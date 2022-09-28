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Факты незаконной вырубки деревьев и их ненадлежащего содержания выявили в Туркестанской области

27.09.2022, 15:37 3426
Факты незаконной вырубки деревьев и их ненадлежащего содержания выявили в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Туркестанской области с начала года выявили 60 нарушений правил содержания и незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стражами порядка зарегистрировано 3 факта незаконной вырубки деревьев, по которым составлены административные протоколы по статье 381-1 КоАП РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", а собранные материалы направлены в суд. Также сотрудниками полиции изъяты свыше 6 кубометров незаконно вырубленной древесины", - сообщили в ДП Туркестанской области. 

 
Также выявлены 57 нарушений правил содержания и защиты зеленых насаждений, по которым составлены административные протоколы по статье 386 КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". Шесть нарушителей получили административные штрафы, остальным вынесено предупреждение.
 

В настоящее время в целях предупреждения незаконных вырубок в осенний период саксауловых и других деревьев на дрова сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира продолжаются мероприятия по пресечению правонарушений и защите природы", - говорится в пресс-релизе департамента.

 

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Манула сняли на видео в нацпарке "Тарбагатай"

26.09.2022, 20:26 7801
Манула сняли на видео в нацпарке "Тарбагатай"
Фото: instagram.com/qazfwc
СЕМЕЙ. 26 СЕНТЯБРЯ - Манула засняли на видео в национальном парке "Тарбагатай" в Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с редким хищником опубликовано в Instagram Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 
 

Манул - редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады. На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С. С 1976 года в стране запрещена охота на этих животных", - сообщили в ведомстве.

 
 

В Петропавловске варварски уничтожили березовую рощу ради строительства мотеля

24.09.2022, 10:54 16011
В Петропавловске варварски уничтожили березовую рощу ради строительства мотеля
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 СЕНТЯБРЯ - На окраине Петропавловска варварски уничтожили березовую рощу на площади почти в один гектар. Участок лесного массива продали под строительство мотеля, шиномонтажной мастерской и стоянки для транзитных машин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еще вчера Куйбышевский лесхоз в Петропавловске был на одну березовую рощу больше. А сегодня лес на площади почти в гектар вырубили подчистую. Березы до 2007 года числились территориями лесного фонда. А затем их перевели в другой разряд и продали в частные руки", - сообщает "Петропавловск.news"


По данным источника, один участок площадью 3696 квадратных метров в 2010 году имел кадастровую стоимость 4 693 920 тенге, другой площадью 4304 квадратных метра - 5 466 080 тенге. 
 

Итого - 10,2 млн тенге за 0,8 гектара городской земли, которая теперь из березовой рощи будет превращена в мотельное пространство. Участок выкупил предприниматель Ф. Абдуллаев", - сообщается на сайте.

 
Ситуацию прокомментировали в горакимате.
 

21 сентября сотрудниками городского акимата и полицейскими был осуществлен выезд на данный участок. Работы приостановили. Но, несмотря на это, вырубку на данном участке продолжили в последующие дни. 23 сентября повторно был организован выезд совместно с сотрудниками полиции, природоохранной прокуратурой. На данный момент работы приостановлены", - цитирует пресс-секретаря отдела ЖКХ акимата города Асем Айтулову агентство Sputnik.

 
По данным "Петропавловск.news", вырубка деревьев в Петропавловске, как в Куйбышевском лесхозе, так и в Мещанском лесу, стала возможна после решения правительства Казахстана перевести земли лесного фонда в земли общего пользования, а затем продать их. 
 

Перевести земельные участки государственного учреждения "Петропавловское государственное лесное учреждение", расположенные в границах города Петропавловска, общей площадью 270 гектаров из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов", - говорится в постановлении от 15 декабря 2006 года № 1215.

 
Так фонд зеленых насаждений Петропавловска, принадлежащий всем горожанам, стал фондом денежных поступлений акимата города. По данным сайта, в прошлом году торговля "свободными земельными участками" принесла бюджету города 127 миллионов тенге. В ближайшие годы работа в этом направлении продолжится. Однако скоро продавать в Петропавловске будет уже нечего, сетует источник. 
 

