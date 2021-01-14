Более 40 млн гектаров леса потеряла Земля за 13 лет

Глан. 13 января. Kazakhstan Today - С 2004 по 2017 год с лица земли исчезли более 40 миллионов гектаров леса. Об этом говорят данные из доклада Всемирного фонда дикой природы, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Euronews, это равняется площади Парагвая, Ирака или двух республик Беларусь. Самыми быстрыми темпами идет обезлесение в Бразилии, Парагвае, Аргентине, Малайзии, Индонезии и на Мадагаскаре.
Эксперт утверждает, что 10% глобальной вырубки связаны со спросом европейских стран на такие продукты, как говядина, соя, кожа, кофе, какао, каучук и пальмовое масло.
Несколькими днями ранее ООН сообщила о том, что за последние 30 лет было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, но темпы вырубки постепенно снижаются. Более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай.
Напомним, в течение 5 лет лесной фонд Казахстана будет пополнен на 2 млрд деревьев. Об этом на заседании правительства по вопросам воспроизводства и охраны леса сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.
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