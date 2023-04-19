18.04.2023, 19:35 6111
Государства - члены ШОС объединяют усилия для охраны окружающей среды
Представители стран-участниц в своих выступлениях отмечали, что мир сталкивается с беспрецедентными угрозами для дикой природы
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 апреля, министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова приняла участие в работе IV Совещания руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), сообщает пресс-служба Минэкологии.
С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстану передается от Индии председательство в ШОС. Повестка дня председательства будет направлена на совместные усилия государств-членов для решения задач экологической и энергетической повестки.
За 22 года работы Шанхайская организация сотрудничества стала влиятельным международным институтом. Казахстан уделяет важное значение развитию многостороннего взаимодействия в рамках ШОС. Сотрудничество между нашими странами основано на принципах взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов. Эти принципы создали прочный фундамент для решения вопросов обеспечения безопасности, развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного и экологического взаимодействия", - отметила министр в своем выступлении.
Представители стран-участниц в своих выступлениях отмечали, что мир сталкивается с беспрецедентными угрозами для дикой природы и необходимо принимать глобальные коллективные меры с учетом национальных условий, политики и приоритетов для устранения этих угроз. Также совместными усилиями предотвратить преступления против дикой природы, включая лесные пожары, незаконную торговлю охраняемыми видами дикой фауны и флоры.
Кроме того, были обсуждены вопросы борьбы с изменением климата на глобальном уровне.
Уверена, что сегодняшняя встреча станет хорошим импульсом для совершенствования деятельности ШОС в области охраны окружающей среды и реализации задач, поставленных перед нами главами наших стран", - отметила Сулейменова в завершение своего выступления.
Она пожелала всем участникам плодотворной работы и выразила надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
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19.04.2023, 16:21 1051
Мониторинг от Xiaomi поможет сохранить куланов в Казахстане
Фото: WWF_Xiaomi
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Кызылорда. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международная технологическая компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению реинтродуцированных куланов в Южном Прибалхашье. На часть особей животных будут установлены спутниковые ошейники, что позволит специалистам вести мониторинг их перемещения.
Сохранение природы в Казахстане - одна из важнейших задач на сегодня, ведь большая часть территории страны относится к "уязвимой". Связано это с изменением климата. Так, многие районы здесь страдают от отсутствия воды. Кроме того, в республике все еще развито браконьерство, которое наносит огромный ущерб ее фауне. Только общими усилиями можно обеспечить, чтобы будущие поколения видели в степях и горах стада диких животных, а не голую пустыню или скалы", - сказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.
Сообщается, что компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы по установке спутниковых ошейников на часть особей куланов. Данная возможность позволит специалистам государственного резервата "Иле-Балхаш" и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия обеспечить создание новой устойчивой популяции куланов в Казахстане.
С WWF мы сотрудничаем уже не первый год, и за это время нам удалось реализовать несколько проектов, которыми мы очень гордимся. Надеемся, что тот скромный вклад, который мы внесем в сохранение красоты природы Казахстана, останется в памяти жителей страны", - отметил глава подразделения Xiaomi в СНГ Юй Мань.
Благодаря этому проекту в течение двух лет специалисты государственного природного резервата "Иле-Балхаш" смогут вести мониторинг перемещения куланов. Это позволит не только собрать уникальные научные данные для разработки биологических обоснований следующих выпусков, в рамках реинтродукции в данном районе, но и обеспечит возможность охраны от браконьерства групп животных, находящихся на удалении от кордонов и стационаров резервата.
В настоящее время на трех особо охраняемых природных территориях Казахстана обитают крупные стада этих уникальных диких ослов. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 4000 особей куланов. Такая плотность считается рискованной, ведь куланы, как и другие животные, подвержены вспышкам инфекционных заболеваний, что потенциально может быть причиной их массовой смертности. Дабы уменьшить подобные риски, группировки необходимо расселять.
Несмотря на то что численность кулана в последние десятилетия увеличивается, животное все еще относится к категории "редких и находящихся под угрозой исчезновения" видов и занесено в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного Союза охраны природы в категории Near Threatened (виды, близкие к уязвимому положению).
Сегодня при поддержке Xiaomi открывается новая страница сохранения краснокнижного кулана в Казахстане. Еще в конце 2022 года Программа развития ООН профинансировала перевозку около 50 животных из национального парка "Алтын-Эмель" в государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Животные были размещены в построенном при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы временном вольере. Вольер - часть инфраструктуры, необходимой для создания новой популяции куланов в Южном Прибалхашье.
