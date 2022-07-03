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Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки

02.07.2022, 15:57 3616
Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - В озере Сайран выявили превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме. Спуск воды займет около 2-3 дней, уточнили в ведомстве. 
 
Для определения источника загрязнения создана комиссия, куда входят санэпидемиологи, экологи, сотрудники полиции, ДЧС и представители районных акиматов.
 
Сейчас биологическая и химическая очистка дна водохранилища не требуется, отметили в ДСЭК. Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии.
 
Алматинцев и гостей города просят воздержаться от купания в ближайшие дни.

Напомним, в реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп.
 

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Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF

01.07.2022, 16:12 7131
Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF
Фото: wwf.ru

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Всемирный фонд дикой природы вместе с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует завезти первых тигров в страну в течение ближайших пяти лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением", - сообщает пресс-служба фонда.

Привезти и выпустить первых тигров на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" планируется в ближайшие пять лет.

"Сейчас территорию готовят к приезду тигра, и к 2025 году эта работа будет завершена. В ближайшие три года необходимо увеличить количество копытных животных в районе будущего выпуска, чтобы обеспечить кормовую базу для хищника", - заявили в фонде.

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У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5

29.06.2022, 19:51 17726
У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - На территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены факты массовой гибели птиц - чаек (черно-пестрой породы) в количестве 2750 штук, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели птиц, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Результаты исследования Национального референтного центра по ветеринарии показали положительный результат на птичий грипп АН5.
 
В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.
 
Ранее сообщалось, что в Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.
 

Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев

29.06.2022, 18:29 18691
Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев
Фото: кадр из видео
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских государств, заявил на саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам", - заявил президент.

 
По его мнению, все прикаспийские государства обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению реки Жайык (Урал), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. 
 

Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - подчеркнул Токаев.

 
Он также упомянул о бедственном положении каспийских тюленей. 
 

Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент. 

 
Он также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море.
 

К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола", - сообщил Токаев. 

 
Он напомнил, что основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года.
 

С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве", - отметил Токаев. 

 
По мнению главы Казахстана, секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран. 
 
Также, по словам Токаева, полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур "Каспийской пятерки", тем более что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне. 

Ранее сообщалось, что Минэкологии РК намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия.
 

Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия

29.06.2022, 14:51 20431
Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Провести масштабное исследование влияния нефтедобывающих компаний на экологию Каспия в связи с массовой гибелью птиц и животных, в том числе краснокнижных, пообещал сегодня в кулуарах мажилиса министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, сейчас министерство ведет переговоры с компаниями ТШО и NCOC о проведении комплексного совместного анализа. Планируется проверить антропогенное влияние компаний, проводящих свои работы в акватории Каспийского моря и на прибрежной территории. 
 

Это будет исследование, общее, большое, на антропогенное влияние нефтегазовых компаний, ведущих разработку как на шельфе, так и в прибрежной части, на окружающую среду, в том числе и на Каспий. Такие планы у нас есть", - пообещал Брекешев.

 
Ранее в Минэкологии озвучили предполагаемые причины массовой гибели тюленей. 
 
Также экологи проводят расследование массовой гибели птиц в государственном природном резервате "Акжайык".
 

Депутат: санкции за вырубку деревьев в городах не работают

29.06.2022, 13:15 21581
Депутат: санкции за вырубку деревьев в городах не работают
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В ходе заседания мажилиса по рассмотрению законопроекта по ужесточению наказания за экологические правонарушения депутат Ерлан Смаилов возмутился, что санкции на незаконную вырубку деревьев предусмотрены только за правонарушения, осуществляемые на территориях лесов и особо охраняемых природных территориях, но не учитываются нарушения, совершаемые в населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За рамками проект закона остались крайне актуальные проблемы незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев в городах и селах РК.
 

Это хорошо подтверждается на примере города Алматы. Организации и физлица варварски рубят деревья во дворах, на улицах. В предгорьях уничтожаются целые сады. Особенно отличаются строительные компании и офисы, занимающиеся благоустройством улиц и парков. В результате Алматы теряет свой статус некогда самого зеленого города страны. Так, в 1985 году в Алматы было 10 квадратных метров зеленых насаждений на одного человека, в 1991 году уже 7 квадратных метров, по данным за 2018 год, осталось 3,5 квадратного метра на человека. Норматив советских учебников - 24,5 квадратного метра на человека", - сказал депутат.

 
Он напомнил, что после резонансного дела с вырубкой 80-летних дубов у магазина Sulpak в Алматы санкции за данное правонарушение были ужесточены. Однако на практике применяемые санкции, по его словам, не столь эффективны. 
 

Таких случаев по стране сотни, если не тысячи. По статистке, в 2020 году к административной ответственности было привлечено всего 208 лиц, в 2021 году - 166 лиц", - проинформировал он.

 
В связи с этим депутат задался вопросом: почему проектом закона предусмотрено ужесточение наказания за правонарушения только на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Какие меры были приняты по ужесточению санкций за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на территория населенных пунктов?
 
На этот вопрос министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев ответил, что в 2021 году штрафы за незаконную вырубку деревьев были увеличены в пять раз.
 
Депутата ответ не удовлетворил.
 

