Климатическая повестка ЕАЭС отражает приверженность глобальным целям экобезопасности - Токаев

Фото: agronomu.com
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - В Казахстане будет создан новый природный заказник республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА"
и доступен для обсуждения до 28 октября 2021 года.
Создать Ащиозекский государственный природный заказник республиканского значения Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан общей площадью 314 тыс. 504 гектара на территории Жанибекского и Казталовского районов Западно-Казахстанской области", - говорится в постановлении.
Правительство также поручило Министерству экологии создать республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Бокейорда" на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов Западно-Казахстанской области.
Все изъятые земельные участки будут переведены в категорию земель особо охраняемых природных территорий.
Акимату Западно-Казахстанской области поручено в соответствии с действующим законодательством установить охранную зону вокруг и на землях собственников земельных участков и землепользователей, находящихся в границах учреждения, с запрещением и (или) ограничением в пределах этой зоны любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологических систем".
Финансирование учреждения будет осуществляться из республиканского бюджета.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
КОКШЕТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - В объектив фотоловушки в Бурабае попал очень редкий обитатель нацпарка - рысь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Животное очень осторожное, и сфотографировать его даже скрытой камерой очень непросто. Рысь - самый грациозный представитель семейства кошачьих, он никогда не нападет на человека первым", - сообщает в Instagram администрация нацпарка "Бурабай".
Также в администрации рассказали интересные факты о рыси. Во время ходьбы или бега ее задние лапы ступают точно по отпечаткам передних лап. За сутки рысь способна преодолеть до 30 километров. А еще рыси недолюбливают лисиц и не дают им охотиться на своей территории.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали Протокол о сохранении биологического разнообразия Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Протокол позволит регулировать деятельность, оказывающую негативное воздействие на охраняемые виды животных и места их обитания. Как разъяснили в пресс-службе сената, ратифицировавшие Протокол страны могут предпринимать и другие природоохранные меры, направленные на введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, а также регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами.
Сохранение биоразнообразия и экосистемы Каспийского моря является стратегическим приоритетом для нашей страны. В этой связи принятый сегодня закон имеет важное значение. Мы надеемся, что предусмотренные в нем меры усилят сотрудничество пяти прикаспийских государств в этом направлении и внесут свой вклад в сохранение экосистемы моря", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.
Представляя законопроект, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сказал, что прикаспийскими государствами был принят ряд следующих мер: регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания; контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны, их частей, а также дериватов; контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, инкубации, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса.
Каждая сторона при невозражении других сторон для целей настоящего Протокола может выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения; мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны; защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.
Стороны также принимают необходимые природоохранные меры, в том числе: введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы; регулирование интродукции и реинтродукции в данный район; регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами; регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.