Уже в ближайшее время планируется выпуск куланов в дикую природу пустыни Сарыесик Атырау. Однако после выпуска необходима регулярная охрана и контроль за перемещением этих особей, ведь пустыня Сарыесик Атырау - это более 10 миллионов гектаров совершенно не занятых людьми территорий. Отсутствие выпаса и населенных пунктов в данной местности может привести к тому, что пустыня будет активно использоваться браконьерами для охоты. Поэтому мониторинг краснокнижных животных становится критически важной необходимостью.
Куланы - редкий вид животного, сочетающего в себе черты ослов и лошадей. Куланы, как правило, имеют крепкое телосложение и могут достигать огромных размеров. В начале XX века вид оказался под угрозой исчезновения, и куланы сохранились только в Туркменистане, а именно в заповеднике "Бадхыз".
В 1953 году были начаты активные работы по реинтродукции кулана в природу Казахстана. Десятки особей были привезены из заповедника "Бадхыз" в заповедник "Барсакельмес". Тогда на остров Барсакельмес завезли 12 голов кулана, которые быстро адаптировались и их общее число стало стабильно расти из года в год.
15.04.2023, 11:21 21461
Акция по защите сайгаков стартовала в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня стартовала природоохранная акция "Сайгак". Она продлится до 15 мая.
В это время инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставят блокпосты", - сообщает портал "Мой город".
По данным сайта, в прошлом году инспекторы выявили 38 фактов браконьерства на сайгаков, изъяли 125 туш и 12 308 рогов животных. Браконьеров не останавливает грозящее наказание - до 10 лет лишения свободы.
Также с 15 апреля начнется авиаучет сайгаков. По данным прошлого года, в Казахстане обитают 1,3 миллиона особей. Мораторий на их использование продлен до 2024 года", - сообщается в информации.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой.
Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги.
В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.
Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
13.04.2023, 13:36 30441
В Алматинской области удалось заснять снежных барсов
Фото: depositphotos.com
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Конаев. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері" были замечены снежные барсы, сообщает пресс-служба парка.
Согласно последним данным, в нашей стране насчитывается около 140-180 особей снежных барсов. В 1978 году редкий хищник был занесен в Красную книгу Казахстана", - отметили в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері".
Также в пресс-службе напомнили, что за незаконную охоту на краснокнижных животных предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее Комитет лесного хозяйства опубликовал видео снежных барсов в Алматинском заповеднике.
11.04.2023, 15:09 45851
Проект закона "Об аквакультуре" разработали в Казахстане
Принятие законопроекта позволит создать условия по повышению экспортного потенциала экономики страны
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработали проект закона "Об аквакультуре".
Основания для принятия проекта закона со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения президента Республики Казахстан, руководства правительства и/или другие обоснования необходимости его принятия", - сообщается в тексте документа.
Подчеркивается, что целью разработки и принятия проекта закона РК "Об аквакультуре" является необходимость создания нормативной правовой основы регулирования правоотношений, возникающих в процессе культивирования и искусственного выращивания рыб и водных гидробионтов для различных целей, включая зарыбление естественных водоемов в воспроизводственных целях, выращивания рыбопосадочного материала для товарного рыбоводства.
Для реализации поставленных целей необходимо осуществить формирование нормативной правовой базы развития и функционирования аквакультуры, устранить имеющиеся пробелы действующего законодательства, обеспечить необходимые условия для решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности и доступности граждан к высококолорийной белковой продукции в пределах норм потребления, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения", - отмечается в тексте.
