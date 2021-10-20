Вырубка лесов и распашка земель стали причиной обмеления Урала - Минэкологии

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НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан рассказали об экологическом состоянии реки Урал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начиная с 70-х годов прошлого столетия, объем стока воды в реке Жайык постепенно уменьшается. И причин тому существует несколько.

В первую очередь это связано с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки Жайык. Это климатические факторы, влияющие на учащение периодов маловодья рек и регулирование стока в бассейне, а также ухудшение состояния гидрографической сети реки из-за распашки земель и вырубки лесов", -рассказали в Минэкологии РК.

В ведомстве напомнили, что для принятия мер по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык. С этой целью в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие) и рабочий график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации.





В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к реализации Единой дорожной карты.

В результате реализации мероприятий Единой дорожной карты будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык.



