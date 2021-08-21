Качество атмосферного воздуха проверят в Атырау и ближайших населённых пунктах

АТЫРАУ. 20 АВГУСТА - North Caspian Operating Company (NCOC) проведёт мониторинг качества атмосферного воздуха в Атырау и близлежащих населенных пунктах, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Поводом для проверки стали многочисленные обращения горожан и жалобы на качество атмосферного воздуха.

На основании жалоб со стороны населения компании NCOC поручено изучить данные со станций мониторинга качества воздуха, которые показывают превышение ПДК загрязняющих веществ", - сообщил председатель комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов.

На совещании с представителями компании он обсудил вопросы снижения воздействия на окружающую среду.

Представители North Caspian Operating Company рассказали о принимаемых мерах по снижению эмиссий в окружающую среду. По их словам, до конца 2022 года будет введена новая установка по очистке сточных вод, которая позволит довести повторный водооборот до 70%. Также компания в ближайшее время должна будет представить стратегический план по снижению эмиссий, план по контролю эффективности предлагаемых мероприятий, проект по озеленению, дорожную карту по внедрению автоматизированной системы мониторинга на источниках выбросов загрязняющих веществ с учетом международного опыта", - сообщили в комитете.

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