Также сообщается, что принятие предлагаемой редакции закона Республики Казахстан "Об аквакультуре" позволит разработать и принять эффективные правовые механизмы, способствующие не только развитию аквакультуры, но и дальнейшему устойчивому экономическому развитию государства, а именно:
- возмещение пищевой рыбной продукции, получаемой от рыболовства в условиях снижения естественных рыбных ресурсов;
- снижение эксплуатационной нагрузки на популяции естественных водных объектов;
- развитие науки в области рыбного хозяйства, кадрового потенциала, престижа и роли в обществе специалистов рыбоводов;
- развитие и рост смежных производств, таких как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного инвентаря и оборудования;
- стимулирование внедрения современных мировых достижений и технологий и применение современных цифровых технологий;
- укрепление социальной сферы за счет увеличения рабочих мест;
- повышение устойчивости финансового положения хозяйствующих субъектов в отрасли рыбоводства, создание условий для дальнейшего привлечения инвестиций;
- улучшение снабжения населения продукцией из гидробионтов по доступным ценам, повышение среднедушевого потребления рыбной продукции в пределах научно обоснованных норм, обеспечение оздоровления населения и продовольственной безопасности страны;
- концептуальное обновление нормативной основы регулирования отношений между заинтересованными субъектами, возникающими в процессе реализации деятельности рыбоводства;
- правовое урегулирование отвода акваторий водных объектов и прибрежных земель для расширения и строительства новых рыбоводных хозяйств;
- создание реестра субъектов аквакультуры с содержанием сведений о действующих субъектах в данной области, осуществляемых ими видах деятельности, их филиалах.
Принятие законопроекта позволит создать условия по повышению экспортного потенциала экономики страны, сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов для их устойчивого использования в экономике в качестве источника доходов и обеспечения занятости населения путем реализации мероприятий для естественного и искусственного воспроизводства", - говорится в тексте.
Отмечается, что принятие законопроекта не влечет отрицательных социально-экономических последствий.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане введен запрет на вывоз сома и судака.
10.04.2023, 08:24 56626
В текущем году в Астане высадят миллион деревьев и кустарников
Фото: акимат Астаны
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в столице планируется высадить миллион зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев). Из них 500 тысяч будет высажено в городе, еще столько же - в зеленом поясе столицы. Об этом сообщили в акимате Астаны.
Отмечается, что предпочтение будет отдано лиственным деревьям.
На совещании по развитию столицы глава государства поручил за пять лет сделать Астану городом-садом, высадить больше многолетних растений. В городе стартовали весенняя посадка деревьев и экологический месячник "Жасыл Астана".
К примеру, уже были высажены деревья по проспекту Абылай хана, улице Кажымукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы, шоссе Алаш и др. Посадка деревьев будет производиться во всех районах города.
Массовое озеленение города позволит улучшить экологию, создать места для отдыха горожан, смягчить климатические условия города. За последние пять лет в Астане было высажено более 2,6 миллиона зеленых насаждений", - отметили в акимате.
Кроме того, в рамках экологического месячника "Жасыл Астана" усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон более 555 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн квадратных метров. Участие в экологическом месячнике "Жасыл Астана" приняли более 11 тысяч человек, свыше 200 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др.
Ранее сообщалось, что на левобережье Астаны строительная компания выкопала 95 деревьев.
Напомним, в Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев.
07.04.2023, 16:17 78141
В Павлодарской области выставят блокпосты для защиты сайгаков
Специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области 15 апреля запустят природоохранную акцию по защите сайгаков, в которой задействуют более 200 инспекторов в мобильных группах и выставят блокпосты в ареалах обитания степных антилоп.
По словам руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева, специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции, проверять объявления о скупе и продаже рогов и дериватов. Нарушителям грозит уголовная ответственность, информирует pavlodarnews.kz.
С 2019 года не было случаев браконьерства. За незаконное изъятие и добычу, перевозку мяса, рогов и дериватов сайгаков штраф от пяти до семи миллионов тенге и ограничение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества", - сообщил Руслан Тулепбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.
В Павлодарской области сайгаки встречаются в Майском, Баянаульском районах, сельских зонах Экибастуза и Аксу. За год особей стало больше на 30% - более 20 тысяч.
По данным Минэкологии, более 90% всемирной популяции сайгаков обитает в Казахстане. В республике до 2024 года действует мораторий на отстрел парнокопытного. По последним данным, численность степных антилоп в стране достигла 1,3 миллиона особей.
Ранее в Казахстане прошла республиканская акция "Сайгак".
Широкомасштабная природоохранная акция проводится 2 раза в год - в период гона сайги с 1 по 31 декабря, также в период окота с 15 апреля по 15 мая.
06.04.2023, 19:23 88971
На левобережье Астаны строительная компания выкопала 95 деревьев
Фото: сообщество Астана – Что? Где? Когда?
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительная компания выкопала 95 деревьев на левобережье Астаны. Об этом сообщили жители столицы в одном из сообществ в Facebook.
По словам очевидцев, на пересечении улицы Сыганак и проспекта Туран выкапывают взрослые деревья ради строительства многоквартирного дома. Автор публикации утверждает, что пешеходную зону также ликвидируют.
