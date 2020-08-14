Экологи выяснят причину гибели рыбы в озере Пархач в Алматы

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщило, что комиссия из департамента экологии Алматы, РГП "Казгидромет" и инспекции Алматы по лесному хозяйству и животному миру выехала на загрязненное озеро Пархач, где отмечается массовая гибель рыбы, передает Kazakhstan Today.

Ранее житель Алматы снял на видео грязный берег озера Пархач в Турксибском районе с мертвой рыбой на берегу. Озеро находится в частной собственности, информирует портал inAlmaty.kz

После публикации видео экологи возьмут в озере пробы воды и будут выяснять причину массовой гибели рыбы.

В Минэкологии призывают граждан соблюдать чистоту и порядок в местах отдыха на природе и убирать за собой мусор. Отмечается, что в скором времени будет ужесточена ответственность граждан за нанесение вреда окружающей среде.

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