Информацию о нефтяных пятнах на Каспии не подтвердили в Минэкологии

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что большинство полигонов твердых бытовых отходов заполнены, а на строительство новых полигонов нет средств, передает корреспондент агентства.





По итогам 2024 года насчитывается 2973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, что составляет 20,4% от общего их количества. Большинство полигонов заполнены, требуется их рекультивация. Полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областей и Шымкенте заполнены более чем на 90%, в Астане - на 98%, а в Жезказгане вовсе переполнен", - проинформировал министр.





По его словам, в рамках утвержденного правительством в 2023 году плана по строительству 100 новых полигонов акиматами построены и введены в эксплуатацию только 7, разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам.





По остальным 52 полигонам в области Абай и в Акмолинской области акиматами работа не ведется. В СКО по 8 полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована", - отметил Нысанбаев.





Он подчеркнул, что строительство новых полигонов не осуществляется из-за отсутствия финансирования. Минэкологии проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 миллиарда тенге в 11 регионах.





Как рассказал глава ведомства, с начала этого года под эгидой "Таза Қазақстан" по всей стране проведено 573 мероприятия, в рамках которых казахстанцами собрано около 189 тысяч тонн отходов, очищено порядка 735 тысяч га территории, высажено более 2 миллионов деревьев. Общее количество участников акции составило около 2 миллионов человек, в том числе 156 тысяч волонтеров.



