Космический мониторинг выявил более 400 стихийных свалок в Астане

Фото: Минэкологии

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с 2018 года проводит работу по космическому мониторингу твердых бытовых отходов. Для этого создан специализированный - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с 2018 года проводит работу по космическому мониторингу твердых бытовых отходов. Для этого создан специализированный геосервис с картами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





По данным министерства, космический мониторинг твердых бытовых отходов по Астане завершен и всего выявлено 414 несанкционированных свалок.





Отмечается, что НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проводит космический мониторинг, который охватывает 46 населенных пунктов и покрывает площадь более 290 тысяч квадратных километров. Ежегодно мониторинг проходит с 1 марта по 30 сентября. Определить места размещения отходов возможно исключительно в теплый период времени, т.к. снимки, покрытые снегом, не подходят для мониторинга.





На сегодняшний день продолжается мониторинг стихийных свалок по всем областям Казахстана.





Полученные данные прослеживаются Комитетом экологического регулирования и контроля, а также работой утилизации отходов занимаются территориальные департаменты экологии совместно с местными исполнительными органами.





Ранее были опубликованы результаты космического мониторинга стихийных свалок за первое полугодие. Обновленные данные представлены в таблице.