Около 230 китов выбросились на берег в Тасмании

22.09.2022, 09:35 22776
Около 230 китов выбросились на берег в Тасмании
Фото: southcoastregister.com.au
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Около 230 китов выбросились на западное побережье Тасмании. Это случилось через два дня после того, как 14 кашалотов были найдены на берегу острова у северо-западного побережья штата Северная Австралия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По меньшей мере половина выбросившихся морских млекопитающих все еще жива, сообщает министерство природных ресурсов и окружающей среды Тасмании. Сейчас команда из программы сохранения морской среды, собрав снаряжение для спасения, направляется в этот район, информирует rg.ru.
 
Агентство напоминает, что ровно два года назад в той же гавани был обнаружен первый самый крупный массовый выброс на берег животных в истории Австралии. Тогда биологи насчитали около 470 особей, застрявших на песчаных отмелях. После усилий волонтеров 111 из них удалось спасти, но остальные погибли.
 
В гавань, объясняют специалисты, ведет печально известный мелководный и опасный канал, известный как "врата ада". Местный фермер Линтон Крингл, разводящий лосося, помогал в спасательных работах 2020 года, сейчас он заявляет, что спасательная операция будет сложнее.
 
Ванесса Пиротта, специалист по дикой природе, специализирующаяся на морских млекопитающих, считает, что еще рано искать объяснение, почему этот инцидент произошел. 
 

Но причина может быть в экологии", - предполагает Пиротта.

 
Ранее 14 кашалотов были обнаружены на острове Кинг, входящем в состав штата Тасмания. Ученый из Университета Гриффита Олаф Мейнеке считает, что для кашалотов это необычное явление. К этому может привести повышение температуры, меняющее направления океанских течений и, соответственно, перемещающее традиционную пищу китов.
 

Они отправляются за ней в разные районы, - считает Мейнеке. - И когда киты это делают, то находятся не в лучшем физическом состоянии, поскольку голодают, а это большой риск".

 

Архары попали в объектив фотоловушки в нацпарке "Алтын-Эмель"

20.09.2022, 20:51 29176
Архары попали в объектив фотоловушки в нацпарке "Алтын-Эмель"
Фото: instagram.com/altynemel_np
ТАЛДЫКОРГАН. 20 СЕНТЯБРЯ - В объектив фотоловушки, установленной в национальном парке "Алтын-Эмель", попали архары, пришедшие на водопой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео и фото с архарами опубликованы в Instagram национального парка "Алтын-Эмель". На первом фото засняты архары, пьющие воду из реки. На видео можно увидеть больше животных. В последнем ролике сотрудники нацпарка показали саму фотоловушку, установленную на берегу. 
 
Ранее редкий краснокнижный устюрсткий уриал был замечен на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе. 
 
 
 

Минэкологии выявило нарушения на АНПЗ

20.09.2022, 12:51 31206
Минэкологии выявило нарушения на АНПЗ
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - Департаментом экологии по Атырауской области в период с 18 августа по 5 сентября текущего года проведена внеплановая тематическая проверка в отношении ТОО "АНПЗ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проверка показала, что в результате сбоя напряжения в электроснабжении завода произведена полная остановка технологических установок. В связи с чем для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему. После восстановления электроснабжения со стороны АО "KEGOC" технологические установки были перезапущены с восстановлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

 
Отмечается, что при изучении проектных документов установлено, что "у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии от сжигания газа на факелах". 
 

Таким образом, эмиссии, осуществленные ТОО "АНПЗ", в результате сжигания топливного газа в объеме 73 тысяч кубометров на факельной установке ПГПН и 6 тысяч кубометров на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству РК. Необходимо отметить, что такое нарушение носит систематический характер. Аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год", - пояснили в ведомстве.

 
По данным Минэкологии, за систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 328 КоАП.
 
Материалы находятся на рассмотрении суда.
 

