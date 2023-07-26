В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
17.07.2023, 11:30 64596
Комиссия расследует обмеление розового озера в Павлодарской области
Выезд комиссии ожидается во вторник
Фото: instagram/zulfiya.suleimen
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Павлодар. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова отреагировала на видео, на котором запечатлено сильно обмелевшее знаменитое в Павлодарской области розовое озеро близ села Коряковка.
В соцсетях появилось видео обмелевшего розового озера близ села Коряковка в Павлодарской области.
Как сообщила министр экологии Зульфия Сулейменова в Instagram-stories, сейчас готовится комиссия в составе экспертов и управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников.
Комиссия проведет исследование озера Коряковка, это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане", - прокомментировала Сулейменова.
По ее словам, выезд комиссии на место ожидается во вторник.
Она добавила, что результаты исследования будут размещены на сайте Минэкологии.
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25.07.2023, 10:27 10296
Жители поселка близ Астаны заявляют об экологической катастрофе
Фото: скриншот из видео ktk.kz
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологической катастрофой называют жители пристоличного села Жибек жолы ситуацию, в которой оказался поселок.
По их словам, из-за бездействия властей пересохла некогда полноводная река - и пропала вода из скважин и колодцев. Пока люди пытаются их углубить, окрестности села зарастают камышом, сообщает телеканал КТК.
В русле реки Есиль вода не поднималась на уровень верхних отметок уже много лет. Жители поселка Жибек жолы утверждают, что ситуация близка к экологической катастрофе. Из-за обмеления реки может начаться гибель диких животных. Здесь обитают ондатра, ласка, речные утки, не говоря уже о рыбе.
Жители вспоминают о временах, когда воды хватало и людям, и животным. Вместо заболоченной местности здесь был глубокий водоем.
Вот это место, которое вы сейчас видите, было полной рекой. Купались, рыба и все остальное живое. Много воды утекло, говорили раньше. А наша утекла совсем. Вода ушла даже из скважин. Тем, кто не подключен к центральному водоснабжению, приходится пробивать новые - гораздо глубже тех, что были раньше", - говорит местный житель Муса Мержоев.
Местные жители вспоминают, что очистку русла в последний раз проводили еще при советской власти. С тех пор река медленно, но верно мельчала. В местном акимате заняли выжидательную позицию. Говорят, что уже не раз отправляли заявки на очищение и дноуглубление реки, но никакого ответа так и не получили.
После одобрения заявки и выделения бюджетных средств будет разработан ПСД на очистку и на углубление. Обмеление русла - это из-за того, что сейчас Астанинское водохранилище не сбрасывает", - сказал аким сельского округа Жибек жолы Канат Канафин.
Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приступило к очистке Астанинского водохранилища, которую не проводили с момента его образования. Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение министерству очистить столичное водохранилище и решить проблему водоснабжения столицы на совещании по вопросам развития Астаны.
22.07.2023, 11:39 32846
В Кокшетау больше недели горит мусорный полигон, аким призывает горожан "потерпеть"
Также жителей беспокоит запах от канализационно-очистных сооружений
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Кокшетау. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Сарыарка города Кокшетау пожаловались акиму Бауржану Гайсе на дым с мусорного полигона и вонь от канализационно-очистных сооружений. Градоначальник призвал горожан "потерпеть".
По словам градоначальника, мусорный полигон горит девятый день. Сейчас горение идет внизу, отсюда и дым, сообщает портал 716.kz.
У нас уже девятый день горит полигон. Мы занимаемся тушением. Туда мы уже вложили кучу средств, кучу сил. Там было возгорание более 3 га, на сегодняшний день остался 1 га. Целых девять дней мы тушили 2 га, потому что там воспламенения уже нет как такового, оно спустилось вниз, горит внизу, соответственно, дым идет. Я бы не сказал, что прям такой сильный запах, дым - согласен. Я по три раза бываю за день на полигоне, поэтому с дымом надо потерпеть, тем более что он на вас за эти дни дул всего несколько раз. Дует все время в сторону Омска, на Щучинск. Я понимаю, жаловались бы жители второго Кокшетау, они там рядом в зону действия попадают, но и то всегда мимо дует. В основном дует на Омск, между Бирликом и вторым Кокшетау. Поэтому здесь надо потерпеть. Потерпите, мы нейтрализуем этот пожар", - заверил Бауржан Гайса.
