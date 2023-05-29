Лошади Пржевальского на грани исчезновения в Казахстане
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Краснокнижные лошади Пржевальского оказались на грани исчезновения в Казахстане.
Из 10 завезенных 20 лет назад в национальный парк "Алтын-Эмель" животных осталось всего 5.
Двум из них уже 19 лет. Остальные содержатся в закрытом стойле. Выпустить их на волю нет возможности", сообщает "Хабар 24".
Сотрудники нацпарка вынуждены держать лошадей в неволе, поскольку в дикой природе этих животных ждет незавидная судьба. Они могут стать жертвами хищников, которых в заповеднике множество, говорится в сюжете.
Рацион питания разнообразный. Только зеленое сено, морковь, капуста и яблоки, чтобы не было авитаминоза. Ну а чтобы они не привыкали к человеку, уход за ними веду только я. У меня есть свой специальный журнал, в него вношу все свои наблюдения. Круглый год они находятся здесь, из загона мы их не выпускаем", - рассказал инспектор парка "Алтын-Эмель" Бактыгерей Альсеитов.
Причина, по которой животных содержат в неволе, - отсутствие самца, который может защитить свой табун от хищников и обеспечить дальнейшее размножение поголовья. На территории Казахстана чистокровного жеребца этой породы попросту нет, говорят сотрудники нацпарка.
Министерством экологии с одним из зоопарков Чехии подписан меморандум. В следующем году планируют в страну завезти первую партию лошадей Пржевальского из 10 голов. В общей сложности должны доставить 60 лошадей. Они у нас хорошо адаптируются. Это ведь их исконная родина, поэтому по опыту Монголии, я думаю, нам удастся увеличить поголовье этих краснокнижных животных", - пояснил другой инспектор парка Куат Байтурбаев.
Сейчас на воле находятся всего две лошади Пржевальского: это родительская пара трех кобылиц. В этом году им исполнилось 19 лет.
Для лошадей это довольно преклонный возраст, а потому сотрудникам нацпарка остается только надеяться на новое поколение краснокнижных, которое поможет сохранить популяцию этих уникальных животных на территории заповедника", - говорится в сюжете.
Год назад в нацпарке родился жеребенок лошади Пржевальского. Жеребенка-самца родила кобыла по кличке Гадалка. Отцом жеребенка стал жеребец Голан.
В апреле этого года Казахстан выразил готовность к воспроизведению уникальной породы. Для реинтродукции были определены территории нацпарков "Алтын-Эмель", "Көлсай көлдері" и государственного природного резервата "Алтын Дала". Был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и Пражским зоопарком о реинтродукции лошадей Пржевальского.
По данным Википедии, в настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии, и 1 домашней лошади. Потомки этих лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе - в зоопарках и заповедниках мира.