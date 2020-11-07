Геологоразведка в дельте реки Или негативно отразится на экосистеме реки - Минэкологии

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Специалисты Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана вынесли отрицательное заключение к проектам АО "НГК "Тау-Кен Самрук" в Балхашском районе Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Рассматриваемые компанией участки для геологоразведки находятся в границах государственного природного заказника республиканского значения. В соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях", в комплексных государственных природных заказниках запрещается хозяйственная деятельность, создающая угрозу сохранению природных комплексов, интродукция чужеродных видов растений и животных. В числе норм указанного закона также прописан запрет на "применение взрывов, вредных технологий и техники; распашку земель" и так далее", - говорится в сообщении.

В этой связи специалисты Комитета по водным ресурсам Минэкологии считают нецелесообразным проведение геологоразведочных работ на территории заказника.

По оценке экспертов министерства, проведение геологоразведочных работ в дельте реки Или отрицательно повлияет на состояние поверхностных и подземных вод, а также в целом на всю экосистему дельты реки.

При впадении в озеро Балкаш река Или образует обширную дельту площадью более 8 тыс. квадратных километров, которая является единственной сохранившейся дельтой республики. Дельта гидравлически связана с озером и играет роль природного регулятора по поддержанию экологического равновесия в экосистеме, отдавая часть запасов воды озеру в засушливые годы. Интенсивная хозяйственная деятельность в Балхашской впадине может повлечь за собой развитие отрицательных процессов, угрожающих жизни озера. Для поддержания оптимального гидрологического режима необходимо прекращение каких-либо ирригационных работ в дельте, приводящих к изменению сложившихся в ней режимов", - объяснили в Минэкологии.

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