Ради углеродных квот бизнес возьмет 2 млн гектаров леса на Дальнем Востоке РФ

МОСКВА. 7 АПРЕЛЯ - Инвесторы планируют взять в оборот 2 миллиона гектаров леса на Дальнем Востоке для реализации пилотной программы по его защите от пожаров и вредителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

получить углеродный кредит - квоту, которую можно продать в дальнейшем. Как сообщают " Известия ", это позволит им

Как рассказал глава Минвостока Алексей Чекунков, сейчас ведомство дорабатывает сервис Лесвосток.рф, который позволит оценить объемы поглощения лесными участками СO2. По данным источников издания в правительстве, использование дальневосточных лесов для получения квот приведет к выручке в несколько миллиардов долларов в год.

Доработка системы

В 2020 году Фонд развития Дальнего Востока разработал систему "Лесвосток.рф", позволяющую с использованием спутниковых снимков и нейронных сетей (искусственного интеллекта) детально отслеживать все изменения, рассказал Алексей Чекунков.

На Восточном экономическом форуме в 2019 году Минвосток продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину прототип этой цифровой платформы для мониторинга и управления лесным комплексом региона. После этого президент одобрил проведение эксперимента по внедрению системы на Дальнем Востоке.

В настоящий момент мы дорабатываем функционал системы, который позволит автоматически оценивать поглощающую CO2 способность каждого квартала леса. Инвесторы смогут брать лес в аренду не для вырубки, а для защиты его от пожаров и вредителей и дальнейшей продажи углеродной квоты, - рассказал министр. - В России более 1,1 миллиарда гектаров леса, из которых около 560 миллионов гектаров в Дальневосточном федеральном округе. По экспертным оценкам, дальневосточные леса ежегодно поглощают около 180-200 миллионов тонн СО2, что сопоставимо с объемом выбросов некоторых стран. В настоящий момент ряд инвесторов уже реализует пилотные проекты, нацеленные на вовлечение в оборот 2 миллионов гектаров леса".

Купля-продажа квот связана с работой Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР), пояснили "Известиям" источники в правительстве. С 2023-2024 годах при поставке в ЕС товаров, в производстве которых происходили выбросы парникового газа, нужно будет либо заплатить за свой "углеродный след", либо предъявить квоты. Второй вариант дешевле для компаний.

Под эту норму подпадают все импортируемые союзом сырьевые товары, а не только российские. Именно поэтому сейчас, по словам источников, растет интерес к лесовосстановлению и банкам лесных участков для генерирования и продажи углеродных единиц, их приобретение может стать альтернативой ставкам углеродного сбора.

Выручка с квот

При этом ежегодная выручка за 1 поглощенную тонну CO2 ежегодно может составить от $2 до $40. В среднем 1 гектар леса перерабатывает 5 тонн CO2 в год. Даже если вовлечь в оборот по фотосинтезу часть дальневосточных лесов, выручка может составить несколько миллиардов долларов в год, сообщили источники в правительстве.

Между тем собеседники издания в кабмине отметили, что сдачей леса в аренду и торговлей углеродными квотами станет заниматься не непосредственно Минвосток - эти процессы будут происходить в первую очередь при помощи "Лесвостока.рф".

Пока оценить возможную выручку достаточно сложно, рассказал общественный бизнес-омбудсмен по отношениям природопользования и экологии Ильдар Неверов. Однако если Россия не встроится в европейскую систему, то она ежегодно будет терять до $7 миллиардов. Поэтому правительство активно дорабатывает экологическую реформу, которая должна полностью оформиться до конца года.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что сейчас идет работа над экологическими проектами, в том числе и над введением углеродных квот.

Экологические торги

До сих пор действует принятая в начале 2000-х методика региональной оценки бюджета углерода лесов (РОБУЛ), пояснил замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Она основана на базе научных исследований 60-90-х годов прошлого века. Из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату эту методику начали активно критиковать как правительство, так и крупный бизнес, потому что считается, что она занижает поглощающую способность российских лесов.

Пока "инвестором" в лесное хозяйство может стать в первую очередь промышленный бизнес - компании-экспортеры, которые подпадут под углеродный налог ЕС, или просто те, кто считается крупным эмитентом парниковых газов, считает Владимир Горчаков.

Сейчас ЕС заинтересован во введении углеродного налога для импортеров из стран с углеродоемкой экономикой, в том числе из России. Собственное производство ЕС - уже одно из самых низкоуглеродных в мире (в основном за счет выноса "грязных" переделов в третьи страны). Пока это во многом способ защиты рынка. Купля-продажа квот связана в целом с Парижским соглашением по климату, не только с углеродным налогом", - сказал эксперт.

Продавать такие квоты вовне Россия сможет, только когда методика оценки поглощающей способности и вообще сама идея будут признаны странами-участниками Парижского соглашения по климату, пояснил Владимир Горчаков. Для этого также нужна прозрачная система сертификации и верификации качества и объема лесного фонда. Без них о реализации квот во вне говорить рано.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства