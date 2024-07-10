09.07.2024, 19:46 5881
Краснокнижного медведя засняла фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель"
Медведь попал в кадр во время водопоя
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Талдыкорган. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель" засняла тяньшанского медведя во время водопоя.
Как рассказали в национальном парке, в 2023 году при помощи зоологов института зоологии МООН РК на средства WWF в горах Дегерес государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" для экономии воды и обеспечения водой диких животных и птиц установлен резервуар для воды емкостью 3,0 тонны с автоматическим регулированием подачи воды в лоток.
Сотрудники отдела науки, информации и мониторинга в ходе научных исследовательских работ установили рядом фотоловушки. С их помощью удалось заснять тяньшанского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан", - сообщили в парке.
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04.07.2024, 17:00 42046
Ситуация вызывает обеспокоенность - Токаев об изменении климата
Он подчеркнул, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно
Фото: МЧС РК
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "ШОС плюс" высказался об изменениях климата.
Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления", - заявил президент Казахстана.
Он подчеркнул, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно.
Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс декарбонизации экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств", - добавил лидер Казахстана.
Ранее сообщалось, что в рейтинге стран по эффективности борьбы с изменением климата Казахстан занял 60-е место из 67.
03.07.2024, 15:06 52636
Гибель десятков верблюдов от укусов каракуртов: лечение и компенсация за павших животных не включены в бюджет
В Атырауской области укусам ядовитых пауков подверглись порядка 400 животных, 63 из них погибли
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Атырау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области от укусов каракуртов пострадали около 400 верблюдов, 63 из них погибли, сообщили в областном акимате.
В Индерском, Исатайском и Курмангазинском районах Атырауской области растет число ядовитых насекомых на песчаных участках. На сегодня от укусов ядовитых пауков пострадали 397 верблюдов. Ветеринарам удалось вылечить 217 верблюдов, еще 117 верблюдов находятся на лечении.
Профилактика и лечение укусов ядовитых насекомых, а также компенсация павших животных не финансируются из бюджета. Тем не менее местные ветеринары продолжают проводить лечебные мероприятия", - отметили в акимате.
В ведомстве рекомендовали животноводам не выпасать верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, немедленно информировать ветеринарных врачей о животных с признаками заболевания и строго соблюдать правила ухода за животными, проходящим лечение.
Это связано с тем, что применение экстренных ветеринарных лечебных мер после укуса ядовитых насекомых является самым основным способом спасения животных от гибели", - добавили в акимате.
02.07.2024, 20:15 62166
В Алматы снова гибнут деревья
Деревья гибнут из-за отсутствия полива
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива, сообщает Orda.kz.
Работы выполнены в 2023 году ТОО "Farza Corp". Договор с подрядной организацией был подписан на основании проведенных процедур государственных закупок", - прокомментировали ситуацию в акимате города.
На данный момент по улице Толе би ведутся работы по установлению точного количества опавших саженцев. Подрядная организация будет привлечена к административной ответственности и произведет восстановление саженцев в осенний период за счет собственных средств. За уходовые работы по саженцам оплата не производилась.
В соответствии с правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы в случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере. После завершения работ по компенсационной посадке деревьев физические и юридические лица в течение одного месяца информируют в письменном виде уполномоченный орган об исполнении работ согласно плану компенсационной посадки.
Ранее экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны. Они отметили, что озеро и прилегающая к нему территория с 1994 года являются государственной особо охраняемой природной территорией местного значения, а также относятся к водоохранной полосе.
По мнению активистов, из-за активной перестройки уникальная экосистема водохранилища Сайран оказалась под угрозой уничтожения. В связи со строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения. О том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует и массовое повреждение деревьев зеленой зоны.
Эксперты в области охраны природной среды Экологического общества Алматы в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявили, что "это не реконструкция, а новое строительство". Экологи опасаются, что на озере ведется активная засыпка береговых полос, что существенно уменьшит акваторию водохранилища.
02.07.2024, 16:43 64341
Алматы бьет рекорды по загрязнению воздуха
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы побит рекорд по загрязнению воздуха за три года, сообщает аналитический канал DataHub.
По данным аналитиков, за 2023 год предприятия Алматы выбросили в атмосферу 44 тыс. тонн загрязняющих веществ. К предыдущему году показатель вырос на 6%, или 2,5 тыс. тонн. Текущее значение - максимальное с 2020 года.
Около половины всех выбросов пришлось на сернистый ангидрид (SO2) - 20,2 тыс. тонн. Объяснить это можно тем, что городские ТЭЦ используют экибастузский высокозольный уголь, при сжигании которого упомянутое вещество образуется в больших количествах. Еще 36% вкупе обеспечили окислы азота (в пересчете на NO2) - 8,7 тыс. тонн и взвешенные частицы - 7 тыс. тонн. Заметными на общем фоне выглядят и выбросы окиси углерода (СО) - 5,7 тыс. тонн. (13%). Все перечисленные вещества - тоже продукты сжигания угля", - говорится в публикации.
