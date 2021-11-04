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Климатический саммит в Глазго назвали "парадом лицемерия"

03.11.2021, 17:20 15715
ГЛАЗГО. 3 НОЯБРЯ - Участников климатического саммита в Глазго обличили в откровенном лицемерии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Участники обсуждали сокращение вредных выбросов в атмосферу. При этом гости прилетели на встречу на частных самолетах. В небольшом аэропорту не могли уместиться 400 бортов, высаживая мировых лидеров", - сообщает телеканал "Известия"

 
Как пишет британская пресса, парад лицемерия возглавили Джефф Безос, принц Монако и Джо Байден. Такое неэкологичное поведение обесценило все громкие тезисы участников саммита.
 
 

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Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку

02.11.2021, 19:21 48277
Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку
Фото: Ольги Гумировой
АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - О стихийной свалке на сакских курганах близ Алматы сообщила общественница Ольга Гумирова на своей странице в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Курганы в Боролдае, рядом с ковидным госпиталем BI. Так сохраняется-охраняется культурное и историческое наследие в Алматы", - написала общественница.

 
По словам Ольги Гумировой, сейчас там находится четыре кургана, один из них разрушен.
 

На этих фото кем-то насыпанная земля прямо в охранной зоне могильника. И, конечно, никто из ответственных за охрану исторического наследия ничего не видел и не слышал! Не один день ведь возили землю!" - пишет общественница. 

 
Женщина рассказала, что к моменту отъезда общественников и журналистов с территории, где находятся курганы, приехали сотрудники акимата Алатауского района из отдела благоустройства. 
 

Сказали, что неделю назад убирали. Вы в это верите? Вот и мы не поверили. Там ещё, за курганом, чуть ли не до горизонта кучи земли вперемешку с мусором. Из управления культуры акимата Алматы и центра "Рухани Жангыру", которые как бы отвечают за сохранения культурного наследия, никто так и не появился", - рассказала общественный деятель. 

 

Сто мировых лидеров пообещали к 2030 году полностью остановить вырубку лесов

02.11.2021, 16:30 59266
ГЛАЗГО. 2 НОЯБРЯ - 100 мировых лидеров, завершая первый день климатического саммита COP26 в Глазго, пообещали, что к 2030 году полностью остановят вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановят лесные массивы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов, сообщает BBC News Русская служба.
 
Как информирует источник, президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений. Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.
 
В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников. Индия - третья в мире страна по объемам выбросов парниковых газов после США и Китая, и сейчас она впервые обозначила свои цели и временные рамки в борьбе с глобальным потеплением.
 
Кроме того, Вьетнам обещает сократить выбросы до нуля к 2050 году, Бразилия - на 50% к концу десятилетия.
 
Однако, как подчеркнул Нарендра Моди, развивающимся странам нужна поддержка, и призвал саммит рассмотреть выделение им одного триллиона долларов.
 
Также в первый день саммита к его участникам с видеопосланием обратилась королева Елизавета II. Она призвала мировых лидеров забыть на время о политике и сообща проявить истинную государственную мудрость, от которой зависит будущее нашей планеты.
 
 
 
 
Кроме того, напомним, что на Дальнем Востоке РФ ради углеродных квот инвесторы планируют взять в оборот 2 миллиона гектаров леса для реализации пилотной программы по его защите от пожаров и вредителей.
 

Вопрос о строительстве спорткомплекса в Ботаническом саду Нур-Султана не стоит - Турганбаев

02.11.2021, 16:14 49546
Вопрос о строительстве спорткомплекса в Ботаническом саду Нур-Султана не стоит - Турганбаев
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Вопрос о строительстве спорткомплекса в Ботаническом саду Нур-Султана не стоит, сообщил на брифинге зампредседателя комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, геологии и природных ресурсов Данияр Турганбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня такой вопрос не стоит на повестке", - сказал Турганбаев на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналиста. 

 
Напомним, в минувшем году столичный акимат заявлял, что на территории Ботанического сада не будут строить жилой комплекс. 
 

С собственником достигнута договоренность по освобождению участка. Сведения об указанном участке в базе данных АИС ГЗК будут аннулированы в день передачи частному собственнику нового участка. Еще раз повторю: строительство жилого комплекса в Ботаническом саду не обсуждается", - сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев. 

 
Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев заявлял, что на территории столичного Ботанического сада проведение строительных работ не планируется. Сделал он это после того, как появилась информация о планах строительства на территории Ботанического сада спортивного комплекса за счет частных инвестиций.
 

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