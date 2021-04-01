Казахстан и Россия подписали программу сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий

ОРЕНБУРГ. 31 МАРТА - В ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева и министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова была подписана Программа казахстанско-российского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий на 2021-2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подписание документа стало реализацией Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, рассказали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации ведомства, программа включает в себя такие важные мероприятия, как развитие партнерских отношений и международного сотрудничества, обмен опытом между особо охраняемыми природными территориями для укрепления их потенциала.

Так, уточнили в Минэкологии, планируется, что государственные природные заповедники "Маркакольский" (Казахстан) и "Катунский" (Россия) станут сотрудничать в формате заповедников-побратимов.

Кроме того, на базе трансграничного биосферного резервата "Большой Алтай" стороны организуют ежегодную полевую школу по теории и практике заповедного дела.

Также национальный парк "Алтын-Эмель" подпишет соглашения с рядом российских заповедников.

Среди других направлений программы - экологический мониторинг, предполагающий проведение совместных учетов численности мигрирующих видов животных в границах трансграничного резервата "Алтай", разработку и реализацию программы совместных исследований и мониторинга популяций мигрирующих птиц в северной части акватории Каспийского моря.

Вместе с тем, двустороннее сотрудничество в масштабах программы также направлено на развитие трансграничного экологического туризма и экологическое просвещение", - добавили в МЭГПР.

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