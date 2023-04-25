24.04.2023, 19:22 7651
Казахстан выразил готовность к реинтродукции лошадей Пржевальского
Для реинтродукции были определены территории нацпарков "Алтын-Эмель", "Көлсай көлдері" и государственного природного резервата "Алтын Дала"
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках бизнес-форума Чехия - Казахстан, проходящего в Астане, в присутствии премьер-министров Казахстана и Чехии был подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и Пражским зоопарком о реинтродукции лошадей Пржевальского, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.
С казахстанской стороны меморандум подписал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев, с чешской стороны - директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.
Реинтродукция животных - это преднамеренное переселение особей видов животных в прежние места обитания.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года с чешской стороной была проведена встреча с участием представителей Института зоологии и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, по итогам которой потенциальными для реинтродукции лошади Пржевальского были определены территории национальных парков "Алтын-Эмель", "Көлсай көлдері" и государственного природного резервата "Алтын Дала".
Подписание меморандума позволит странам расширить взаимное сотрудничество в области охраны дикой природы и тем самым сохранить исчезающие виды животного мира.
Соглашения с чешской компанией Skoda Transportation, экспортно-страховым агентством EGAP, Чешским экспортным банком, меморандум с компанией Transko и другие документы на сумму 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом.
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25.04.2023, 08:21 3386
Нефть залила пастбища в Атырауской области
Фото: скриншот из видео
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое ЧП произошло в Атырауской области - нефть залила пастбища.
Огромное нефтяное пятно внезапно появилось на пастбищах Махамбетского района. Площадь разлива составила около 120 квадратных метров. Известно, что на этой территории находится заброшенная скважина. Местные уверены: нефть вышла на землю именно из нее. С этим не спорят и чиновники. Только найти виновных, похоже, даже не надеются, сообщает телеканал КТК.
Почему из неработающей скважины стала сочиться нефть, неизвестно. При этом экологи уверены, что устранять последствия разлива должен акимат района.
Это скважина К-3 на месторождении Онтустiк Байменке, сообщили нам. Пришел ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности. Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат", - сказал заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенов.
24.04.2023, 18:57 8351
В ЗКО 27 сельских акимов оштрафовали за стихийные свалки
В 2022 году выявили более 300 стихийных свалок, из них убрано 176
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Уральск. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Зачаганска недалеко от полигона твердых бытовых отходов образовалась стихийная свалка. В департаменте экологии заверили, что уборка здесь проходит ежегодно, но одновременно образовывается новая свалка, сообщает портал "Мой город".
Стихийные свалки мы выявляем с помощью портала АО "Ғарыш Сапары", в прошлом году выявили более 300 стихийных свалок, из них убрано 176. Со стихийными свалками также борются местные исполнительные органы, в том числе департамент внутренних дел, у нас есть совместные рейдовые мероприятия. Наше население экологически неграмотное! Выявляем, штрафуем, но на утро вновь образуется стихийная свалка", - рассказал руководитель отдела государственного контроля департамента экологии ЗКО Алматай Жумагазиев.
По его словам, за 2022 год 27 сельских акимов привлекли к административной ответственности за нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов. На должностных лиц наложен административный штраф в размере 50 МРП. Взыскали 27 штрафов на сумму 4,1 миллиона тенге.
По словам заместителя акима поселка Зачаганск Асылжана Хайруллина, жители сами небрежно относятся к окружающей среде.
В несанкционированных местах начинают выбрасывать мусор, строительные материалы. И, как следствие, образуются мусорные кучи. Такая же ситуация сложилось и в нашем Зачаганске. Мы совместно с сотрудниками департамента экологии провели рейд и установили места подобных загрязнений. Начали вывоз мусора со стихийных свалок. Если сказать точнее, на сегодня вывезли на полигон ТБО 540 кубометров мусора", - отметил Асылжан Хайруллин.
В городе Кульсары Жылыойского района около 60 жителей микрорайонов Жадырасын и Старый аэропорт собралось, чтобы заставить власти закопать карьер, который остается открытым уже 30 лет. Сейчас он превратился в свалку.
Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев показал на видео заваленную мусором степь в Мангистауской области.
Павлодарский эколог в ходе мониторинга обнаружил свалку технической серы в водоохранной полосе.
22.04.2023, 10:00 24721
Найденного в Алматинской области обессиленного ирбиса передали в зоопарк
У животного плохо функционировали задние лапы
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Конаев. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель поселка Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области обнаружил ослабленного снежного барса, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Республики Казахстан.
Мужчина нашел снежного барса во время выпаса скота 19 апреля. Животное было обессилено, наблюдались нарушения с двигательной функцией задних лап.
На место выехали инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром", УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт.
20 апреля краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк.
Напомним, в Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго. Предварительно причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи.
21.04.2023, 17:02 31631
В Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго
Для выяснения причины гибели птиц проводятся лабораторные исследования
Фото: Instagram/qazfwc
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Актау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго. Специалисты выехали на место происшествия для выяснения причины гибели птиц.
В социальных сетях появилось видео, где говорится о гибели 4 фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области. Для выяснения причин гибели птиц на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
Отмечается, что территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду, произошла пыльная буря).
По предварительным данным, причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи. Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели", - проинформировали в комитете.
19.04.2023, 16:21 43436
Мониторинг от Xiaomi поможет сохранить куланов в Казахстане
Фото: WWF_Xiaomi
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Кызылорда. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международная технологическая компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению реинтродуцированных куланов в Южном Прибалхашье. На часть особей животных будут установлены спутниковые ошейники, что позволит специалистам вести мониторинг их перемещения.
Сохранение природы в Казахстане - одна из важнейших задач на сегодня, ведь большая часть территории страны относится к "уязвимой". Связано это с изменением климата. Так, многие районы здесь страдают от отсутствия воды. Кроме того, в республике все еще развито браконьерство, которое наносит огромный ущерб ее фауне. Только общими усилиями можно обеспечить, чтобы будущие поколения видели в степях и горах стада диких животных, а не голую пустыню или скалы", - сказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.
Сообщается, что компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы по установке спутниковых ошейников на часть особей куланов. Данная возможность позволит специалистам государственного резервата "Иле-Балхаш" и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия обеспечить создание новой устойчивой популяции куланов в Казахстане.
С WWF мы сотрудничаем уже не первый год, и за это время нам удалось реализовать несколько проектов, которыми мы очень гордимся. Надеемся, что тот скромный вклад, который мы внесем в сохранение красоты природы Казахстана, останется в памяти жителей страны", - отметил глава подразделения Xiaomi в СНГ Юй Мань.
Благодаря этому проекту в течение двух лет специалисты государственного природного резервата "Иле-Балхаш" смогут вести мониторинг перемещения куланов. Это позволит не только собрать уникальные научные данные для разработки биологических обоснований следующих выпусков, в рамках реинтродукции в данном районе, но и обеспечит возможность охраны от браконьерства групп животных, находящихся на удалении от кордонов и стационаров резервата.
В настоящее время на трех особо охраняемых природных территориях Казахстана обитают крупные стада этих уникальных диких ослов. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 4000 особей куланов. Такая плотность считается рискованной, ведь куланы, как и другие животные, подвержены вспышкам инфекционных заболеваний, что потенциально может быть причиной их массовой смертности. Дабы уменьшить подобные риски, группировки необходимо расселять.
Несмотря на то что численность кулана в последние десятилетия увеличивается, животное все еще относится к категории "редких и находящихся под угрозой исчезновения" видов и занесено в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного Союза охраны природы в категории Near Threatened (виды, близкие к уязвимому положению).
Сегодня при поддержке Xiaomi открывается новая страница сохранения краснокнижного кулана в Казахстане. Еще в конце 2022 года Программа развития ООН профинансировала перевозку около 50 животных из национального парка "Алтын-Эмель" в государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Животные были размещены в построенном при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы временном вольере. Вольер - часть инфраструктуры, необходимой для создания новой популяции куланов в Южном Прибалхашье.