Обозреватели уточнили, что основной вклад в годовой прирост внесли сернистый ангидрид и взвешенные частицы - более 60%. В первом случае рост составил 930 тонн, во втором - 613 тонн.
Учитывая структуру выбросов, такое положение дел не выглядит удивительным", - добавили эксперты.
Ранее в Минэкологии заявили, что фактический объем выбросов загрязняющих веществ по республике в 2023 году составил 2,5 млн тонн, что на 200 тысяч тонн меньше объемов выброса 2022 года. При этом было отмечено, что Алматы наряду с Астаной и Карагандой входит в топ-8 городов страны с самым загрязненным воздухом.
01.07.2024, 15:34 74096
Уровень воды в Урале впервые за долгое время опустился ниже критического уровня
Обильное поступление паводковой воды способствовало повышению уровня воды в Каспийском и Аральском морях
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Атырау. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области в реке Урал стабилизировался уровень воды, сообщает региональный оперативный штаб по ЧС.
С 1 июля 2024 года на всех гидрологических постах Атырауской области в связи с постоянным снижением уровня воды будет прекращена рассылка информации в виде гидрогеологического бюллетеня", - сообщил директор филиала РГП "Казгидромет" по Атырауской области Салауат Туленов.
Напомним, уровень воды в Урале достиг критического уровня в середине мая. Всего в период паводков в Казахстане были эвакуированы свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, обильное поступление паводковой воды способствовало повышению уровня воды в Каспийском море на 119 сантиметров. Всего во время наводнения в море по Уралу поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Кроме того, для направки паводковой воды в море в Атырауской области были использованы дополнительные каналы, по которым в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды.
Паводковая вода не только собиралась в водохранилищах, 12,4 млрд кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение Северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
28.06.2024, 15:30 96291
О десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщают очевидцы
По их словам, деревья погибли без полива
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возле озера Сайран гибнут высаженные деревья. Об этом в письме в редакцию Kazakhstan Today написала жительница города.
Ниже озера Сайран вдоль реки бегущей от улицы Толе би до улицы Райымбека половина высаженных деревьев погибли без полива. Река рядом, но никто там деревья не поливает. Деревья были высажены на государственные деньги, но ухаживать за ними некому. В акимат не дозвониться", - сообщает автор письма.
Ранее экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны. Они отметили, что озеро и прилегающая к нему территория с 1994 года являются государственной особо охраняемой природной территорией местного значения, а также относятся к водоохранной полосе.
По мнению активистов, из-за активной перестройки уникальная экосистема водохранилища Сайран оказалась под угрозой уничтожения. В связи со строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения. О том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует и массовое повреждение деревьев зеленой зоны.
Эксперты в области охраны природной среды Экологического общества Алматы в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявили, что "это не реконструкция, а новое строительство". Экологи опасаются, что на озере ведется активная засыпка береговых полос, что существенно уменьшит акваторию водохранилища.
26.06.2024, 18:50 110841
В Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон
Грузовики засыпают мусором небольшой лог
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Конаев. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители поселка Боралдай в Алматинской области обеспокоены надвигающейся экологической катастрофой. На окраине поселка в лог уже несколько лет грузовики свозят различный мусор.
Местные жители утверждают, что хозяин земли таким образом наращивают участок, чтобы потом построить там склад временного хранения. Иными словами, участок используется не по целевому назначению. Водоохранная зона постепенно превращается в мусорную свалку.
Аким поселка Боралдай Данияр Конурбаев рассказал, что в первом квартале 2023 года при прежнем владельце этого земельного участка местным исполнительным органом был подготовлен пакет запросов и писем. По мере заполнения лога эти письма дублировались в уполномоченные органы.
Согласно нашим полномочиям мы совместно с сотрудниками полиции привлекли к ответственности водителей, которые занимались засыпкой. Первое время тут организовывались дежурства, разворачивали машины", - рассказал аким поселка.
Напомним, по итогам января-мая текущего года в едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировано 255 уголовных экологических правонарушений, на 9% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего правонарушений зарегистрировали в Атырауской области - 56 случаев против 32 случаев годом ранее. Годовой рост здесь составил 75%. Далее расположились Алматинская (23 случая), Западно-Казахстанская (23 случая), Туркестанская (21 случай) и Восточно-Казахстанская (20 случаев) области.
26.06.2024, 10:31 111036
В 10 регионах Казахстана в июле ожидается засуха
Площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские синоптики предупреждают о засухе в 10 регионах Казахстана. Прогноз на июль выпустил Казгидромет.
В целом в июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается", - предупредили синоптики.
Атмосферная засуха ожидается:
- в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;
- в Айтекебийском районе, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;
- в Шетском районе Карагандинской области;
- в Улытауском и Жанааркинском районах Улытауской области;
- в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;
- в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;
- в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;
- в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;
- в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
- на преобладающей территории Атырауской области.
Умеренно влажно в июле будет в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и в Степногорске.
На остальной территории страны ожидается обычная для этого времени года влажность воздуха.
К концу июня синоптики прогнозировали засуху лишь в пяти регионах Казахстана.
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В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?