Экологи опасаются гибели рыбы в Шардаринском водохранилище из-за тонны мусора

15.09.2022, 13:22 43991
Экологи опасаются гибели рыбы в Шардаринском водохранилище из-за тонны мусора
Фото: Otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Более тонный мусора убрали волонтеры и сотрудники Комитета рыбного хозяйства во время массового субботника на территории Шардаринского водохранилища, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инспекторы бьют тревогу, мусор не только на берегу, но и в воде, что чрезвычайно опасно для местной фауны. За один день участники акции убрали больше тонны мусора", - сообщает издание "Отырар".

 
Экоактивисты обнаружили в воде пластиковые бутылки и браконьерские сети, за установку которых предусмотрен штраф до 200 тысяч тенге. 
 
Специалисты утверждают, что, если люди не перестанут засорять Шардаринское водохранилище, количество рыбы может сократиться в разы, а то и вовсе исчезнуть.

Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Минэкологии РК.
 

Экологи предрекают Каспию судьбу Арала

12.09.2022, 13:36 51716
Экологи предрекают Каспию судьбу Арала
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 12 СЕНТЯБРЯ - Если обмеление Каспия продолжится, он может повторить судьбу Аральского моря, заявляют экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По официальным данным, обмеление моря продолжается с 2006 года. До сегодняшнего дня его площадь сократилась на 22 тысячи квадратных километров", - сообщает "Хабар 24".  

 
По словам жителей Актау, береговая линия моря кардинально изменилась. В некоторых местах вода отошла на 20 метров. 
 
В видео, снятом в репортаже телеканала, видно, что море ушло и обнажило каменистое дно. 

 

Жители обеспокоены таким состоянием водоема. Грозит экологическая катастрофа, говорят жители Актау. Обмеление Каспия экологи связывают с сокращением притока воды из Волги и Урала. Эти реки дают 80% наполняемости водоема", - сообщает телеканал.

 

Необходимо создать меры трансграничного взаимодействия государств по рациональному использованию рек", - заявляет эколог Орынбасар Тогжанов. 

 
По его словам, специалисты из Казахстана и России неоднократно обсуждали ситуацию. 
 
За последние 50 лет население, проживающее возле реки Жайык, выросло в 6 раз. Все эти люди используют речную воду. 
 
Как раньше, в советский период, запланировать потребление воды невозможно, поэтому и Казахстан, и Россия должны совместно экономить использование водных ресурсов. К сожалению, в Казахстане нет ни одного научно-исследовательского института, который занимался бы исключительно проблемами Каспийского моря. 
 
По словам эколога Кирилла Осина, на межсезонные колебания уровня воды влияют многие факторы. 
 

Первое - глобальное изменение климата. Становится больше жарких дней, и количество осадков становится меньше. И, соответственно, тот уровень испарения, который происходит, он не компенсируется обратно осадками. Второе - то, что происходит сегодня с реками. Надо отметить, что в Каспийское море впадают более 140 рек, но 2 главные артерии, которые его наполняют, это Волга и Урал, они деградируют сегодня как никогда. Посмотрите на состояние реки Урал, она практически пересохла. Волга тоже", - говорит эксперт. 

 
Между тем до 2025 года в Мангистауской области поэтапно будет реализовано 9 проектов мощностью 286 000 кубометров воды. 6 из них касаются опреснения Каспия.

В апреле этого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой. 
 

Пожар в Костанайской области: 137 животных и 130 птиц погибли

11.09.2022, 16:49 55576
Пожар в Костанайской области: 137 животных и 130 птиц погибли
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Аулиекольском районе Костанайской области проводится комиссионная работа по уточнению количества павших животных и птиц во время пожара лесных массивов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: КРС - 30 голов, МРС - 2 головы, свиньи - 105 голов, птицы - 130 голов", - цитирует сайт газеты "Костанайские новости" руководителя управления ветеринарии Костанайской области Аката Шектыбаева.


Напомним, в Костанайской области пожарные боролись с возгоранием лесных массивов на протяжении восьми дней. Общая площадь пожара составила 43 тысячи га.

Экологи считают, что на восстановление экосистемы края понадобится от 70 до 150 лет.
 

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