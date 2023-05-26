25.05.2023, 18:53 9856
Из-за износа оборудования на заводе "Казахмыс" страдает экология Балхаша
Фактические выбросы за 2022 года по городу Балхаш составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод
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Балхаш. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Воздух в Балхаше загрязняется из-за износа оборудования на заводе Kazakhmys Smelting, сообщает "Вечерняя Караганда".
Загрязнение атмосферного воздуха в Балхаше обусловлено технологическим износом оборудования медеплавильного завода Kazakhmys Smelting", - заявил на встрече с жителями исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Дархан Исжанов.
К октябрю предприятие планирует завершить разработку проектно-сметной документации на строительство второй очереди сернокислотного завода, что призвано снизить объем выбросов на 50%, или 31 тысячу тонн.
Сейчас ведутся строительно-демонтажные и подготовительные работы. Строительство планируется завершить в 2025 году. Крупные предприятия Балхаша находятся под постоянным контролем", - заверили экологи.
Фактические выбросы за 2022 года по городу Балхаш составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод, где фактические выбросы за 2022 год составили 57,7 тысячи тонн.
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25.05.2023, 19:25 9301
За дрифт на маковом поле водитель заплатит всего 100 тысяч тенге
Фото: кадр видео
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Талдыкорган. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователей Казнета возмутило видео, на котором водитель BMW устроил дрифт на маковом поле.
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте krisp.tdk
По информации ДП Жетысуской области, владельцем автомашины BMW на видео является 34-летний житель Кербулакского района. В действиях водителя усматривается нарушение, предусмотренное статьей 386 КоАП (Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений). Как выяснилось, мужчина в настоящее время находится в рабочей командировке, по возвращении из которой он будет привлечен к ответственности согласно действующему административному законодательству. Дело взято на особый контроль.
Нарушение устанавливаемых местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и защиты зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего кодекса, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей.
23.05.2023, 16:00 19726
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн
Фото: telegram/Minecology
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Численность сайгаков в Казахстане, по данным авиаучета 2023 года, составила свыше 1,9 млн особей. Прирост численности сайгаков трех популяций составил 597 тысяч особей, или 45,3% от прошлогоднего показателя, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Самой многочисленной популяцией является уральская - 1,13 млн особей, бетпакдалинская - 745 300, устюртская - 39 700", - сообщает ведомство.
Авиаучет был проведен с 15 апреля по 5 мая сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром" совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
Ранее Минэкологии сообщало, что численность сайгаков в Казахстане может увеличиться до 3 млн особей.
20 мая стало известно о массовом падеже сайгаков в Западно-Казахстанской области. Из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки.
15 мая в Казахстане завершилась месячная акция по защите сайгаков, которая стартовала в апреле.
В этом же месяце ООН выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой. Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно. Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге. Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО. Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
22.05.2023, 20:27 20216
В Петропавловске выявили 25 несанкционированных свалок
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - План по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории Северо-Казахстанской области на 2023 год выполняют экологи совместно с полицейскими и местными исполнительными органами, сообщает "Петропавловск.news".
Мобильная рабочая группа объехала Петропавловск, Кызылжарский, Жамбылский, Есильский и Мамлютский районы.
В ходе выездов по Петропавловску зафиксировано 25, по Кызылжарскому району 12, по Жамбылскому району 1, по Есильскому району 1, по Мамлютскому району 8 несанкционированных мест размещения отходов, 3 с нарушением установленных границ. Для их ликвидации и привлечения к ответственности виновных лиц направлены письма в акиматы и полицию", - сообщил руководитель департамента экологии региона Азамат Бектасов.
По словам главного эколога области, на сегодня из 47 свалок, выявленных рабочей группой, устранили 10. Работу обещают продолжить.
В 2022 году посредством космического мониторинга по Северо-Казахстанской области выявили 232 несанкционированные свалки. Ликвидировали 224.
В этом году места размещения мусора в регионе из космоса еще не отслеживали. Вместе с тем необходимо выполнить поручение Министерства экологии по обеспечению 100-процентной ликвидации незаконных помоек.
Напомним, по итогам 2022 года объем поступивших коммунальных отходов составил 4 млн тонн, из них было отсортировано 1,2 млн тонн. То есть около трети. Из 4 млн тонн отходов на переработку ушло лишь 392 тысячи тонн. То есть треть от отсортированных и только десятая часть от собранных отходов.
