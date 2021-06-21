Фото: Лада

АКТАУ. 20 ИЮНЯ - Лебеди не смогли лететь и остались на месторождении в Мангистау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трое лебедей из стаи не сумели продолжить полет и приземлились в вахтовом поселке месторождения Комсомольское. Два из них умерли, одного выхаживают местные рабочие. Об этом рассказал один из сотрудников месторождения Дмитрий Казанцев, пишет " Лада ".

Три лебедя во время перелета оказались возле месторождения Комсомольское 19 июня.

По словам одного из работников месторождения, Дмитрия Казанцева, обращение в ответственные структуры не помогло - два лебедя умерли.

Стая над месторождением кружилась, они в степи сели, после взлетели, а три не смогли. Стая покружилась вокруг и улетела. Супруга пыталась связаться с кем-то из ответственных за животных - никто не отвечал. Мы кормили их чем могли, давали капусту, морковку. Поили водой. Но, судя по всему, два лебедя из трех были совсем без сил", - поделился Дмитрий.





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