Лебеди не смогли лететь и остались на месторождении в Мангистау

Фото: Лада
Трое лебедей из стаи не сумели продолжить полет и приземлились в вахтовом поселке месторождения Комсомольское. Два из них умерли, одного выхаживают местные рабочие. Об этом рассказал один из сотрудников месторождения Дмитрий Казанцев, пишет "Лада".
Три лебедя во время перелета оказались возле месторождения Комсомольское 19 июня.
По словам одного из работников месторождения, Дмитрия Казанцева, обращение в ответственные структуры не помогло - два лебедя умерли.
Стая над месторождением кружилась, они в степи сели, после взлетели, а три не смогли. Стая покружилась вокруг и улетела. Супруга пыталась связаться с кем-то из ответственных за животных - никто не отвечал. Мы кормили их чем могли, давали капусту, морковку. Поили водой. Но, судя по всему, два лебедя из трех были совсем без сил", - поделился Дмитрий.
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