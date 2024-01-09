Миллион гектаров саксаулового леса появятся на осушенном дне Аральского моря

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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление экологии и окружающей среды Алматы выявило незаконную вырубку 176 деревьев и более 40 кустов на объекте строительства ТОО "Qazaq Stroy Almaty".





По информации городского акимата, вырубка произведена на участке площадью 17 гектаров в микрорайоне Дарабоз. При этом уточняется, что уничтоженные насаждения не попадают под пятно строительства.





Управлением совместно с сотрудниками специализированной природоохранной прокуратуры и природоохранной полиции составляется акт обследования зеленых насаждений с подсчетом нанесенного ущерба. Управлением полиции Алатауского района города Алматы возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".









С июня 2023 года через портал "Государственных услуг" (Elicense.kz) в управление экологии и окружающей среды Алматы от ТОО "Qazaq Stroy Almaty" поступило 6 заявок для получения разрешения на вырубку деревьев на территории строительства жилого комплекса. На все заявки были предоставлены мотивированные отказы по причине отсутствия в предоставленных материалах заключения экспертизы с содержанием информации о зеленых насаждениях. 28 ноября 2023 года новым собственником ТОО "ЖК Altyn Ai" рабочий проект был дополнен письмом от РГП "Госэкспертиза" № 1602-Б. 5 декабря 2023 года через портал "Государственных услуг" (Elicense.kz) от ТОО "Qazaq Stroy Almaty" в управление вновь поданы документы на получение разрешения на снос зеленых насаждений под строительство МЖК с объектами обслуживания и подземным паркингом", - рассказали в акимате.





В ведомстве отметили, что выдача разрешения на вырубку деревьев является государственной услугой, соответственно, в случае предоставления необходимого пакета документов отказ в выдаче разрешения не предоставляется возможным.





В связи с предоставлением полного пакета документов по обеспечению условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией (Государственная вневедомственная экспертиза), 11 декабря 2023 года управлением по вышеуказанному адресу выдано разрешение на вырубку деревьев в количестве 2797 штук с проведением компенсационной посадки взамен вырубленных деревьев в количестве 27 970 штук. Управлением также были согласованы работы по пересадке зеленых насаждений в количестве 100 штук", - проинформировали в пресс-службе.





В акимате добавили, что посадка саженцев будет произведена на землях общего пользования, с комом земли высотой не менее 2,5 метра, с соблюдением всех требований "Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы".





Ранее сообщалось, что в Алматы ради пробивки улицы выкопали редкие деревья.





В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса. Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".





Ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан. По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".





Эколог и гражданский активист Абай Ерекенов подчеркнул, что пересаживать деревья нельзя. Это практически бессмысленная процедура, потому что большая часть пересаженных деревьев погибнет.





Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в депзапросе на имя генпрокурора отметил , что в Алматы из-за бездумного строительства в Алматы уничтожили все яблоневые сады. Под бульдозер идут даже захоронения на кладбищах.





В августе прошлого года общественники сообщили , что в Алматы из-за реконструкции моста может исчезнуть парк возле реки Есентай. Под вырубку попадало 101 дерево. В акимате пообещали, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев.





Ранее горакимат оправдал очередную вырубку деревьев в Алматы. Под уничтожение попали около 17 тысяч аварийных деревьев.





Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет. Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись. По словам алматинцев, при компенсационных посадках, вместо уничтоженных реликтовых деревьев высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".