Почему, несмотря на ужесточение ответственности, в городах продолжают рубить, уничтожать зеленые насаждения. Значит, недостаточно этих санкций или контроль недостаточный. Мы же видим это. Посмотрите по Алматы. Какой был случай, когда на склонах гор у нас целый сад уничтожали. Экоактивисты сопротивлялись этим варварским вырубкам. Если эта норма не работает, если она недостаточна, чтобы наши города защитить, тогда надо дальше двигаться. Как вы будете решать этот вопрос дальше?" - спросил Смаилов.

 
Брекешев ответил, что остановить этот процесс только увеличением штрафных санкций будет сложно.
 
В свою очередь представитель МВД прокомментировал, что в прошлом году всего 6% из 516 материалов по экологическим правонарушениям, совершенным в том числе и в городах, были направлены в суд.
 
Он уточнил, что согласно новому законопроекту незаконная вырубка леса переведена из проступков в категорию, за которую будет очень жесткая ответственность. Помимо лишения свободы, там есть штрафные санкции до 20 тысяч МРП (65 млн тенге). Он пообещал, что совместно с Минэкологии, прокуратурой и местными исполнительными органами будет проведена разъяснительная работа.

Как сообщалось ранее, в Казахстане незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений.
 

Экологи выясняют причину гибели краснокнижных птиц в резервате "Акжайык"

29.06.2022, 11:50 22841
Экологи выясняют причину гибели краснокнижных птиц в резервате "Акжайык"
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - Выясняются причины гибели птиц на территории государственного природного резервата "Акжайык", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При осмотре участка было зафиксировано более тысячи тушек чеграв, более тысячи двухсот тушек черноголовых хохотунов и триста тушек хохотуний", - проинформировали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 
Подчеркивается, что черноголовый хохотун занесен в Красную книгу Казахстана. 
 

У павших чаек (трех черноголовых хохотунов и двух хохотуний) были взяты необходимые пробы для дальнейшего исследования", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.
 

Незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений

29.06.2022, 11:39 22496
Незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - На заседании мажилиса в среду министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев озвучил поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр отметил, что, поскольку Казахстан является малолесистым - всего 5% от общей площади, в целях сохранения лесов необходимо усилить ответственность лесопользователей.
 
Относительно незаконной вырубки леса проект закона предлагает снижение штрафов со 100 до 50 МРП со значительного ущерба, с 1000 до 500 МРП с крупного ущерба. При этом показатель особо крупного ущерба остался без изменений и составляет 2000 МРП.
 
При действующем законодательстве при незаконной порубке деревьев виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы. Предполагаемые поправки предусматривают перевод этого нарушения из разряда проступка в категорию преступлений. 
 

Законопроектом предлагается в части 2 статьи 368 КоАП "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов" увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории", - заявил Брекешев.

 
Кроме того, предлагается увеличение штрафов за уничтожение или повреждение лесной фауны нацпарков.
 
Министр подчеркнул, что в последние годы резко возросло количество случаев нарушения порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий. Так, если в 2017 году совершено 41 правонарушение, то в 2020 году, несмотря на пандемию, более 900 лиц привлечены к ответственности. В этой связи законопроектом предусмотрено увеличение размера штрафа с 2 до 5 МРП.
 

В настоящее время за нарушение режима особо охраняемых природных территорий в КоАП ответственность не предусмотрена, однако предусмотрена в Уголовном кодексе… Поэтому КоАП дополнен новой статьей "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий", - проинформировал спикер.

 
Глава МЭГПР уточнил, что ответственность по этой статье наступает в случае нарушения режима особо охраняемых природных территорий, причинившего значительный ущерб. Статья будет распространяться на случаи нарушения режима особо охраняемых природных территорий, но в отсутствие признаков уголовно наказуемого деяния.
 

Предполагаемые причины массовой гибели тюленей озвучили в Минэкологии

29.06.2022, 11:14 22546
Предполагаемые причины массовой гибели тюленей озвучили в Минэкологии
Фото: Lada.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - С учетом обсуждений, в которых приняли участие научные сотрудники из Института гидробиологии и экологии, ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", а также представители компетентных государственных органов, 24 июня текущего года подготовлено заключение по гибели тюленей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно данному заключению, точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 
Представители научных организаций и заинтересованных государственных органов пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная причина их гибели.
 
В связи с тем что каспийский тюлень является трансграничным водным животным, в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между министерствами экологии Казахстана и России был подписан совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.
 
Напомним, главой государства решение проблемы по сокращению популяции каспийского тюленя взято под личный контроль, и на сегодня министерством прорабатывается вопрос создания особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тюленя. Разрабатывается соответствующее естественно-научное обоснование.
 
Кроме того, с 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга Республики Казахстан), и в соответствии с Уголовным кодексом РК незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных наказывается штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до 3 лет.
 
В свою очередь по факту обнаружения весной текущего года мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.
 
Напомним, c начала этого года зафиксировано несколько случаев гибели краснокнижного каспийского тюленя, в отдельных случаях гибель животных имела массовый характер.
 
24 мая на набережной моря в районе Акшукура местный житель увидел на берегу двух мертвых тюленей.
 
18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей. 
 
16 мая стало известно о нахождении сразу 64 мертвых тюленей в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса. Тогда экологи сообщили, что туши морских животных находились в стадии сильного разложения, вследствие чего они не смогли произвести отбор проб тканей для проведения исследований. Они предположили, что гибель животных произошла в зимний период. 
 
В апреле на побережья Каспия обнаружили 94 туши тюленей. 
 
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области. 
 

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог. 

 
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека. 
 

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.

 

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