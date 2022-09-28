Факты незаконной вырубки деревьев и их ненадлежащего содержания выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Туркестанской области с начала года выявили 60 нарушений правил содержания и незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стражами порядка зарегистрировано 3 факта незаконной вырубки деревьев, по которым составлены административные протоколы по статье 381-1 КоАП РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", а собранные материалы направлены в суд. Также сотрудниками полиции изъяты свыше 6 кубометров незаконно вырубленной древесины", - сообщили в ДП Туркестанской области.
Также выявлены 57 нарушений правил содержания и защиты зеленых насаждений, по которым составлены административные протоколы по статье 386 КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". Шесть нарушителей получили административные штрафы, остальным вынесено предупреждение.
В настоящее время в целях предупреждения незаконных вырубок в осенний период саксауловых и других деревьев на дрова сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира продолжаются мероприятия по пресечению правонарушений и защите природы", - говорится в пресс-релизе департамента.