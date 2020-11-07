Минэкологии планирует в 2021 разработать новый Водный кодекс

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует в 2021 году разработать новый Водный кодекс и проект закона "О безопасности гидротехнических сооружений". Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе правительственного часа в сенате, передает Kazakhstan Today.

По информации Мирзагалиева, в министерстве также сформирован научный блок, направленный на исследование возможности использования альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вододефицитные регионы страны.

По оценкам экспертов, водное законодательство Казахстана требует дальнейшего совершенствования.

За 17 лет применения существующего Кодекса изменения и дополнения в него вносились 62 раза (в среднем за год - чуть больше 3 раз). В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства", - отметил министр.

Действующий Кодекс также не регламентирует технические вопросы проектирования, строительства и эксплуатации водохозяйственных сооружений.

Эти вопросы регулируются различными строительными нормами и правилами, приказами министерств и ведомств, тогда как вопросы безопасности ГТС должны регламентироваться специальным законом о безопасности ГТС", - заключил министр.

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