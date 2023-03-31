30.03.2023, 18:14 7986
Из алматинских предгорий снова вывозят чернозем
По факту ведется расследование
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из алматинских предгорий, где находятся бывшие яблоневые сады, продолжают вывозить чернозем.
О вывозе земли с территории яблоневых садов рассказали в Instagram-паблике kris_p_almaty жители микрорайона Карагайлы Наурызбайского района.
В Наурызбайском районе продолжают массово вывозить чернозем. Благодаря оперативным действиям экополиции была пресечена деятельность группы лиц, которая вывозила чернозем на технике МЧС, прикрываясь якобы задачей акимата по озеленению", - сообщили очевидцы.
Ситуацию прокомментировали в акимате Алматы. По их данным, земельный участок находится в частном владении.
Сотрудниками природоохранной полиции района совместно с отделом экологии пресечена деятельность преступников. Данный вопрос находится на контроле специализированной природоохранной прокуратуры Алматы, прокуратуры района и акимата", - сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что за указанные действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 337 КоАП РК "Уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам".
Ведется досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады, а также незаконно сваливать мусор и похищать плодородный слой земли.
Так, на Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады. Строительство было приостановлено.
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30.03.2023, 09:47 13406
Казахстан требует от NCOC $5,1 млрд - СМИ
Власти Казахстана обвиняют NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана выдвинуло North Caspian Operating Company обвинение в хранении слишком большого количества серы на объекте.
Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге (5,1 млрд долларов) в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минэкологии РК.
Ведомство обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.
Ранее в этом месяце оператор заявил, что управляет "производством и хранением серы ответственно и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в соответствии с применимыми стандартами и передовой практикой".
29.03.2023, 19:43 17016
Черный дым в Экибастузе: проведены замеры
Фото: Instagram/akimatridder
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Экибастуз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе находятся 2 стационарных поста наблюдений РГП "Казгидромет". По состоянию на 29 марта пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха № 1, находящийся по адресу улица Машхура Жусупа, 118/1, не зафиксировал превышений ПДК, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.
Для более детальной проверки сотрудники департамента провели замеры качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Результаты замеров выявили превышение по оксиду углерода 6,3 мг/м3 (ПДК 5,0), оксиду азота 0,527 мг/м3 (ПДК 0,5), пыли 0,638 мг/м3 (ПДК 0,5).
В настоящее время проводится работа по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Ранее жители Экибастуза пожаловались на идущий с ТЭЦ грязный черный дым, из-за которого в городе трудно дышать, а все окна и полы в копоти и золе.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Павлодарской области оштрафовал ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на 27,6 млн тенге.
27.03.2023, 14:45 33886
Неблагоприятный для посевной кампании дефицит влаги прогнозирует Казгидромет на западе и в центре Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом выпустил Казгидромет. По его данным, в целом складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны.
Однако на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития", - говорится в релизе.
Расчеты показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед весенними полевыми работами ожидается:
- от оптимального до удовлетворительного уровня - в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской области;
- удовлетворительной - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях;
- оптимальной - в Жетысуской и Туркестанской области.
Данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что в конечном счете влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая", - подчеркивается в информации.
Окончательный прогноз запасов влаги в почве к началу весенних полевых работ будет разработан, ориентировочно, 25 апреля.
Напомним, засушливые периоды и нехватка поливной и питьевой воды, особенно в летнее время, не редкость для некоторых регионов Казахстана. Засуха крайне отрицательно сказывается на урожае, а также лишает корма сельскохозяйственных животных.
Так, в минувшем году в Кызылординской области наблюдалась нехватка кормов для скота. В 2021 году в Мангистауской и Кызылординской областях также сложилась критическая ситуация с кормами и сеном.
Казахстанский эколог Вадим Ни заявил, что глобальное потепление угрожает Казахстану дефицитом воды.
В связи с нехваткой питьевой воды в Мангистауской области в ближайшие 5 лет было решено построить 6 опреснительных заводов.
26.03.2023, 10:31 43806
На юге Казахстана прошла ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan
За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в рамках праздника Наурыз в южных регионах Казахстана проведена ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Акция была инициирована по поручению главы государства для улучшения экологической обстановки и проводится ежегодно с 2019 года.
В мероприятии участвовало более 135 тысяч человек. Из них более 12 тысячи волонтеров, свыше 47 тысяч представителей государственных органов, 65 тысяч сотрудников предприятий, общественных организаций и населения.
С учетом климатических условий мероприятие проходило в шести регионах Казахстана, среди которых Жамбылская, Алматинская, Кызылординская и Туркестанская области, города Шымкент и Алматы.
Участники акции навели порядок в рекреационных зонах, очистили придворные объекты, улицы и парки. Провели озеленение местности, высадили цветы и деревья.
За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован, на переработку передано 337 тонн стекла, 97 тонн пластика, 67 тонн резины, 49 тонн бумаги и картона и 130 тонн металла.
Напомним, в нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора. Сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда.
26.03.2023, 10:15 44521
В нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора
Фото: udp-rk.kz
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Кокшетау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3 тонн мусора собрали за зимний период с акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы Государственного национального природного парка Бурабай, сообщает пресс-служба парка.
В рамках акции "Чистый лед" сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими.
Последняя масштабная акция по очистке ледового покрытия озер Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне была проведена 24 марта. В ней приняли участие 45 человек инспекторского состава Боровского, Акылбайского, Бармашинского лесничеств, а также рыбаки-любители. С ледового покрова было собрано и вывезено более 35 кг различных бытовых отходов.