В комментарии к публикации ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" сообщило, что согласно типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденным приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235, по данному участку было выдано разрешение на пересадку зеленых насаждений ТОО "New Home Build" для приведения эстетического вида данного участка.
Согласно п. 29, 49 и 50 "Типовых Правил содержания и защиты зеленых насаждений" утвержденного приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235, "Пересадка зеленых насаждений осуществляется в течение года с комом земли с соблюдением необходимых мер по их сохранению, защите и интенсивного ухода. В целях эффективной приживаемости деревьев лиственных и хвойных пород их пересадку проводят в период с наступления осени до ранней весны", "При пересадке деревьев физическими и юридическими лицами, компенсационная посадка не производится", "В случае если пересадка привела к гибели деревьев, устанавливается десятикратный размер компенсации, в соответствии с требованиями пункта 59 настоящих Типовых правил", - сообщили в ведомстве.
В управлении добавили, что согласно вышеуказанным правилам ТОО "New Home Build" осуществляет пересадку и несет гарантийные обязательства в течение трех лет. Деревья пересажены в ЖМ "Пригородный", а на данном участке будут высажены зеленые насаждения следующего вида: липа, сосна, вяз и многолетние декоративные цветущие кустарники.
Ранее сообщалось, что в Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев.
При этом, в Алматы ради возведения очередного ЖК под снос пошли сотни многолетних деревьев. Также сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. В микрорайоне Нурлытау без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.
В микрорайоне Казахфильм застройщики снесли сотни многолетних деревьев для строительства жилого комплекса. По словам местных жителей, вырубка была незаконной.
06.04.2023, 17:05 90641
Дикие тюльпаны Казахстана под угрозой исчезновения - Ботсад Алматы
Фото: Тюльпан Борщова/vsegda-pomnim.com
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дикие тюльпаны могут исчезнуть в Казахстане из-за бездумного отношения. Об угрозе исчезновения растения, ставшего родоначальником всех известных культурных видов тюльпанов, рассказали в Ботаническом саду Алматы.
К сожалению, сейчас в Туркестанской области сложилась критическая ситуация. Очевидцы засняли на видео факты бездумного отношения к этим растениям в дикой природе. А ведь это не только очень красивое, но также хрупкое и нежное растение. Именно тюльпаны флоры междуречья Урала и Волги стали родоначальниками практически всех культурных видов, в том числе - знаменитых голландских тюльпанов. Но, в отличие от культурных, дикие тюльпаны размножается в основном семенами, а не луковицами. Тюльпаны появились на территории современного Казахстана более 10 млн лет назад. В мире существует более 3000 сортов культурных тюльпанов. И большая их часть - "потомки" казахстанских видов растений", - говорится в информации на сайте Ботсада.
По данным сайта, всего в Казахстане произрастает 35 видов диких тюльпанов, и практически половина из них являются редкими и исчезающими. 18 видов этого рода занесены в Красную книгу Казахстана.
Государственной охраны требует тюльпан Грейга (Tulipa greigii), который называют "королем тюльпанов", ведь он является прародителем 300 современных сортов, а также тюльпан Регеля (Tulipa regelii) - самый редкий и необычный тюльпан Казахстана. Среди редких числится тюльпан Альберта (Tulipa alberti), тюльпан Зинаиды (Tulipa zenaidae), тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) и другие уникальные виды тюльпанов", - отметили в ботсаду.
Там посетовали, что из-за желания сделать красивые фотографии, собрать букет или просто ради забавы люди срывают тюльпаны, не давая им возможность образовать семена. В результате нарушается естественное возобновление популяций, сокращается ареал произрастания этих растений. А так как большая часть дикорастущих тюльпанов размножаются не луковицами, а семенами, сорванный тюльпан пропадает безвозвратно.
В информации подчеркивается, что впервые сеянец тюльпана зацветает на 10-12 году жизни.
Призываем помнить, что, срывая дикий тюльпан, вы уничтожаете не только один конкретный цветок, но и целые поколения тюльпанов, которые могли бы вырасти из семян этого цветка", - отмечается в информации.
В ботсаду напомнили, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность.
339 статья УК РК предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. За это грозит штраф до 3000 МРП (9 189 000 тенге), либо нарушитель наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества", - уточнили в Ботсаду.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников, на грани исчезновения крокусы и ирисы.
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