэкологии пока реагирует неохотно", - говорится в сюжете телеканала "Астана" .

Нефтедобывающей компании NCOC нужны два канала по дну Каспия: тяжелые суда не могут проходить к нефтяным объектам из-за обмеления моря. Но с этими рвами длиной в 56 километров водоем начнет мелеть еще быстрее, уверены жители региона. Экологи убеждены, что дноуглубительные работы полностью уничтожат экосистему Северо-Восточного Каспия.

По данным члена координационного совета экофорума НПО Казахстана Галины Черновой, 90% осетровых обитают именно в этой части водоема.

NCOC, да, они согласны с тем, что будет нанесен ущерб. Исчезнет маточное стадо осетровых и мы, как минимум, потеряем 54 тонны черной икры. Проект, он просто абсурден. Подрывают наше жизненное пространство и наносят удар по продовольственной безопасности нашей страны. Мы требуем признать этот проект вредным и опасным", - сказала она.

Казахстанцы уже запустили петицию с призывом запретить работы по дноуглублению Каспийского моря. Опираясь на публичные данные о проекте и объективные исследования, активисты предлагают использовать технику, которая способна передвигаться по мелководью.

Ширина одного канала составит от 80 до 115 метров. Снято будет 18,5 миллиона кубометров грунта. Площадь, с которой поднимут землю - 29 миллионов квадратных метров. В случае углубления, корм для рыб и прежде всего, молоди, будет уничтожен, говорится в петиции "Спасем Каспийское море от экологической катастрофы".

Более 15 тысяч человек, подписавших петицию, просят присвоить Северо-Восточной части Каспия статус особо охраняемой природной территории и ввести мораторий на осушение и углубление дна.

По информации телеканала, в Минэкологии заявили, что проект якобы уже обсудили на общественных слушаниях. Положительное заключение, хоть и с замечаниями, вынесла комплексная вневедомственная экспертиза. И вообще, весь нанесённый ущерб консорциум готов щедро возместить.

Что касается неизбежного ущерба рыбным ресурсам в процессе строительства канала, то документально доказано, что при проведении планируемых работ проектом (NCOC) предусмотрен максимальный комплекс природоохранных мероприятий для сохранения экосистемы моря и снижения воздействия на окружающую среду", - письменно прокомментировал председатель комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Зулфухар Жолдасов.

Но такая отписка казахстанских защитников природы не устраивает. Они уверены: заключений отечественных специалистов, давших добро на вмешательство в водоём, недостаточно. К проблеме Каспия необходимо привлекать экспертов извне.

По данным экспертов в области экологии, соседние по Каспию страны, особенно Россия и Иран, уже озаботились спасением своей акватории. Тем временем казахстанские чиновники от экологии заверяют: обмеление моря - явление естественное. Мол, в течение всего ХХ века его уровень колебался. Людей же беспокоит то, что они видят своими глазами.

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