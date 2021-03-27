Медотходы на побережье Капшагая: комментарий Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Медицинские отходы, найденные в зоне побережья микрорайона Восточный города Капшагая, утилизированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировала факт сброса медицинских отходов в зоне побережья микрорайона Восточный Капшагая.

Государственным экологическим инспектором департамента экологии по Алматинской области осуществлен выезд в Капшагай. На момент выезда выявлено, что акиматом города и ТОО "Капшагай Коркейту" проведена уборка и очистка побережья, после чего отходы (использованные шприцы, системы и другое) временно перемещены на территорию полигона для дальнейшей утилизации", - сообщили в Минэкологии.

В настоящее время медицинские отходы утилизированы в специализированной организации ТОО "МВ Арна".

В ведомстве добавили, что местной полицейской службой проводятся следственные мероприятия по выявлению собственников данных отходов.

Ранее с соцсетях появилось видео, на котором заснято множество использованных одноразовых шприцов игл и систем, устилающих побережье озера в микрорайоне Восточный.

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