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Сто мировых лидеров пообещали к 2030 году полностью остановить вырубку лесов

02.11.2021, 16:30 43228
ГЛАЗГО. 2 НОЯБРЯ - 100 мировых лидеров, завершая первый день климатического саммита COP26 в Глазго, пообещали, что к 2030 году полностью остановят вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановят лесные массивы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов, сообщает BBC News Русская служба.
 
Как информирует источник, президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений. Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.
 
В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников. Индия - третья в мире страна по объемам выбросов парниковых газов после США и Китая, и сейчас она впервые обозначила свои цели и временные рамки в борьбе с глобальным потеплением.
 
Кроме того, Вьетнам обещает сократить выбросы до нуля к 2050 году, Бразилия - на 50% к концу десятилетия.
 
Однако, как подчеркнул Нарендра Моди, развивающимся странам нужна поддержка, и призвал саммит рассмотреть выделение им одного триллиона долларов.
 
Также в первый день саммита к его участникам с видеопосланием обратилась королева Елизавета II. Она призвала мировых лидеров забыть на время о политике и сообща проявить истинную государственную мудрость, от которой зависит будущее нашей планеты.
 
 
 
 
Кроме того, напомним, что на Дальнем Востоке РФ ради углеродных квот инвесторы планируют взять в оборот 2 миллиона гектаров леса для реализации пилотной программы по его защите от пожаров и вредителей.
 

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Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку

02.11.2021, 19:21 32239
Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку
Фото: Ольги Гумировой
АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - О стихийной свалке на сакских курганах близ Алматы сообщила общественница Ольга Гумирова на своей странице в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Курганы в Боролдае, рядом с ковидным госпиталем BI. Так сохраняется-охраняется культурное и историческое наследие в Алматы", - написала общественница.

 
По словам Ольги Гумировой, сейчас там находится четыре кургана, один из них разрушен.
 

На этих фото кем-то насыпанная земля прямо в охранной зоне могильника. И, конечно, никто из ответственных за охрану исторического наследия ничего не видел и не слышал! Не один день ведь возили землю!" - пишет общественница. 

 
Женщина рассказала, что к моменту отъезда общественников и журналистов с территории, где находятся курганы, приехали сотрудники акимата Алатауского района из отдела благоустройства. 
 

Сказали, что неделю назад убирали. Вы в это верите? Вот и мы не поверили. Там ещё, за курганом, чуть ли не до горизонта кучи земли вперемешку с мусором. Из управления культуры акимата Алматы и центра "Рухани Жангыру", которые как бы отвечают за сохранения культурного наследия, никто так и не появился", - рассказала общественный деятель. 

 

Вопрос о строительстве спорткомплекса в Ботаническом саду Нур-Султана не стоит - Турганбаев

02.11.2021, 16:14 40825
Вопрос о строительстве спорткомплекса в Ботаническом саду Нур-Султана не стоит - Турганбаев
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Вопрос о строительстве спорткомплекса в Ботаническом саду Нур-Султана не стоит, сообщил на брифинге зампредседателя комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, геологии и природных ресурсов Данияр Турганбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня такой вопрос не стоит на повестке", - сказал Турганбаев на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналиста. 

 
Напомним, в минувшем году столичный акимат заявлял, что на территории Ботанического сада не будут строить жилой комплекс. 
 

С собственником достигнута договоренность по освобождению участка. Сведения об указанном участке в базе данных АИС ГЗК будут аннулированы в день передачи частному собственнику нового участка. Еще раз повторю: строительство жилого комплекса в Ботаническом саду не обсуждается", - сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев. 

 
Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев заявлял, что на территории столичного Ботанического сада проведение строительных работ не планируется. Сделал он это после того, как появилась информация о планах строительства на территории Ботанического сада спортивного комплекса за счет частных инвестиций.
 

Казахстан к 2030 году намерен сократить выбросы парниковых газов на 15%

02.11.2021, 09:15 38908
Казахстан к 2030 году намерен сократить выбросы парниковых газов на 15%
Фото: из открытых источников
ГЛАЗГО. 2 НОЯБРЯ - 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава правительства подчеркнул, что Казахстан одним из первых в мире ратифицировал Парижское соглашение (6 декабря 2016 года). В реализацию данного документа Республика Казахстан к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а также принял новый Экологический кодекс, сообщила пресс-служба правительства РК.
 

Казахстан увеличит объем энергии из возобновляемых источников в пять раз - с 3% до 15%, выработку энергии из экологически чистых источников - в два раза, с 20% до 38%. Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году. Планируется, что доля вырабатываемой из угля энергии снизится с 70% до 40%", - сказал Мамин.

 
Премьер-министр отметил, что на саммите по климатическим амбициям в декабре 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Для ее реализации правительство РК завершает разработку стратегического документа, который предусматривает значительные реформы во всех секторах экономики с акцентом на энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов. 
 
Углеродная нейтральность Казахстана будет достигнута путем повышения устойчивости землепользования и водопользования, энергетической эффективности экономики, электрификации и широкомасштабного использования экологически чистых, в том числе возобновляемых источников энергии. При реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.
 
Глава правительства подтвердил приверженность Казахстана выступить в качестве Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию. Это позволит объединить усилия стран региона в обеспечении "зеленого" экономического роста через трансферт технологий, привлечение зеленого финансирования, обмен знаниями и инновациями на площадке Центра зеленых финансов МФЦА и других региональных организаций, занимающихся климатической повесткой.
 
В рамках СОР26 Казахстан присоединился к Декларации по лесам и землепользованию, а также Обязательству по образованию и вовлечению молодежи. 
 
В ходе Саммита мировых лидеров глава правительства Казахстана провел встречи с президентами Финляндии Саули Ниинестё, Монголии - Ухнаагийном Хурэлсухом, Кыргызстана - Садыром Жапаровым, Латвии - Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте, Индии - Нарендрой Моди и Специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри.
 
В контексте подготовки Казахстана к председательству на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (Женева, 30 ноября - 3 декабря 2021 года) премьер-министр РК встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и Государственным министром внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.        
 
По итогам визита и двусторонних встреч принято совместное заявление правительств Республики Казахстан и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о стратегическом партнерстве и совместных усилиях по реагированию на изменение климата. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, декарбонизации экономики, реализации потенциала Казахстана в области развития возобновляемых источников энергии, "зеленого" финансирования, сохранения лесов, повышения эффективности землепользования и др.        
 

За 30 лет с момента обретения Казахстаном независимости и установления дипломатических отношений казахстанско-британские связи приобрели характер прочного партнерства, основанного на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве", - подчеркивается в совместном заявлении.

 

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