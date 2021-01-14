Более 40 млн гектаров леса потеряла Земля за 13 лет

Глан. 13 января. Kazakhstan Today - С 2004 по 2017 год с лица земли исчезли более 40 миллионов гектаров леса. Об этом говорят данные из доклада Всемирного фонда дикой природы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Euronews , это равняется площади Парагвая, Ирака или двух республик Беларусь. Самыми быстрыми темпами идет обезлесение в Бразилии, Парагвае, Аргентине, Малайзии, Индонезии и на Мадагаскаре.

Эксперт утверждает, что 10% глобальной вырубки связаны со спросом европейских стран на такие продукты, как говядина, соя, кожа, кофе, какао, каучук и пальмовое масло.

Несколькими днями ранее ООН сообщила о том, что за последние 30 лет было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, но темпы вырубки постепенно снижаются. Более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай.





Напомним , в течение 5 лет лесной фонд Казахстана будет пополнен на 2 млрд деревьев. Об этом на заседании правительства по вопросам воспроизводства и охраны леса сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

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