Что касается очистных сооружений, то здесь быстро вопрос не решится. Сейчас разрабатывается техзадание на проектировку новых канализационно-очистных сооружений.
Те канализационно-очистные сооружения, которые находятся за линией, давным-давно устарели и практически не работают. Мы знаем эту проблему, вы ощущаете иногда запах, а в целом, я скажу, это большая проблема нашего города, потому что скоро нам некуда будет сливать очистные. Поэтому мы сейчас вместе с КазЦентром ЖКХ занимаемся, наш город входит в те города, которые идут на реконструкцию и строительство канализационно-очистных сооружений. В этом году, надеемся, отработаем с ними. Я встречался с представителями арабской компании, они изъявили желание совместно отработать техзадание, сделать проект и его осуществить. Над этим вопросом мы работаем. Приношу извинения, надо потерпеть", - сказал Гайса.
Отметим, что, по информации РГП "Казгидромет", 23 июля в городах Алматы, Актобе, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Напомним, в Павлодаре при проведении праздников откажутся от фейерверков и шаров ради экологии.
21.07.2023, 20:34 38011
Житель Актау снял на видео "лисий хвост" в районе "КазАзота"
В пресс-службе ТОО сообщили, что произошло нарушение технологического режима
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Актау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Актау снял на видео "лисий хвост" в районе "КазАзота". На предприятии подтвердили, что произошло нарушение технологического режима, сообщает "Лада".
Видео было снято в пятницу, 21 июля, в районе завода.
В ТОО "КазАзот" сообщили, что произошло нарушение технологического режима.
Угрозы населению нет. Причины выясняются", - сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, 1 мая около 17.00 в связи с падением частоты со стороны ТОО "МАЭК-Казатомпром" произошла аварийная остановка завода "КазАзот", что привело к выбросу слабоазотной кислоты.
21.07.2023, 19:52 38746
В Туркестанской области степи Созака засадят саксаулом
Фото: акимат Туркестанской области
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Туркестан. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области до 2025 года на площади 110 210 га планируется высадить 170 млн саженцев, а в городах и населенных пунктах на 1149 га - 1 млн 81 тысячу деревьев, сообщает пресс-служба акимата области.
Большая работа по воспроизводству леса ведется в Созакском районе. До 2021 года 105,1 тысячи га лесного фонда, относящихся к подведомственному учреждению, были засеяны лесными культурами. В соответствии с комплексным планом в 2021-2025 годах лесные культуры будут высажены на 32 тысячах га.
В период с 2021 по 2025 годы на 32 тысячах гектаров земель, принадлежащих Созакскому лесному хозяйству, планируется высадить 40 млн деревьев. Из-за климатических особенностей района тут в основном сеют черный саксаул. С 2021 года по сегодняшний день на площади 8500 гектаров высажено 10 миллионов 400 тысяч саженцев саксаула. А в этом году, в осенние месяцы, вспахано и подготовлено 6250 гектаров земли, где будут посеяны семена саксаула и посажены саженцы. На 4200 га будет посеяна 21 тонна семян саксаула. В прошлом году приживаемость лесных насаждений, высаженных на 4650 га, составила 73,3 процента. До 2025 года работы будут продолжены для полного выполнения плана. Наша техника обновлена на 100 процентов. На одного сотрудника лесной охраны в пустынной зоне теперь закреплено 40 тысяч га земли. Это очень много. Согласно лесоустроительным документам на одного лесника должно приходиться не больше 20 га. Дополнительного штата пока не предоставлено", - сообщил директор КГУ "Созакское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Жунусхан Алимбеков.
Жители Созака высоко оценивают эту работу, ведь озеленение позволяет решать экологические проблемы.
В Сузакском, Шолаккорганском и Мойынкумском лесхозах имеется около 400 тысяч гектаров саксаульных рощ. Во всех трех лесничествах организованы противопожарные посты. Они полностью оснащены необходимой техникой. В пожароопасный сезон на постах организуются ежедневные дежурства.
Мойынкумское лесничество тоже работает в долине Қақпансор. В Средней Азии и арабских странах насчитывается около десяти видов лиственных пород, произрастающих на песке и устойчивых к пустынным условиям, и три из них произрастают в Казахстане. Это белый саксаул, черный саксаул и зайсанский саксаул. В Туркестанской области самая большая саксаульная долина сосредоточена в Созакском регионе.
