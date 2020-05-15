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Экологическая ситуация улучшилась на Малом Арале - Минэкологии

14.05.2020, 16:38 8479
Экологическая ситуация улучшилась на Малом Арале - Минэкологии
Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил об улучшении экологической ситуации в Кызылординской области, в частности, в районе Малого Аральского моря, передает Kazakhstan Today.
 

Нахожусь с рабочей поездкой по южным регионам страны. Накануне выезжал с акимом Кызылординской области Гульшарой Абдыкаликовой на Малый Арал. Большую роль в улучшении ситуации на Северном Арале сыграло строительство Кокаральской дамбы и сегодня объем воды там достиг 27 кубометров. Улучшилась экология региона, активно развивается рыбная отрасль, насчитывается более 20 видов рыб, обитающих в водоеме. Дамба имеет стратегическое значение, и ее состояние необходимо контролировать и поддерживать на постоянной основе", - написал министр в Твиттере.

 
Он отметил, что планируется провести работы по укреплению дамбы, разрабатывается ПСД проекта. Проект будет реализован в ближайшей перспективе и позволит также создать рабочие места во время реконструкции объекта.
 
Малое Аральское море (Малый Арал, Северный Арал) - солоноватое озеро на территории Кызылординской области, северная часть пересохшего Аральского моря, получающая воду из Сырдарьи. Озеро возникло в 1987 году в результате усыхания Аральского моря. В современном виде сформировалось после устройства Кокаральской плотины, предотвратившей дальнейшее усыхание северной части Арала.
 

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