07.11.2024, 10:22 12826
Массовая гибель тюленей: большинство погибших самок были беременны
Фото: Depositphotos
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Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительные результаты расследования гибели каспийских тюленей сообщила специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии РК Асель Баймуканова.
На побережье полуострова Тубкараган с 27 сентября по 30 октября было обнаружено 305 мертвых тюленей. У 10 туш (3%) присутствуют механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане. Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные - следствие незаконного лова. У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено", - рассказала Асель Баймуканова.
Она отметила, что для проведения исследований были отобраны пробы, которые помогут установить причину гибели. Однако сильное разложение большинства туш ограничивает возможности анализа.
Вызывает тревогу, что более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени - упитанными. Это говорит о том, что до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. Смерть, по всей видимости, была неестественной и внезапной. Известно, что осенью тюлени мигрируют в Северный Каспий для размножения. Гибель произошла именно в период их концентрации в этой части моря", - сообщила специалист.
По ее словам, выбросы продолжаются.
Специальной комиссией с 4 по 5 ноября была обнаружена еще 121 тушка тюленей", - сказала Асель Баймуканова.
Специалист отметила, что причины гибели могут быть различными: природные (землетрясения, выбросы природных газов), техногенные (загрязнение участков моря), болезни (эпидемии).
Для всестороннего исследования ситуации необходима экспертиза специалистов различных областей: геологов, специалистов по добыче нефти и газа, экологов, химиков, токсикологов, вирусологов и других. Мы готовы предоставить все собранные нами материалы для совместной работы", - сказала Асель Баймуканова.
Ранее сообщалось, что количество мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия, продолжает увеличиваться. В период с 24 по 29 октября было обнаружено 289 мертвых тюленей.
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08.11.2024, 11:59 3231
В Казахстане появится резерват "Каспий итбалығы"
Фото: telegram/Animal Planet
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Актау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принято постановление правительства страны "О создании республиканского государственного учреждения "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК".
Создать республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в пределах территориальных вод Республики Казахстан на Каспийском море с нахождением административного здания в городе Актау", - сообщается в документе.
Также постановление Комитету рыбного хозяйства предписывает установить на картах и местности границы земель резервата.
Предоставить ГПР "Каспий итбалығы" в постоянное землепользование земли водного фонда Каспийского моря в пределах Тупкараганского и Бейнеуского районов Мангистауской области общей площадью 108632,31 га", - говорится в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на ресурсе online.zakon.kz.
Напомним, в январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
07.11.2024, 14:07 10991
Казахстан завоевал престижную премию за достижения в восстановлении численности сайгаков
Популяция сайгаков выросла до 2,8 млн в 2024 году
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Инициатива "Алтын Дала", направленная на охрану степных экосистем Казахстана, стала победителем престижной экологической премии The Earthshot Prize 2024 в номинации "Охрана и восстановление природы", рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Эта награда признала выдающиеся достижения в восстановлении численности сайгака и расширении охраняемых природных территорий в Казахстане, пояснили в Минэкологии.
Алтын Дала" была основана в 2005 году как долгосрочное партнерство между Министерством экологии и природных ресурсов РК, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК), организацией Fauna & Flora International, Франкфуртским зоологическим обществом (FZS) и Королевским обществом охраны птиц (RSPB). Главной целью партнеров является восстановление численности сайгака и сохранение степей Казахстана. С тех пор предпринимаются масштабные усилия по созданию и расширению охраняемых природных территорий, восстановлению популяций редких видов и борьбе с браконьерством", - рассказали в ведомстве.
Популяция сайгака в Казахстане, на которую приходится более 98% мировой численности, увеличилась с 21 000 особей в 2003 году до 2,8 миллиона в 2024 году, что является одним из самых успешных примеров восстановления млекопитающих в мире.
Среди других значительных достижений "Алтын Дала" - продолжающаяся работа по восстановлению популяций редких и исчезающих видов, таких как степной орел, кречет и кулан. В 2024 году был успешно завершен проект по реинтродукции куланов в этот регион.
