Казгидромет прокомментировал причины смога на северо-востоке Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Казгидромет прокомментировал причины появления дымовой завесы над северо-восточными регионами Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С середины первой декады августа 2021 года над территорией Западной Сибири располагался высотный циклон, который способствовал переносу воздушной массы из районов Якутии, где происходят лесные пожары, на юг Западной Сибири. В дальнейшем шлейф дымовой завесы от лесных пожаров постепенно распространялся на северо-восточные регионы Казахстана, где степные пожары дополнительно способствовали ухудшению качества атмосферного воздуха", - сообщили синоптики.

По данным ведомства, 9-10 августа 2021 года на территории Восточно-Казахстанской области превышены предельно допустимые нормы вредных веществ. Так, в Усть-Каменогорске содержание в воздухе предельно допустимой нормы диоксида азота превышено в 2,1 раза; диоксида серы - в 9 раз, сероводорода - в 5 раз. В Семее содержание диоксида азота превышено в 1,4 раза.

Синоптики полагают, что сильные дожди с грозами, которые ожидаются в регионе 12-13 августа, будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

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