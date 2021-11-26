Система Orphus

Как Nur Otan решает вопросы экологии в столице, рассказал Бауыржан Байбек

25.11.2021, 18:39 27568
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний партии в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева ведётся системный контроль за реализацией 217 дорожных карт в каждой области, городе и районе. 
 
Так, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" с начала года в городе Нур-Султан создано более 20 тысяч постоянных рабочих мест, открыто 7 врачебных амбулаторий, отремонтировано 96 улиц и др. Большая часть работ проведена на окраинах города. 

 

Вместе с председателем филиала, акимом города Алтаем Кульгиновым осмотрел новый корпус школы №23 на 600 мест в жилом массиве "Oндіріс". В 2019 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил расширить данное учебное заведение в связи с густонаселенностью района. Строительство нового корпуса было включено в городскую предвыборную программу партии. В целом, партия ставит задачу строительства в столице до 2025 года не менее 50 новых школ на 60 тысяч мест. Уже в этом году было открыто 8 новых школ, завершается строительство еще 7 объектов", - написал он на своей странице в Facebook.

 
В жилом массиве "Ондіріс" Бауыржан Байбек также посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже к концу года здесь ежедневно более 500 человек смогут заниматься самбо, кикбоксингом, пауэрлифтингом и другими популярными видами спорта. В целом, согласно обещаниям партии уже в этом году в регионах было открыто более 127 тысяч секций, возобновлена работа свыше 22 тысяч детских кружков. 
 
Далее первый зампред партии ознакомился с ходом работ по переводу на газ столичной ТЭЦ–2. 
 

Как сказал Елбасы на заседании Политического совета партии Nur Otan, вопросы экологии должны стать одними из самых приоритетных для страны и правящей партии. На сегодня объект завершен на 95%. В результате газификации значительно сократятся выбросы окислов азота и углерода, парниковых газов, полностью будут исключены выбросы угольной золы. В рамках проекта Елбасы "Сарыарка" по газификации регионов с начала года в городе обеспечен доступ к сетям газоснабжения для более 10 тысяч домов", - отметил он.

 
В этот же день вместе с городским партийным активом Бауыржан Байбек обсудил ход реализации предвыборной программы по столице.
 

Комментарии

новости по теме

В Минэкологии презентовали "Единый экологический портал"

25.11.2021, 20:23 23356
В Минэкологии презентовали "Единый экологический портал"
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В новом Экологическом кодексе РК, вступившем в силу с 1 июля 2021 года, при принятии решений в рамках охраны окружающей среды, предусмотрено участие общественности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вместе с тем, действующие нормативно-правовые требования по оценке воздействия на среду (ОВОС), не в полной мере соответствуют международным обязательствам, таким как Орхусская конвенция и Конвенция Эспо, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
В этой связи инициирован ряд нововведений, крупных предприятий первой категории и общественности во всех стадиях экспертизы проектов.
 
Если ранее общественные слушания на стадии разработки проводились после выделения земельного участка, то новый Кодекс проводит проведение самого раннего этапа планирования деятельности до начала земельного участка, что позволит исключить риски предпринимателей и принять решение с учетом мнения общественности.
 

Единый экологический портал" дает возможность каждому желающему ознакомиться с проектом, оставить свои предложения и замечания, а также в обязательном порядке получить ответ от застройщика. Доступ к порталу не ограничен.

 
Кроме того, разработаны и утверждены правила общественных слушаний, охватывающий широкий перечень объектов.
 
В Минэкологии отметили, что участие общественности позволит принять правильное решение для социальных значимых объектов.
 

В Алматы более 15 тыс. автовладельцев оштрафованы за загрязнение воздуха

25.11.2021, 14:30 35128
В Алматы более 15 тыс. автовладельцев оштрафованы за загрязнение воздуха
Фото: potokmedia.ru
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы установлено 15 экопостов, оснащенных оборудованием для замера вредных веществ в воздухе. До конца 2021 года планируют установить еще четыре таких поста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации акимата Алматы, на экопостах при помощи многокомпонентных газоанализаторов замеряют выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода. Дизельные машины проверяют на дымность выхлопных газов. Также посты оборудованы камерами видеонаблюдения.
 
С 20 марта этого года на экопостах выполнили 132 494 замера, проверили 109 547 бензиновых и газовых двигателей, 22 453 дизельных двигателя. В ходе проверок выявили превышение вредных веществ у 20 085 транспортных средств. К ответственности привлечены 15 331 автовладелец, на них составлены протоколы, сообщил в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Серик Кусаинов.
 
Чаще всего нарушители заезжают со стороны Талгарского и Карасайского районов, где установлены экопосты "Талгар", "Думан" и "Ишим".
 
Кроме того, проверки транспортных средств на соответствие эконормам проводятся внутри города. Ежедневно на дежурство выходят 11 экипажей департамента полиции и сотрудников управления зеленой экономики. Проверено 2237 автотранспортных средств (1125 на дизтопливе и 1112 на бензине). В результате у 519 авто обнаружено превышение выхлопных газов.
 
Мобильные группы также проверяют грузовые транспортные средства на строительных площадках, где выявили 218 несоответствий эконормам. 
 
Работа продолжается. А со следующего года в Алматы начнут работу три передвижных экологических поста и одна лаборатория.
 
Напомним: в Алматы и его окрестностях выпал грязный снег серо-коричневого цвета. В том числе такие осадки наблюдались в предгорной экологической зоне, в отдалении от основного автомобильного движения и других видимых факторов загрязнения атмосферы. 
 
По словам руководителя Экологического общественного союза "ЭОС" Аси Гейдт, воздух в мегаполисе сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, сажей
 

Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота. По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - пояснила эколог.

 

На выбросы в районе "КазАзота" пожаловались жители Актау

23.11.2021, 18:11 74899
На выбросы в районе "КазАзота" пожаловались жители Актау
Фото: кадр с видео
АКТАУ. 23 НОЯБРЯ - На выбросы в районе АО "КазАзот" пожаловались жители города Актау. В компании заявили, что отклонения от нормы нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Житель Актау снял на видео выбросы, которые, как он предположил, происходили с "КазАзота", сообщает lada.kz.

 
Издание сообщает, что выбросы со стороны "КазАзота" наблюдались сегодня, 23 ноября, примерно в 07.40.
 
Директор производственно-технического департамента АО "КазАзот" Дауржан Жумабеков заявил, то на территории завода выбросы пара происходят круглосуточно, согласно действующему проекту.
 

Отклонения от норм предельно допустимых концентраций не допускаются", - сказал Дауржан Жумабеков.


 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов