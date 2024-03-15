Эксперты ШОС завершили согласование ряда документов об охране окружающей среды

Казахстан призвал к реализации мероприятий в рамках проведения Года экологии ШОС

Фото: Минэкологии РК

Рассказать друзьям

Пекин. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 по 13 марта в Пекине (КНР) в гибридном формате под председательством казахстанской стороны состоялось очередное заседание экспертов министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за вопросы окружающей среды, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.





В ходе заседания эксперты завершили согласование текстов таких документов, как соглашение между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и совместные подходы государств - членов ШОС К решению экологических проблем.





В рамках мероприятия казахстанская сторона информировала о ходе подготовки к проведению 22 мая в Астане пятого совещания руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, отвечающих за вопросы окружающей среды, и передала сторонам официальные приглашения.





Также казахстанская сторона призвала стороны к реализации мероприятий в рамках проведения Года экологии ШОС в 2024 году (проведение субботников, посадка деревьев и другие).





Вместе с тем казахстанская сторона пригласила стороны принять участие в круглом столе молодых специалистов гидрометеорологических служб стран ШОС, организуемом Казгидрометом Казахстана 19 марта в онлайн-формате.