Краснокнижного медведя засняла фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель"   

В Атырауской области укусам ядовитых пауков подверглись порядка 400 животных, 63 из них погибли

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Атырау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области от укусов каракуртов пострадали около 400 верблюдов, 63 из них погибли, сообщили в областном акимате.





В Индерском, Исатайском и Курмангазинском районах Атырауской области растет число ядовитых насекомых на песчаных участках. На сегодня от укусов ядовитых пауков пострадали 397 верблюдов. Ветеринарам удалось вылечить 217 верблюдов, еще 117 верблюдов находятся на лечении.





Профилактика и лечение укусов ядовитых насекомых, а также компенсация павших животных не финансируются из бюджета. Тем не менее местные ветеринары продолжают проводить лечебные мероприятия", - отметили в акимате.





В ведомстве рекомендовали животноводам не выпасать верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, немедленно информировать ветеринарных врачей о животных с признаками заболевания и строго соблюдать правила ухода за животными, проходящим лечение.





Это связано с тем, что применение экстренных ветеринарных лечебных мер после укуса ядовитых насекомых является самым основным способом спасения животных от гибели", - добавили в акимате.