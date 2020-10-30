Еще два казахстанских заповедника включены в сеть резерватов ЮНЕСКО

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Два казахстанских заповедника вошли в Национальную сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", передает Kazakhstan Today.

Казахстанский Национальный комитет программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАВ), не взирая на все сложности, связанные с режимом карантина, подготовили 2 номинационных досье для включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Благодаря слаженной работе членов Комитета и сотрудников администрации Алматинского и Западно-Алтайского государственных природных заповедников, Национальная сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" в Казахстане пополнилась двумя новыми биосферными резерватами", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Как уточнили в ведомстве, заседание 32-ой сессии Международного Координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАВ) прошло 27 и 28 октября в виртуальном формате. На международном уровне специальный экспертный совет дал оценку документации, представленной Казахстанским Национальным комитетом программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", после чего было принято решение о возможности одобрения Алматинского и Западно-Алтайского государственных природных заповедников в качестве биосферных резерватов Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Таким образом, на сегодняшний день Национальная сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" в Казахстане насчитывает 12 биосферных резерватов. Это количество значительно превосходит число биосферных резерватов в других странах Центральной Азии. Признание такого количества биосферных резерватов свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений", - отметили в пресс-службе.

В целом по итогам сессии во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включены 24 биосферных резервата, находящихся на территории разных стран, один из которых является трансграничным. Таким образом, по состоянию на 29 октября Всемирная сеть биосферных резерватов включает в себя 714 резерватов, находящихся на территории 129 стран мира.

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