Компания NCOC начала строительство водоочистных сооружений для сокращения выбросов в окружающую среду

АТЫРАУ. 6 МАЯ - Компания NCOC внедряет в Атырау новые водоочистные сооружения для сокращения выбросов в окружающую среду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Компания NCOC начала в Атырау реализацию проекта новых водоочистных сооружений. После запуска проекта снизится объем загрязняющих веществ в воде, поступающей с добытой нефтью, тем самым, уменьшится воздействие на окружающую среду. Соответствующее поручение было дано главой государства Касым-Жомартом Токаевым. На основании соглашения между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и нефтегазовой компаникй NCOC дан старт строительству объекта, сообщает пресс-служба Минэкологии.

С ходом строительства сооружений ознакомился во время рабочей поездки в регион председатель комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и ресурсов РК Зулфухар Жолдасов. В рамках визита представители ведомства обсудили проект новых водоочистных сооружений и актуальные вопросы в сфере повышения экологической эффективности очистки сточных вод.

При строительстве сооружений по очистке воды мы учли вопросы применения передовых технологий в природоохранной деятельности. Данный проект позволит решить как производственные, так и экологические вопросы. Он направлен на последующее сокращение водозабора из трубопровода Астрахань - Мангышлак примерно на 70% и улучшение качества сбрасываемых в пруды испарения вод. Эти меры способствуют снижению содержания загрязняющих веществ, таких как метанол, нефть, сероводород, железо и взвешенные твердые частицы", - отметил заместитель управляющего директора компании North Caspian Operating Company Ермек Марабаев.

По словам Жолдасова, ранее имелись случаи превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ в производственных сточных водах. Новый проект позволит устранить эту проблему.

Теперь очистка воды на заводе будет проходить по двум фазам: одна - на производстве, другая - на новых сооружениях. В результате очистки содержание метанола в воде снизится на 65%, нефти - на 95%, сероводорода-на 75%. Поэтому это очень важная с экологической точки зрения мера. Кроме того, вода с магистрали Астрахань - Мангистау потребляется населением Атырауской, Мангистауской областей. Сокращение его потребления нефтяной компанией имеет большое значение для водообеспечения других нужд регионов", - подчеркнул он.

В настоящее время на месте водоочистных сооружений начаты основные строительные работы. Ожидается, что работы будут завершены в декабре 2022 года, а водоочистные сооружения будут введены в эксплуатацию в начале 2023 года.

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