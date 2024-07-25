Каким регионам угрожает засуха в августе, рассказали синоптики

Врачи связывают увеличение количества пострадавших от "черной вдовы" с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области

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Шымкент. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 20 человек, среди которых есть дети, обратились к медикам после укусов "черной вдовы".





В этом году в центр гипербарической оксигенации в Шымкенте с укусами каракуртов обратились 20 человек - 14 мужчин, четыре женщины и двое детей. В прошлом году за весь сезон ядовитые пауки покусали 17 человек. Сезон этого года еще продолжается, а значит, укушенных может быть еще больше, сообщает издание "Отырар"





Врачи связывают увеличение количества пострадавших от "черной вдовы" с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области. Рабочие устраивают место для сна прям на земле, подстелив коробки и одеяла.





Нельзя лежать на земле, железная кровать или топчан соорудить, и там надо спать", - сказала главный врач центра гипербарической оксигенации Шымкента Мадина Ермаханбетова.





По словам медиков, за помощью важно обратиться в первый час после укуса. Пациенту ставят вакцину, которая останавливает интоксикацию. В ином случае лечение займет определенное время. Сейчас одна из жертв черной вдовы находится в реанимации в тяжелом состоянии.





Каракурты выделяют один из сильнейших ядов. Сам укус черной вдовы незаметен, но уже через время появляется болевой синдром. Боль бывает настолько сильной, что может привести к смерти от болевого шока. Надрезать место укуса ножом нельзя, как и перетягивать жгутом укушенную конечность. Главное незамедлительно обратиться к врачам. Если ничего не предпринять, то в течение двух суток человек может погибнуть.





Чтобы избежать укуса, специалисты рекомендуют надевать на природу закрытую обувь, не спать на улице, особенно вблизи степей и стройки, а отдыхая ночью на природе, закрывать палатку так, чтобы паук не смог в нее пробраться.





Напомним, в Атырауской области два ребенка попали в реанимацию после укуса каракурта. Также сообщалось, что от укуса ядовитых пауков в регионе гибнут верблюды.





Ученый, эксперт в области животноводства и ветеринарии Дастанбек Баймуканов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today назвал причины нападения ядовитых каракуртов на верблюдов на западе страны.





Это нарушение экологического баланса животного мира. Во времена Союза на прикаспийской территории образовалось каракульское овцеводство. Сейчас в Прикаспийском регионе, в Атырауской и Мангистауской областях поголовье овец значительно ниже, чем было раньше. А поголовье верблюдов за это время увеличилось в разы (...) Пока овцеводство развивалось, каракурты никогда не нападали на крупных животных - овец, верблюдов и лошадей. Пауки всегда соблюдали дистанцию (...) Специфический запах овечьей шерсти, их пота, жира, причем конкретных пород - каракульской, казахской курдючной, сараджинской, гиссарской породы овцы. Их шерсть ужасно пахнет, такие насекомые, как "черная вдова" (или каракурты. - Прим. ред.), всегда убегали и не приближались к овцам", - рассказал эксперт.



