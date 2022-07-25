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АКТАУ. 24 ИЮЛЯ - Специалисты обеспокоены, что из-за обмеления Урала суда не смогут ликвидировать аварийные разливы нефти на Каспии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решать данный вопрос надо комплексно, в том числе путем периодического дноуглубления русла реки для предотвращения заиливания и, соответственно, недопущения обмеления реки, иначе есть риски для судоходства, рыболовства и другой хозяйственной деятельности на реке", - отметили в Ассоциации предпринимателей морского транспорта, пишет lada.kz.

Еще один немаловажный риск состоит в разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря.

Для недопущения и предотвращения разливов нефти используются специально оборудованные суда для ликвидации аварийных разливов нефти (суда ЛАРН). Их основная функция - как можно скорее прибыть на место аварии, локализовать разлив (окружив его специальными бонами) и насосами выкачать разлитую нефть с поверхности воды и далее утилизировать на берегу. То есть суда ЛАРН должны быть в состоянии готовности всегда, все время, пока идет разведка, бурение и добыча на море. От того, как скоро судно ЛАРН прибудет на место аварийного разлива нефти, зависит, каков будет потенциальный ущерб для окружающей среды и, соответственно, здоровью и жизни людей.

Чтобы не допустить подобного развития событий, в казахстанском секторе Каспийского моря создана Северо-Каспийская экологическая база реагирования на разливы нефти, она же СКЭБР.

База находится на расстоянии 20 километров от устья реки (место впадения реки в Каспийское море) и является уникальным объектом в казахстанском секторе Каспийского моря. Целью объекта как раз таки и является обеспечение реагирования на нефтяные разливы. База оборудована и снабжена всем необходимым. Именно на этой базе суда ЛАРН находятся в постоянной готовности.

База находится на реке чуть выше устья, а река все мелеет и не ровен час - обмелеет настолько, что суда не смогут выйти в море, когда это потребуется. Суда ЛАРН и оборудование на этих судах будет заперто на базе обмелевшим Уралом. Выход из этой ситуации - постоянное проведение дноуглубления русла Урала. Это нужно всем - транспортникам, рыбакам, портовикам, а также для недопущения и предотвращения разливов нефти в Каспийском море", - объяснили проблему специалисты.

Однако, как заявили в Ассоциации предпринимателей морского транспорта, решение по проведению дноуглубления не принято.

Соответствующие органы еще раздумывают над необходимостью, ищут "экономическую целесообразность", а время идет, река мелеет, и страшное непоправимое с каждым сантиметром мелеющей реки становится все ближе. Обращаемся к речным морякам, портовикам, рыбакам, нефтяникам с морских месторождений Каспия, соответствующим государственным органам и просто неравнодушным гражданам. Всем нам нужно вместе объединить усилия и добиться проведения дноуглубления на реке Урал", - дополнили в ассоциации.