В апреле в ЗКО 27 сельских акимов оштрафовали за стихийные свалки.
20.05.2023, 14:17 34716
В ЗКО расследуют массовую гибель сайгаков
Фото: Минэкологии РК
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Уральск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 19 мая на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области группой Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек было обнаружено около 150 голов павших сайгаков, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
По информации Минэкологии, из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки. Тела животных находились в радиусе 300 метров.
Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха на место обнаружения направлены сотрудник резервата "Бөкейорда", представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района", - говорится в сообщении ведомства.
После выполнения необходимых процедур павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром".
19.05.2023, 20:25 39951
У собирающейся добывать золото в ВКО компании нет на это разрешения
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - У компании, которая собирается добывать золото в селе Маралды Курчумского района, нет разрешения на это. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на встрече с общественностью региона в Риддере, сообщает Altaynews.kz.
Компания получила разрешение только на опытную добычу. На добычу мы разрешения не давали. Мы считаем, что карьерный способ добычи оптимальный для экологии. И рассматриваем вопрос шахтного метода. Проводились общественные слушания, было много замечаний по проекту золотодобывающей фирмы. Их не устранили, и мы не утвердили проект. Сейчас они снова заходят на процедуру утверждения. Будем обязательно смотреть, будут ли учтены замечания общественности", - заявила Зульфия Сулейменова.
По ее словам, в Минэкологии рассмотрели вопросы возможного проникновения вредных веществ в реку в Маралды в результате золотодобычи в районе села. Компания должна будет полностью изолировать попадание техвеществ куда-либо и обеспечить замкнутый цикл.
То есть они не должны будут забирать откуда-то воду и потом эту воду сбрасывать куда-либо", - пояснила Зульфия Сулейменова.
Она добавила, что Минэкологии РК организует комиссии для Маралды, которые будут искать там краснокнижные растения. И если их найдут, территория будет подлежать защите со стороны государства.
18.05.2023, 07:59 50741
Специалисты рассматривают три версии гибели каспийских тюленей
Фото: Минэкологии РК
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Актау. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау обсудили проблему массовой гибели каспийских тюленей. Только в этом году официально зарегистрировано уже 185 случаев смерти этих краснокнижных животных.
Показатели гибели тюленей растут почти каждую неделю. Но эксперты не могут прийти к единому мнению. Версий пока три: естественный отбор, вирусная инфекция или же недобросовестная деятельность предпринимателей, сообщает телеканал КТК.
В марте на островах выросло количество погибших тюленей, птицы. Мы считаем, что проблема в компаниях, работающих в акватории моря, загрязнениях. Раз в неделю мы проводим мониторинг. Состояние животного мира не очень хорошее. Переживаем, что может быть заражение других животных", - сказал член общественного совета Тупкараганского района Руслан Жапанов.
По словам рыбаков, они видели тушки тюленей в масляных пятнах. Известны также случаи, когда в море выбрасывали отходы с кораблей или же они утекали из-за неисправности.
Также рассматривается версия вируса: исследования показали, что некоторые животные были заражены пневмонией. Распространение болезни, заявляют эксперты, остановить может только время. На выработку иммунитета понадобится от двух до трех лет.
Специалисты убеждены в необходимости создать специальные институты по изучению и сохранению каспийских тюленей.
Нам президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым было поручено создать резерват по тюленям. Сейчас эти работы ведутся. В будущем году, в 2024 году, с 1 июля эта организация будет существовать", - сказал руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин.
Напомним, 12 мая 2023 года сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино были обнаружены туши нескольких десятков тюленей и рыбы.
17.05.2023, 14:28 58031
За судьбу Бухтарминского водохранилища переживают жители Восточного Казахстана
Фото: factum.kz
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Усть-Каменогорск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточно-Казахстанской области переживают за судьбу Бухтарминского водохранилища, которое за последнее время сильно обмелело.
Если вода продолжит убывать, серьезные последствия могут ждать не только флору и фауну, но и энергетическую систему страны, ведь на водоеме расположена крупная гидроэлектростанция. Жители отмечают, что такого раньше никогда не было, и называют явление аномальным", - сообщает "Хабар 24".