Кстати, в зоне природоохранной ответственности коллектива ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них - озер Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, и Катарколь превышает 10,5 тысячи га.
Ихтиофауна озер нацпарка перезимовала в этом году в целом нормально. За исключением озер Жукей и Катарколь, где наблюдалось снижение уровня растворенного в воде кислорода и понадобилось проведение аэрационных мероприятий. Бурить лунки, чтобы насытить кислородом воду, инспекторам нацпарка за зиму пришлось 12 раз. В данный момент обстановка на озерах стабильная. С приближением весны внимание инспекторов перенесено на охрану мест массового нереста рыбы, гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Акция "Чистый лед" стала уже ежегодной традицией, где участвуют рыбаки-любители, отдыхающие, местные жители. Тем самым мы призываем всех к чистоте окружающей среды!" - рассказал инженер ихтиолог Максим Пак.
Ранее сообщалось, что на территории Акылбайского лесничества государственного национального природного парка Бурабай выявлен факт незаконной порубки древесины. Факт незаконной порубки расследуют акмолинские полицейские. По данным полиции, ущерб составляет 700 тысяч тенге.
Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы регулярно заваливают мусором и отходами из ближайших садоводческих товариществ "Кок-Лай-Сай", "Весна" и "Эдельвейс".
В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции выявлены несанкционированные места для вывоза мусора, которые организовывают различные предприятия и сами жители города. В текущем году за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе нарушителей также 15 строительных компаний.
18.03.2023, 13:00 86746
В департаменте экологии прокомментировали информацию о свалке технической серы на берегу Иртыша
Фото: Instagram/ecodep_pavlodar
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Павлодар. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в водоохранной зоне реки Иртыш обнаружена свалка технической серы. В департаменте экологии по Павлодарской области прокомментировали данную информацию.
Специалистами отдела Государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического контроля совместно представителями местной полицейской службы Павлодара оперативно был осуществлен выезд на указанное место. В результате выезда установлено, что местонахождение размещения биг-бегов находится в районе железнодорожного моста в северной части города (Химгородок) на территории станции ПЧ-32 АО НК "КТЖ". При визуальном осмотре выявлено, что содержимым в биг-бегах с надписью "сера техническая комовая" является кварцевый песок. Также наименование содержания инертного материала (кварцевый песок) в таре подтвердил представитель станции", - говорится в сообщении департамента.
Сообщается, что для контрольной идентификации инертного материала лабораторией департамента отобраны пробы содержимого мешков.
Ранее сообщалось, что павлодарский эколог в ходе мониторинга обнаружил свалку технической серы в водоохранной полосе. Видео с кадрами свалки было размещено в телеграм-канале kerek.pv.
Напомним, в середине декабря премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.
Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового градостроительного кодекса.
17.03.2023, 16:20 95906
Павлодарский эколог обнаружил свалку технической серы на берегу Иртыша
Фото: Прокуратура Алматинской области
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Павлодар. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Независимый павлодарский эколог в ходе мониторинга обнаружил свалку технической серы в водоохранной полосе.
Видео с кадрами свалки было размещено в телеграм-канале kerek.pv.
Вот эта свалка называется "техническая сера". Она очень опасна, ядовита. И прямо на берегу сейчас с талыми водами в реку Иртыш, поэтому обращаюсь в природоохранную прокуратуру, департамент экологии. Срочно надо найти хозяев, наказать их и вот эту свалку ликвидировать. Так как она является прямой угрозой жизни и здоровью населения", - заявил эколог.
Напомним, в середине декабря премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
Он поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.
Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового градостроительного кодекса.
17.03.2023, 15:34 93341
Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы заваливают мусором
Свалка образуется жителями садоводческих товариществ
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы регулярно заваливают мусором и отходами из ближайших садоводческих товариществ "Кок-Лай-Сай", "Весна" и "Эдельвейс".
Только недавно там убрали мусор и провели санитарную очистку, сообщает TengriTravel со ссылкой на акимат Райымбекского сельского округа.
В акимате также назвали тех, кто, по их мнению, загрязняет природу.
Аппаратом акима неоднократно проводились и организовывались работы по санитарной очистке территории вдоль дороги. Данная свалка скапливается за счет сброса ТБО (мусора) жителями садоводческих товариществ. Так как в садоводческих товариществах не предусмотрена компания, занимающаяся вывозом ТБО, по причине невозможности проезда грузового транспорта. По сей день проживающие и проезжающие по этой дороге жители нескольких садоводческих товариществ в этой местности продолжают выбрасывать мусор", - заявили в сельском акимате.
В ведомстве сообщили, что садоводческое товарищество "Кок-Лай-Сай" находится в горной местности выше по улице Таусамалы села Кыргауылды, которая не входит в черту населенного пункта и является дорогой областного значения.
Ранее в социальных сетях появилось видео заваленного мусором ущелья.
Ущелье Кок-лай-сай, начало. Вот смотрите. Природоохранная зона, заповедник. Вот в каком оно все состоянии. Вот самая красота. Природоохранная зона, везде помойка. Просто страшно, ужас. Одно из красивейших ущелий в нашем городе, в Алматы. Просто помойка, мусор разлетается на километры. Прошу принять меры, акимат", - рассказал мужчина на видеозаписи.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников на грани исчезновения крокусы и ирисы. Также в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
Аким города Ерболат Досаев подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
В начале марта депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором предложила запретить строительство вблизи рек и озер.
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