Польза саксаула для природы огромна. Во-первых, он сдерживает песчаные оползни. Однако его очень трудно вырастить, он растет медленно. Поэтому лучше подумать о том, как не потерять это дерево, а увеличить его фонд. Например, корни саксаула, посеянного в прошлом году, достигли одного метр. Дерево начинает расти, когда его корни разрастаются на 15-20 метров. В этом направлении идет работа. Ранее сотрудники лесного хозяйства принимали участие в воспроизводстве растительного фонда. Представьте: одно дерево саксаула способно удерживать четыре тонны песка своими мощными корнями. Уничтожение саксаула приведет к росту пустынь", - рассказал Жунусхан Алимбеков.
В этом году на 20 300 га лесов Туркестанской области будет привито 32 млн 214 тысяч деревьев. В 2022 году на 16 200 га земли было высажено 23 млн 818 тысяч саженцев. Если в 2017-2018 годах на лесосеменных территориях насчитывалось 12 млн деревьев, то сейчас их количество достигло 30 млн.
21.07.2023, 10:35 41141
В Павлодаре при проведении праздников откажутся от фейерверков и шаров ради экологии
Фото: pexels
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Павлодар. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре откажутся от фейерверков и шаров как неэкологичных праздничных атрибутов, сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.
Последние два года при праздновании Дня города мы не используем фейерверки. Помимо этого, мы не будем запускать воздушные шары. То есть откажемся от всего, что может навредить экологии. Из спецэффектов будет только холодный огонь", - цитирует Светлану Гладышеву издание "Павлодарньюс".
В будущем в Павлодаре планируют полностью отказаться от фейерверков как от неэкологичного зрелища.
Салюты называют коктейлем химических веществ, которые усугубляют загрязнение воды и воздуха. В дыме присутствуют соли металлов, окислители, продукты сгорания. В составе можно найти уголь, селитру, серу, порох, хлорат калия, а также мелкие металлические стружки. При сгорании выделяются углекислый газ и азот. Химические соединения в фейерверках нарушают работу щитовидной железы. А частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам, информирует издание.
Напомним, казахстанцев оштрафовали на 3,4 млн тенге за применение пиротехники в населенных пунктах. В новогоднюю ночь в стране 15 человек пострадали от использования пиротехники.
Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков. В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
Как показал опрос, проведенный на сайте KAZAKHSTAN TODAY, 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
19.07.2023, 18:48 49166
Представители Минэкологии посетили розовое озеро в Павлодарской области
Фото: Минэкологии РК
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Павлодар. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Минэкологии посетили озеро Коряковка. По приезде сотрудники министерства представители акимата, экологи, местное население провели смотр озера, отмечен факт добычи соли, но не в промышленных объемах. В основном добыча производится населением для удовлетворения собственных нужд примитивными способами, сообщает пресс-служба ведомства.
Если говорить о факте обмеления озера, можно констатировать, что уменьшение площади озера Коряковка связано с природно-климатическими факторами. Надо отметить, что водохозяйственная обстановка в текущем году для наполнения озера неблагоприятная. Из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года. Уровень воды в озере упал, ведь озеро не имеет естественной подпитки в виде рек и речушек. Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдается засуха и высокая температура", - отметил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Умаров.
По итогам поездки были даны поручения по очистке территории озера от автомобильных шин, участковым инспекторам - по усилению контроля за въездом на автотранспорте на территорию озера.
17 июля министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова отреагировала на видео, на котором запечатлено сильно обмелевшее знаменитое в Павлодарской области розовое озеро близ села Коряковка.
18.07.2023, 18:20 55341
Вырубку деревьев в Алматы вновь оправдали в горакимате
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Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы вновь рассказали, почему вырубают зеленые насаждения.
Согласно инвентаризации и реестру зеленых насаждений на территории Алматы произрастают более 4 млн деревьев. При этом насчитывается свыше 84 тысяч аварийных деревьев, из них: 35 тысяч вдоль улиц, 49 тысяч на дворовых территориях", - рассказал в ходе пресс-тура руководитель отдела мониторинга и управления зеленым фондом городского управления экологии и окружающей среды Нурлан Куттыбаев.
По его словам, в 2022 году в городе был утвержден пятилетний план по вырубке аварийных деревьев.