The Earthshot Prize, учрежденная принцем Уильямом и сэром Дэвидом Аттенборо в 2020 году, является одной из самых престижных мировых наград, присуждаемых за инновации, способствующие восстановлению планеты.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ежегодно погибают тысячи птиц от поражения током на ЛЭП.
Напомним, в Каспийском море произошла массовая гибель тюленей. На побережье полуострова Тубкараган с 27 сентября по 30 октября было обнаружено 305 мертвых тюленей. Беспокойство экспертов вызывает тот факт, что более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени - упитанными.
05.11.2024, 16:41 24571
Тысячи птиц ежегодно гибнут от удара током на ЛЭП - экологи
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Уральск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре 2024 года специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) провели орнитологическое обследование линий электропередачи (ЛЭП) в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Они зафиксировали гибель 459 птиц, что подтвердило серьезное негативное воздействие ЛЭП на популяции степного орла и других видов, сообщили в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.
В Западно-Казахстанской области было осмотрено 329 км линий ЛЭП, из которых 248 км оказались опасными, в Актюбинской области соответственно 425 км и 218 км. Подавляющее большинство птиц погибло от поражения током. Поедание останков наземными хищниками и паводки, прошедшие в в Актюбинской области, могли сократить количество найденных трупов и повлиять на точность учета. Уровень гибели птиц на отдельных участках достигал 44 особей на 10 км", - рассказали в организации.
Учитывая масштабы электросетевой инфраструктуры и схожесть природных условий, специалисты предполагают, что ежегодно только на западе Казахстана погибает не менее нескольких тысяч степных орлов, что наносит огромный урон их популяции. Специалисты АСБК рекомендуют собственникам "птицеопасных" ЛЭП незамедлительно начать установку современных птицезащитных устройств и замену устаревших систем изоляции.
Напомним, в степи Мангистау обнаружены мертвые фламинго.
05.11.2024, 12:23 26806
Российские ученые обнаружили новый источник загрязнений Каспийского моря
Речь идет о перемещении воздушных масс, загрязненных отходами производств, на большие расстояния из-за сложных процессов циркуляции в атмосфере
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Москва. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Российской Федерации ученые обнаружили новый источник загрязнений Каспийского моря, сообщил научный сотрудник ФИЦ "Институт биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН" Владимир Табунщик.
Мы используем инструменты дистанционного мониторинга для исследования бассейнов рек, впадающих в Каспийское море. Работа начата с августа, но уже есть первичные данные. Например, удалось выявить, что воздух в районе бассейнов двух зарубежных рек загрязнен заметно сильнее. При этом источник загрязнения находится не на этой территории, а вдали от каспийского побережья - в промышленных центрах, которые также предварительно установлены", - цитирует ТАСС научного сотрудника.
Как пояснил Владимир Табунщик, перемещение воздушных масс, загрязненных отходами производств, на большие расстояния объясняется циркуляционными процессами в атмосфере. Сейчас авторы исследования уточняют информацию об источниках выбросов и их распространении.
Он уточнил, что обнаружить загрязнение удалось благодаря одному из метеоспутников.
Удалось выявить диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, метан, озон, моноксид углерода. Точные значения пока назвать не могу, данные анализируются, но даже на этом этапе понятно, что уровень загрязненности заметно выше, чем, например, в бассейнах российских рек", - добавил научный сотрудник.
Ранее сообщалось, что в период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей. Экс-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что, по предварительной версии, причиной массовой гибели животных мог стать выброс сероводорода.
Также в декабре около 700 мертвых тюленей выбросило на берег Каспия в Кировском районе Махачкалы. В СКТУ Росрыболоства отметили, что основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы.
31.10.2024, 08:38 55241
15 должностных лиц привлекла к адмответственности прокуратура области Улытау
Виновными лицами наложенные штрафы на общую сумму 4,6 млн тенге оплачены в полном объеме
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Жезказган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура области Улытау проанализировала применение экологического законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По его результатам выявлены 125 фактов непредставления 66 операторами I и II категорий отчетов по результатам производственного экологического контроля (в нарушение требований статьи 184 Экологического кодекса). В их числе недропользователи, коммунальные предприятия, полигоны твердых бытовых отходов, принадлежащих аппаратам акимов сельских округов и другие. Это, в свою очередь, не позволяло уполномоченному органу объективно оценить экологическую обстановку в регионе", - проинформировали в прокуратуре.
