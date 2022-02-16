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Концепцию нового водного кодекса разрабатывают в Казахстане

15.02.2022, 14:40 11546
Концепцию нового водного кодекса разрабатывают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сегодня в ходе заседания правительства сообщил о разработке концепции нового Водного кодекса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях разработки нового Водного кодекса министерством подготовлен консультативный документ регуляторной политики и по нему начата процедура общественных слушаний, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Создана соответствующая рабочая группа с участием экспертов. Также приступили к разработке концепции нового Водного кодекса", - сказал министр экологии. 

 
Основными положениями Водного кодекса в новой редакции будут являться: 
 
  • сохранение водно-ресурсного потенциала страны;
  • определение механизмов, стимулирующих водопользователей использовать водосберегающие технологии;
  • создание модели тарифообразования, стимулирующей применение государственно-частного партнерства для поддержки развития водохозяйственной инфраструктуры;
  • цифровизация мониторинга, учет и прогноз водоресурсного потенциала Казахстан, а также повышение роли науки в управлении водными ресурсами;
  • гармонизация национального законодательства с принципами международного права.
 
Проект нового Водного кодекса планируется внести в мажилис парламента в декабре следующего года.
 
Ранее сообщалось, ставки по утилизационному сбору с автотранспорта пересмотрят до конца февраля.
 

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О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер

16.02.2022, 15:00 1816
О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер
Фото: кадр из видео Азамата Сарсенбаева
МАНГИСТАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, сливают сточные воды из близлежащего отеля. Об этом рассказал на своей странице в instagram известный блогер Азамат Сарсенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Rixos, сливная труба и заповедник Караколь… Я конечно понимаю, что нужно развивать туризм, создавать условия для бизнеса, но при всем при этом, инвесторам не стоило бы забывать, что они делают свой бизнес в цивилизационный стране, а не в какой-то там богом забытой стране. Неужели нельзя всё сделать по-человечески? Я не сомневаюсь, что Риксос прежде чем сливать свою воду, предварительно хоть как-то проводит ее через свои очистные сооружения, но при всем при этом, это никак не оправдывает факта непонятных сбросов в заповедную зону", - пишет блогер. 

 
Он отметил, что лишние отходы в озеро сливают также владельцы баз отдыха, санаториев и местные предприниматели.
 

Ждем ответа от департамента экологии и управления природопользования области", - написал Сарсенбаев. 

 
 
Ранее блогер опубликовал на YouTube красивый ролик о возвращении фламинго на озеро Караколь. 
 
 

Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике

16.02.2022, 11:08 3951
Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике
Фото: instagram/markakol_1976
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 ФЕВРАЛЯ - В Маркакольском заповеднике поделились видеокадрами животных, которые попали в объектив фотоловушек на территории заповедника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспектор Маркакольского государственного природного заповедника установил фотоловушку на участке "Матабайский ельник".
 

В объектив фотоловушки попали ряд интересных животных. Особо ценным является особь рыси, что не могло нас не порадовать. Также вместе с ней в кадр попали соболь, белка и заяц", - рассказали сотрудники заповедника.

 
 
 

Золоотвал ТЭЦ вплотную расположен к частным домам на окраине Караганды

16.02.2022, 10:35 4546
КАРАГАНДА. 16 ФЕВРАЛЯ - Новый золоотвал Карагандинской ТЭЦ почти вплотную расположился к домам на окраине Караганды. Площадка с отходами всего в 650 метрах и даже не огорожена. Люди намерены подать в суд на чиновников и руководство энергокомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители микрорайона "Курьяновский" требуют перенести строительство площадки подальше от их микрорайона. Зола и пепел будут разлетаться, уверены горожане, и травить все в округе. Кроме того, карагандинцы сообщили, что строительная техника уже повредила русло одной из рек, теперь частным домам угрожает подтопление, сообщает телеканал "Астана".
 

Вопрос к земельщикам: кто, как и на каких основаниях дал им землю во временное пользование на четыре года и 11 месяцев, если там расстояние не соответствует, если нарушены экологические нормы? Защитная зона производственных объектов должна быть не менее 300 метров, а именно золоотвалов - не менее одного километра. Те ответственные лица, которые это подписали, будут нести ответственность", - сказал правозащитник Мухамедкали Шаймерденов.