Уже в ближайшее время планируется выпуск куланов в дикую природу пустыни Сарыесик Атырау. Однако после выпуска необходима регулярная охрана и контроль за перемещением этих особей, ведь пустыня Сарыесик Атырау - это более 10 миллионов гектаров совершенно не занятых людьми территорий. Отсутствие выпаса и населенных пунктов в данной местности может привести к тому, что пустыня будет активно использоваться браконьерами для охоты. Поэтому мониторинг краснокнижных животных становится критически важной необходимостью.
Куланы - редкий вид животного, сочетающего в себе черты ослов и лошадей. Куланы, как правило, имеют крепкое телосложение и могут достигать огромных размеров. В начале XX века вид оказался под угрозой исчезновения, и куланы сохранились только в Туркменистане, а именно в заповеднике "Бадхыз".
В 1953 году были начаты активные работы по реинтродукции кулана в природу Казахстана. Десятки особей были привезены из заповедника "Бадхыз" в заповедник "Барсакельмес". Тогда на остров Барсакельмес завезли 12 голов кулана, которые быстро адаптировались и их общее число стало стабильно расти из года в год.
18.04.2023, 19:35 48746
Государства - члены ШОС объединяют усилия для охраны окружающей среды
Представители стран-участниц в своих выступлениях отмечали, что мир сталкивается с беспрецедентными угрозами для дикой природы
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 апреля, министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова приняла участие в работе IV Совещания руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), сообщает пресс-служба Минэкологии.
С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстану передается от Индии председательство в ШОС. Повестка дня председательства будет направлена на совместные усилия государств-членов для решения задач экологической и энергетической повестки.
За 22 года работы Шанхайская организация сотрудничества стала влиятельным международным институтом. Казахстан уделяет важное значение развитию многостороннего взаимодействия в рамках ШОС. Сотрудничество между нашими странами основано на принципах взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов. Эти принципы создали прочный фундамент для решения вопросов обеспечения безопасности, развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного и экологического взаимодействия", - отметила министр в своем выступлении.
Представители стран-участниц в своих выступлениях отмечали, что мир сталкивается с беспрецедентными угрозами для дикой природы и необходимо принимать глобальные коллективные меры с учетом национальных условий, политики и приоритетов для устранения этих угроз. Также совместными усилиями предотвратить преступления против дикой природы, включая лесные пожары, незаконную торговлю охраняемыми видами дикой фауны и флоры.
Кроме того, были обсуждены вопросы борьбы с изменением климата на глобальном уровне.
Уверена, что сегодняшняя встреча станет хорошим импульсом для совершенствования деятельности ШОС в области охраны окружающей среды и реализации задач, поставленных перед нами главами наших стран", - отметила Сулейменова в завершение своего выступления.
Она пожелала всем участникам плодотворной работы и выразила надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
15.04.2023, 11:21 64096
Акция по защите сайгаков стартовала в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня стартовала природоохранная акция "Сайгак". Она продлится до 15 мая.
В это время инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставят блокпосты", - сообщает портал "Мой город".
По данным сайта, в прошлом году инспекторы выявили 38 фактов браконьерства на сайгаков, изъяли 125 туш и 12 308 рогов животных. Браконьеров не останавливает грозящее наказание - до 10 лет лишения свободы.
Также с 15 апреля начнется авиаучет сайгаков. По данным прошлого года, в Казахстане обитают 1,3 миллиона особей. Мораторий на их использование продлен до 2024 года", - сообщается в информации.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой.
Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги.
В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.
Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
13.04.2023, 13:36 71826
В Алматинской области удалось заснять снежных барсов
Фото: depositphotos.com
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Конаев. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері" были замечены снежные барсы, сообщает пресс-служба парка.
Согласно последним данным, в нашей стране насчитывается около 140-180 особей снежных барсов. В 1978 году редкий хищник был занесен в Красную книгу Казахстана", - отметили в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері".
Также в пресс-службе напомнили, что за незаконную охоту на краснокнижных животных предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее Комитет лесного хозяйства опубликовал видео снежных барсов в Алматинском заповеднике.
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