В видеосюжете подчеркивается, что значение Бухтармы для региона имеет огромное значение. На нем расположена одна из самых больших ГЭС в стране. А берега просто усыпаны базами отдыха. Еще через водохранилище проложен водный путь, который соединяет с областным центром два района. Паромы, пока еще не построен мост, ходят летом ежечасно. Однако из-за падения уровня воды баржи стали попадать на мель. Даже прошлогодняя пристань осталась вне зоны досягаемости.
В целом мелеет сам Иртыш, не только Бухтарма. Очень много этих островков обнажилось в воде. Это серьезная угроза для безопасного судоходства. Поэтому в непогоду мы боимся выходить в рейс. Даже если мы обходим эти островки, ветер нас может загнать на мель", - рассказывает управляющий Кадылбек Жармухамбетов.
Специалисты серьезной угрозы в падении уровня воды не видят. В природе все циклично, делится гидролог Константин Карташов.
Он работает на гидропосту на побережье Бухтармы уже 20 лет. Ежедневно делает замеры по два раза в сутки.
На метров 60 упала по сравнению с прошлым годом. Из-за непогоды, из-за того, что засуха была два года. Из-за этого и упала вода. А нынче снега хоть и много было, но он весь ушел в землю. Земля талая была. Из-за этого у нас нет подъема такого на водохранилище", - говорит Карташов.
Похожая ситуация была 10 лет назад. Но потом за три года Бухтарма наполнилась до максимального уровня. К тому же еще в июне начнут таять ледники вокруг горы, и есть шанс, что вода вернется, отмечают уже представители туристической сферы.
Они тоже сильно зависят и от уровня воды, и от ее качества.
Естественно, мы очень сильно переживаем. Потому что в некоторые годы у нас вода очень сильно подходит и все наши пляжи затапливает. А теперь наоборот - вода уходит и нужно пляж подсыпать, бежать за водой. Естественно, это создает дискомфорт. Ну, это, скажем так, циклы, это природа", - заявляет председатель туристической ассоциации ВКО Аскар Уразбаев.
Главное, что снижение уровня водохранилища не влияет на выработку энергии ГЭС. Да и на флору и фауну тоже, делятся специалисты. Только рипус под вопросом - обычно этот вид рыбы мечет икру осенью у берегов, откуда могла уйти вода. Поэтому с обмелением Бухтармы может быть небольшое снижение популяции.
Напомним, в апреле прошлого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой. Экологи предрекают Каспию судьбу Арала.
Также ежегодно фиксируется обмеление реки Урал, из-за которого в июле прошлого года суда не могли ликвидировать аварийные разливы нефти на Каспии.
Недостаток воды также неблагоприятно сказывается на посевной кампании. В этом году Казгидромет прогнозирует дефицит влаги на западе и в центре Казахстана. Это может негативно сказаться на росте и развитии сельхозкультур на начальном этапе.
На днях ЕАБР представил прогноз, согласно которому Казахстане может понести потери в $1,2 млрд в производстве пшеницы к 2030 году из-за изменений климата и обмеления рек.
16.05.2023, 18:21 61591
Численность сайгаков может увеличиться до 3 млн особей - Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,8 млн особей до конца 2023 года, в том числе уральской популяции - 1,6 млн особей, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
В апреле до окота общая численность сайгаков в республике превысила 2 млн особей.
В то же время в Минэкологии подчеркнули, что территория, где раньше паслись сайгаки, уменьшается.
В Западно-Казахстанской области земли запаса были сокращены за последние 15 лет более чем в два раза (с 7856 га 2008 году до 3720 га в 2022 году) путем увеличения, соответственно, площадей сельхозназначения. В связи с тем что сайгакам характерно возвращение на постоянные места обитания, в настоящее время происходит их усиленная концентрация на пастбищах и посевных площадях крестьянских хозяйств", - сообщает ведомство.
Так, в Бокейординский резерват, созданный в прошлом году, не передано порядка 120 тысяч га - основных естественных мест окота 90% сайгаков уральской популяции.
Напомним, вчера в Казахстане завершилась акция по защите сайгаков, которая стартовала месяц назад.
В апреле Организация Объединенных Наций выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой. Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно. Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
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