 
По словам жильцов, старый золоотвал переполнен и летом нещадно пылит. Воздухом с золой вынуждены дышать почти 500 семей. Новая площадка с отходами только удвоит эффект, уверены курьяновцы.
 
В поселке с ужасом ждут и весенних паводков. Местная жительница Кристина Наумкина видела, как зимой недалеко от ее дома утонула производственная техника.
 

Нас стало топить. Поменяли русло реки, она выходит из берегов и идет к нам в поселок", - рассказала она. 

 
Независимые экологи уверены, что проект нового золоотвала нужно тщательно доработать - хотя бы высадить деревья и добросовестно заливать водой отходы, чтобы не было пыли. 
 

Букву закона проектировщики пытаются соблюдать, а интересы людей не учли. Поэтому люди криком кричат. В Европе их строят где угодно, так как они там не пылят. А так как у нас они пылят всегда, их никто не хочет видеть. Даже сейчас за три километра и от него пыль несет", - сказал эколог Дмитрий Калмыков.

 
В "Караганда энергоцентр" обещают в качестве своеобразной защиты высадить 23 тысячи деревьев. Начать посадку планируют уже этой весной. В энергокомпании также не исключают, что полигон все-таки немного отодвинут от домов. 
 

Это не просто так у себя дома передвинуть шкаф. Внесение изменения в проект требует согласования. Сейчас будем рассматривать возможность", - сказал исполнительный директор ТОО "Караганда энергоцентр" Рустем Байжанов.

 
В репортаже отмечается, что зола, по словам экологов, отличный строительный материал. Однако коммунальщики говорят, что давно столкнулись с парадоксальным явлением - их дешевые отходы никому не нужны. А поэтому утилизировать их приходиться старым "грязным" способом.
 

В Минэкологии прокомментировали гибель рыбы в реке Есиль

14.02.2022, 11:43 17761
Фото: кадр с видео
КОКШЕТАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - На реке Есиль в районе села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 килограммов мертвой рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погибшая подо льдом рыба была собрана и направлена на лабораторное исследование. Результаты будут объявлены после того, как они станут известны. Предположительно, гибель рыбы может произойти из-за недостатка кислорода подо льдом", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства МЭГПР РК, отметив, что мертвая рыба утилизована с соблюдением санитарных норм.

 
В настоящее время установлены две мотопомпы для принудительной аэрации речной воды. 
 

Это, в свою очередь, является большим стимулом для обеспечения кислородом воды подо льдом. Мониторинг состояния водоема продолжается", - рассказали в пресс-службе ведомства.


 

Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области

12.02.2022, 16:46 32391
Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 12 ФЕВРАЛЯ - Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.




 

В Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев

10.02.2022, 18:52 43931
В Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов представило в мажилисе проекты поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы за экологические нарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чтобы ужесточить ответственность за причинение экологического ущерба, ведомство предложило:
 
  • статью 332 "Порча земли" дополнить новой частью 3, которой предусмотрен более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории;
  • в статье 334 "Самовольное пользование недрами" для обеспечения неотвратимости наказания и повышения качества профилактики незаконной добычи недр, часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, в диспозиции снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба и ужесточена санкция - введена мера наказания в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена - срок лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.
  • в статью 340 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" внесены изменения в части перевода нарушения из разряда проступка в категорию преступлений;
  • в статье 342 "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий" в части 1 штраф увеличен со 120 МРП до 200 МРП, общественные работы - со 120 часов до 200 часов. Кроме того, статья дополнена частью 3, с разделением на следующие квалифицирующие признаки: группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, с причинением крупного ущерба. Также статья дополнена частью 4, предусматривающей ответственность за деяния повлекшие причинение особо крупного ущерба.
 
Также внесено предложение изменить и дополнить статьи 368, 370, 372, 380, 381, 387, 388, 709 Кодекса РК об административных правонарушениях, в части ужесточения ответственности за причинение экологического ущерба. 
 
В части 2 статьи 368 "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов" КоАП увеличен размер штрафов за деяния, совершённые на особо охраняемой природной территории;
 
В статье 370 увеличены штрафные санкции в среднем в два раза за повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда.
 
За уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами на особо охраняемых природных территориях в статье 372 увеличен размер штрафа с 10 до 20 МРП.
 
Напомним, в декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 

В Усть-Каменогорске из-за сильного смога детям отменили уроки физкультуры и прогулки

08.02.2022, 17:25 54876
В Усть-Каменогорске из-за сильного смога детям отменили уроки физкультуры и прогулки
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ФЕВРАЛЯ - В школах и детских садах Усть-Каменогорска отменили занятия физкультуры на улице и прогулки в детских садах из-за сильного загрязнения воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

7 февраля родители некоторых школьников были возмущены тем, что их дети на уроке физкультуры занимались на улице. После этого у многих началось недомогание: кашель и першение в горле", - сообщает Altay News

  
По информации источника, уже несколько дней в областном центре наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Ситуацию прокомментировали в управлении образования ВКО.
 

Во время безветрия уроки физкультуры на улице не проводятся, детей в детских садах на прогулку тоже не выводят", - отметили в ведомстве. 

 
В случае, если в школах данную норму будут нарушать, родителям следует обратиться в городской отдел образования. 
 
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере также сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов.  






 

Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку

08.02.2022, 12:42 56461
Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 февраля постановлением правительства участок площадью 1002 га в урочище Кок-Жайляу Медеуского района Алматы возвращен государственному национальному природному парку "Иле-Алатау", - сообщили в нацпарке.

 
Напомним, приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК от 5 октября 2021 года № 27-5/212 была создана комиссия по рассмотрению вопроса перевода земельного участка площадью 1002 га, находящегося в урочище Кок-Жайляу, из земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского государственного национального парка. Комиссия посчитала возврат земель обратно в земли особо охраняемых природных территорий правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспретизы.
 
Кок-Жайляу - урочище на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Уникальное плато находится между Малым и Большим Алматинскими ущельями. Высота урочища Кок-Жайляу составляет примерно 1450-1740 метров над уровнем моря.
 
Кок-Жайляу - это уникальные природные экосистемы и ландшафты. Несмотря на разные виды воздействия, эстетическая ценность ландшафтов Кок-Жайляу сохранена, особенно в нижней части, на склонах хребта Кумбель. В урочище Кок-Жайляу отмечены степные, лесные и луговые экосистемы, а также высокогорные подушечники. Из лесных экосистем максимальные площади заняты уникальными экосистемами хвойных еловых лесов из ели Шренка, или тяньшанской, которые распространены в горах Тянь-Шаня.
 
Здесь произрастают занесенные в Красную книгу Казахстана Ель Шренка - стланниковая форма, яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, шафран алатавский, пион средний, голосемянник алтайский, ревень Виттрока, желтушник оранжевый, ястребинка кумбельская, касатик Альберта, тюльпан Островского, остролодочник алматинский.
 
Богат на этой территории и животный мир. В составе фауны может встречаться до 57 видов млекопитающих, 200 видов птиц, четыре вида пресмыкающихся, три вида земноводных и четыре вида рыб.
 

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк создан в целях сохранения уникальных природных комплексов и историко-культурных объектов северного макросклона хребта Заилийского Алатау на территории Алматинской области. Сохранение уникального ущелья Кок-Жайляу - наша основная задача", - отмечается в сообщении.


Ранее сообщалось, что общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу продолжалась более восьми лет. Точку в долгом споре поставил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который в октябре 2019 года запретил строительство курорта.  

В ноябре 2019 года Антикоррупционная служба сообщила о проверке рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау" в Иле-Алатауском национальном природном парке. Из публикации журналиста Вадима Борейко следовало, что в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик - управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем, в связи с изменением курса тенге, дополнительно профинансировано $13,5 млн, но сетей на самом деле там нет. Еще около $200 тыс. (эквивалентно около 76 млн тенге) ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО "Almaty Mountain Resorts" (оператор проекта, на баланс которого должен был перейти объект. ТОО руководит Наиль Нуров, кроме того возглавляющий ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". По информации informburo.kz, было затрачено на данный проект 4 млрд 100 млн тенге), которое сделало PR-проект, а затем прекратило его.    
 

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