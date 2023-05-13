Краснокнижных птиц выпустили в дикую природу в Казахстане  

Чиновники утверждают, что горящая свалка не влияет на городской воздух, а свалка со строительным мусором вообще таковой не является

Фото: Pavlodarnews.kz

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Павлодар. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Павлодара жалуются на свалку строительного мусора на окраине города. По их словам, на свалке гибнут домашние и дикие животные.





Жителей павлодарской окраины приводят в ужас сразу две близлежащие свалки. Одна - стихийная, и из-за нее гибнут животные; на вторую выбрасывают вредные ртутные лампы. В обоих случаях, жалуются люди, страдает еще и экология. Вот только власти хранят спокойствие", - сообщает телеканал КТК .









Строительный мусор свозят с местного предприятия. В куче оказался битум, который стал плавиться из-за жары. И теперь в нем вязнут животные: бараны, ежи и собаки.





Собака в битум провалилась, она не может вылезти. Там вон еще шкуры: видать, несколько их провалилось", - рассказывают жители.





Они говорят, что жаловались властям, но реакции не последовало, поскольку стройматериалы сюда якобы завезли ненадолго.





Эту проблему со строительным мусором мы выставляли в социальных сетях. Акимат ответил, что с его разрешения этот мусор временно сюда вывозится. Ну, вы видите какая обстановка: битум течет, животные гибнут. Здесь вообще природоохранная зона, припойменная территория, здесь такого не должно быть. На основании чего так происходит, кто вывозит и для чего, мы не знаем. Вот только когда в село приехали журналисты, битум сразу же вывезли", - рассказывает журналист Игорь Смирнов.





Чиновники до сих пор не признают складированный мусор свалкой.





Это исторически на окраине села предприятием "Павлодар жолдары" размещается строительный грунт. Это не мусор, а строительный грунт, который ими используется для строительства дорог", - говорит аким села Павлодарское Сырым Рушанов.





Он признал, что глава предприятия ни у кого и не спрашивал, можно ли складывать в селе использованный грунт. Его хранили там порядка пяти лет, иногда убирали, затем привозили новый. И никому он не мешал. Но после огласки чиновники пообещали, что все уберут.





Есть на окраине и другая свалка - законная, но она тоже вызывает опасения у сельчан.





Все потому, что сюда вывозят бывшие в употреблении ртутные лампы. Жители аула просили экологов провести экспертизу, и те в итоге заявили: выбросы вредные и с ними надо срочно что-то делать. Люди жаловались куда только могли, но никто из ответственных не отреагировал", - сообщает телеканал.





Местные жители считают, что вредные лампы на свалку привозят с заводов, расположенных по соседству.





Две недели назад жители села заметили, что к нам на свалку привезли лампы, содержащие ртуть. Вызвали экологов, полицию, все это зафиксировали. В акимате версию сельчан не отрицают. Утверждают, что все уже убрали. Но на этот раз полиция начала расследование. Приглядывать за свалкой посоветовали и жителям: вдруг они быстрее найдут тех, кто тайно выбрасывает сюда вредные отходы". - рассказала жительница села Валентина Забегалина.





Между тем жители города задыхаются из-за третьей горящей свалки. Для проверки воздуха на место выехали экологи, пишет Pavlodarnews.kz.





Измерения проводились по оксиду углерода и пыли (взвешенные вещества). Экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по первому компоненту, по пыли превышения не было", - сообщили в экологическом департаменте города.





Возгорание произошло 11 мая на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ".





Инспекторы государственного экоконтроля и специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в этот же день выехали в санитарно-защитную зону полигона, где замерили качество атмосферного воздуха.





В ведомстве заявили, что на качество городского воздуха влияния нет, ветер западный. На сегодняшний день в департаменте по данному факту инициируются проверки, результаты которых сообщат дополнительно.





Ранее в ДЧС сообщили, что огонь локализовали 12 мая в 06.33, идет работа по ликвидации возгорания. На месте ЧП работают три сотрудника и спецмашина ДЧС, семь погрузчиков и 15 грузовиков ТОО "Эко Алем-ПВ", водовоз ТОО "Спецмашина", шесть водовозов и трактор ТОО "Водоканал".