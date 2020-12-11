За пять лет в Казахстане посадят 2 млрд деревьев

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В течение 5 лет лесной фонд Казахстана будет пополнен на 2 млрд деревьев, передает Kazakhstan Today.

Об этом на заседании правительства по вопросам воспроизводства и охраны леса сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

В достижении эффективного увеличения лесистости страны, министерством принимается ряд комплексных мер. Выработан алгоритм работы с госорганами и акиматами. Силами природоохранных и лесоохранных учреждений акиматов будет произведена посадка 1,1 млрд деревьев на территории 464 тыс. гектаров, наибольшие объемы посадок предполагаются в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях. Основная доля этой системы будет осуществлена за счет посева саксаула, в том числе на высохшем дне Аральского моря ", - сказал министр.

В центральных регионах республики посадка леса будет проводиться лесообразующими породами, такими как сосна, ель, береза. Помимо этого, на территории национальных парков и резерватов будет высажено порядка 200 млн деревьев на площади 62,5 тыс. гектаров. За счет компенсационных посадок и международных грантов планируется посадить 700 млн деревьев на площади 182 тыс. гектаров.

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