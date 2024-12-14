Глобальное движение по спасению Каспия запустили в Казахстане
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экологи, ученые и общественные деятели объединились для борьбы с обостряющимся экологическим кризисом Каспийского моря, запустив глобальное движение Save the Caspian Sea ("Спасем Каспийское море"), сообщает пресс-служба движения.
Каспийское море, некогда крупнейший замкнутый водоем мира, жизненно важный для более чем 270 миллионов человек в Казахстане, России, Туркменистане, Иране и Азербайджане, находится под угрозой исчезновения. Дно Каспия оголяется со средней скоростью 70 сантиметров в год, а в некоторых районах Казахстана побережье уже отступило на 18 километров. Без разумного вмешательства к концу века уровень моря может снизиться еще на 18 метров, что приведет к катастрофическим последствиям для прибрежных сообществ, местной экономики и экосистемы", - сообщают активисты.
Печальное свидетельство кризиса - массовая гибель редких каспийских тюленей. Только за последние два года на разных берегах Каспия обнаружено около 4000 туш, что является тревожным сигналом надвигающейся экологической катастрофы.
Годы обсуждений, конференций и усилий многочисленных, но разрозненных некоммерческих организаций не смогли остановить этот упадок. Пришло время объединить наши усилия и потребовать решительных действий от всех, кто формирует будущее Каспийского региона", - заявил основатель движения Save the Caspian Sea, юрист по экологическому и климатическому праву Вадим Ни.
Активисты движения призывают к прозрачности, значимым инвестициям и усилению программ по сохранению биоразнообразия для защиты Каспийского моря, его обитателей и жителей прибрежных областей, пока не стало поздно.
Экологический кризис Каспийского моря - это не только региональная проблема, это глобальный кризис. То, что происходит здесь, оказывает влияние на экосистемы, экономики и сообщества далеко за пределами его берегов. Эта кампания не просто о сохранении воды или представителей дикой природы - она о защите культурного наследия и природного баланса нашей планеты. Вместе мы можем изменить ситуацию", - заявила на мероприятии, посвященному запуску Save the Caspian Sea, известный эколог Галина Чернова.
Save the Caspian Sea планирует координировать и продвигать исследования по сохранению природы для внедрения устойчивых политик и практик. Движение сосредоточится на объединении усилий для восстановления экосистем, предотвращения утраты биоразнообразия и деградации окружающей среды.
Участники планируют инициировать мероприятия и кампании международного уровня по повышению осведомленности для вовлечения заинтересованных сторон и привлечения внимания к важности защиты Каспийского моря. Важным направлением станет развитие межрегионального сотрудничества, партнерства с НКО и корпорациями для выработки и реализации совместных решений", - подчеркивается в пресс-релизе.
Для справки
"Спасем Каспийское море" (Save the Caspian Sea, SCS) - международное движение, направленное на решение ключевых экологических проблем, угрожающих Каспийскому морю. Посредством активной информационной кампании, образовательных инициатив и сотрудничества SCS стремится сохранить уникальную экосистему моря и обеспечить устойчивое будущее для миллионов людей и множества видов птиц и животных.
Напомним, в ноябре в Мангистау, на побережье Каспия, обнаружили свыше 700 погибших тюленей. В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
8 ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".