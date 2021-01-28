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Минэкологии и National Geographic Qazaqstan объявили фотоконкурс "Дикая природа Казахстана"

27.01.2021 10963
Минэкологии и National Geographic Qazaqstan объявили фотоконкурс "Дикая природа Казахстана"
Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с редакцией журнала National Geographic Qazaqstan проводит первый республиканский фотоконкурс "Дикая природа Казахстана", передает Kazakhstan Today.
 

В состав экспертной комиссии войдут профессиональные иностранные и отечественные фотографы, эксперты в области фотографии, представители СМИ. В конкурсе могут принять участие фотолюбители и профессионалы, достигшие 18 лет. Работы участников принимаются с 1 февраля по 15 апреля 2021 года. Призовой фонд составляет 1,5 млн тенге", - сообщили в пресс-службе министерства. 

 
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь. Организаторы хотят привлечь общественное внимание к вопросам взаимодействия человека и природы, к сохранению природного разнообразия, популяризировать идеи бережного отношения к окружающей среде.
 

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