По данным фактам прокуратурой в отношении 11 акимов сельских округов Жанааркинского района области Улытау возбуждены 20 дел по статье 327-1 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение требований по представлению обязательных сведений, предусмотренных экологическим законодательством РК).
В настоящее время по акту надзора прокуратуры департаментом экологии принимаются меры по привлечению к административной ответственности остальных природопользователей.
Кроме того, за нарушение требований Конституционного закона "О прокуратуре" (невыполнение законных требований прокурора, неуведомление прокурора и непринятия мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора) руководители департамента экологии, управлений ветеринарии, предпринимательства и промышленности области Улытау привлечены к ответственности по статьям 664, 665, 666 КоАП.
На сегодня виновными лицами наложенные штрафы на общую сумму 4,6 млн тенге оплачены в полном объеме.
30.10.2024, 21:12 59061
В Минэкологии назвали возможную причину гибели тюленей в Мангистауской области
Фото: gov.kz
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время брифинга в СЦК вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев назвал одну из возможных причин гибели тюленей в Мангистауской области.
Есть версия, что некоторые особи погибли от наличия сетей, то есть от человеческого воздействия. Но большая часть туш сильно разложилась. Поэтому в комиссии принимают комплексное участие все соответствующие специалисты, которые должны сделать каждый по своей линии лабораторные исследования. Сейчас мы находится в ожидании результатов", - сказал Алиев.
Он добавил, что по факту произошедшего создана региональная областная комиссия, в состав которой вошли специалисты департамента экологии Мангистауской области, ветеринарная инспекция, представители Комитета рыбных ресурсов.
На сегодняшний день отобраны пробы воды. Когда нам в результате лабораторно-аналитического контроля скажут состояние качества водных ресурсов, будет сделан вывод", - сообщил вице-министр экологии.
Ранее сообщалось, что количество мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия, продолжает увеличиваться. В период с 24 по 29 октября сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями института гидробиологии и экологии в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 289 мертвых тюленей.
29.10.2024, 20:31 66231
Количество погибших тюленей в Мангистауской области достигло 289
Фото: инспекция рыбного хозяйства
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Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия, продолжает увеличиваться. В период с 24 по 29 октября сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями института гидробиологии и экологии в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 289 мертвых тюленей, сообщает Lada.kz.
По данным инспекции рыбного хозяйства, мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.
На место выехали представители инспекции, местного исполнительного органа (МИО), института гидробиологии и экологии, филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyk. Причины гибели тюленей будут известны после проведения соответствующих лабораторных исследований.
Научный сотрудник института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова рассказала, что с конца сентября сотрудники института находятся в Мангистау и проводят мониторинг морской прибрежной зоны на западе полуострова Тюб-Караган. Задача ученых - определить, от чего гибнет каспийский тюлень.
Ранее о погибших краснокнижных животных сообщил у себя на странице в Instagram блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
С целью защиты краснокнижных животных в Казахстане до конца года создадут резерват для каспийских тюленей.
28.10.2024, 15:21 72116
Более 150 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия
Фото: Depositphotos
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Актау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О погибших краснокнижных животных сообщил у себя на странице в Instagram блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.
По его словам, краснокнижных тюленей вынесло на берег после недавних штормов в районе Баутино в Тупкараганском районе. Ученые насчитали 151 погибшее животное.
По их словам, у некоторых погибших тюленей на телах обнаружены механические повреждения.
Причина гибели пока неизвестна.
Позже сайт Lada.kz сообщил, что туши мертвых тюленей также обнаружили на набережной Актау.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
С целью защиты краснокнижных животных в Казахстане до конца года создадут резерват для каспийских тюленей.
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