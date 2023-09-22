Камера запечатлела краснокнижных медведей в Жонгар-Алатауском нацпарке  

По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в Казахстане достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование, заявил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Андрей Ким.





По результатам весеннего авиаучета уральская популяция сайгака составила 1 130 000 особей, а по Казахстану достигла 1 915 000 особей, сообщил Андрей Ким на брифинге в СЦК.









По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей", - сказал он.





Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в нашей стране достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.





Дополнено 18.09.2023, 19.13





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов в ходе экспертного обсуждения ситуации с сайгаками на площадке СЦК рассказал, что крупные эпизоотии среди сайгаков были зарегистрированы на территории Казахстана в 1917-1918 годах, а также в 1927-1928 годах. Он добавил, что в ХХI веке также не обошлось без массового падежа уникальных животных. В 2003 году численность сайгаков упала до 20 тысяч особей.

В Казахстане были приняты беспрецедентные меры по сохранению популяции сайгака. При этом сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана. Во многом из-за способности в короткий срок восстанавливать и приумножать свое поголовье", - сообщил Константин Плахов.





Напомним, в 2014 году экс-министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан Каппаров заявил, что о поголовье этого редкого вида животных у нас растет довольно быстро. И если так пойдет и дальше, то скоро диетическое мясо мы сможем поставлять в лучшие рестораны мира, информирует телеканал КТК.





В какой-то момент мы можем даже перейти на то, что это можно будет уже как бизнес поставить, когда будет достаточное поголовье, часть продукции может поставляться на рынок", - сообщил он.





В мае этого года в Минэкологии РК сообщили , что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн. В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.