По плану работы в 2022 году вдоль магистральных дорог, в парковых зонах и на внутридворовых территориях вырублено 6 тысяч аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев высажено 68 тысяч молодых саженцев деревьев. В текущем году управлением планируется вырубить 16 925 тысяч штук аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев планируется высадить 169 250 тысяч молодых саженцев", - отметил он.
В работе задействованы 33 бригады, всего работают более 180 человек. Перед началом работ происходит оповещение жителей близлежащих домов, устанавливаются дорожные оповестительные знаки и соблюдаются все меры безопасности.
Представитель акимата подчеркнул, что перед вырубкой производится тщательный осмотр аварийного дерева с привлечением научных сотрудников КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Алматы, Института ботаники и фитоинтродукции и экоактивистов.
Визуально не всегда можно определить, здоровое дерево или аварийное. Поэтому есть специальный прибор - возрастной бурав, который позволяет определить наличие гнили в сердцевине дерева или в корнях. Возраст зеленых насаждений в городах ниже, чем в дикой природе. Потому что в городе деревья впитывают тяжелые металлы и подвергаются различным механическим повреждениям. И при шквальных ветрах и других аномальных погодных условиях больные деревья могут упасть и нанести ущерб зданиям, сооружениям, а также привести к человеческим жертвам", - рассказал заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.
Между тем в каждом районе сформирована своя "зеленая комиссия" из общественников и неравнодушных горожан. Руководитель "зеленой комиссии" по Алмалинскому району Омар Нурхайдаров сообщил, что организация осуществляет общественный контроль за вырубками со стороны управления и за санитарной обрезкой со стороны районного акимата.
Как вы знаете, сейчас в городе идет вырубка сухостойных и аварийных деревьев, наши экоактивисты совместно с сотрудниками управления экологии обходят улицы и дворы для составления списка аварийных деревьев, по которому в дальнейшем идет валка. Большинство деревьев в нашем списке - это мертвые, сухие деревья, но встречаются исключения (когда внешне зеленое дерево, а внутри сердцевина сгнила)", - рассказал общественник.
На примере одного дерева - вяза он показал, что оно внешне зеленое, но имеет прикорневое дупло и сгнившую сердцевину. При этом оно стоит возле детской площадки.
Дерево представляет реальную опасность, и коллегиально нами принято решение о его вырубке. Хочу подчеркнуть, что вырубка аварийных, но зеленых деревьев в нашем районе всегда производится после обсуждения со специалистами и членами "зеленой комиссии" и с их общего согласия. Это подчеркивает стремление районного акимата и управления экологии к открытости и доступности для общественного контроля", - подчеркнул Омар Нурхайдаров.
Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет.
Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись.
Ранее за незаконную вырубку возле школы в Алматы нарушителей обязали высадить новые деревья.
17.07.2023, 10:52 62971
Найденного весной в истощенном состоянии в Алматинской области ирбиса выпустили на волю
За время пребывания в зоопарке барс немного подрос и набрал более 8 килограммов веса, полностью здоров и готов к выпуску в природу
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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский зоопарк выпустил на свободу снежного барса, которого в истощенном состоянии обнаружили в апреле этого года близ поселка Сарбастау в Алматинской области.
После прохождения обследования, карантина, лечения и реабилитации барс возвращен в природу! 15 июля специалистами областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, Института зоологии РК и Алматинского зоологического парка барс был выпущен на территории ГНПП "Иле-Алатау", - говорится в сообщении пресс-центра зоопарка Алматы.
Там рассказали, что перед выпуском барса ветеринарными врачами были проведены обследование, замеры и контрольное взвешивание. Выяснилось, что за время пребывания в зоопарке барс немного подрос и набрал более 8 килограммов веса, полностью здоров и готов к выпуску в природу.
Для того чтобы животное не испытывало стресса, обследование и транспортировка в подобных случаях проводится с применением медикаментозной седации (наркоза), а во время транспортировки за состоянием животного следит ветеринарный врач.
Так как снежный барс является редким видом, за всеми особями, обитающими в национальных парках, внимательно следят зоологи, для этой цели на барса надели ошейник со спутниковым передатчиком для того, чтобы ученые могли наблюдать перемещения животного и следить за его дальнейшей судьбой", - добавили в зоопарке.
Напомним, 19 апреля во время выпаса скота житель поселка Сарыбастау обнаружил обессиленного снежного барса. У животного были проблемы с двигательной функцией задних лап.
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