Минэкологии приостановило строительство хвостохранилища "Казахалтын" из-за нарушений

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов выявило нарушения на предприятиях "Казахалтын" и приостановило строительство хвостохранилища и обогатительной фабрики, передает Kazakhstan Today.

Ранее жители поселков Бестобе и Аксу, расположенных вблизи Степногорска в Акмолинской области, выступали с многочисленными жалобами на загрязнение воздуха, большое скопление пыли в результате добычи и переработки руды компанией "Казахалтын". Также предприятие строит хвостохранилище, с чем не согласны местные жители, так как это грозит ещё большим загрязнением окружающей среды", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Делегация ведомства во главе с руководителем Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухаром Жолдасовым выехала на место для проверки предприятия. Экологи встретились с общественностью населенных пунктов, представителями предприятия "Алтын Алмас" и акимом Степногорска.

В ходе проверки Минэкологии выяснилось, что хвостохранилище компании возле поселка Бестобе строится без согласования, без экологических экспертизы и разрешения. Многие из жителей, по их словам, не участвовали в общественных слушаниях к проекту. В итоге предприятие оштрафовано, строительство хвостохранилища приостановлено", - отметили в пресс-службе.

Другая проблема - в пылении обогатительной фабрики, которая работает там вот уже 3 года.

'Проект строительства хвостохранилища не будет реализован, пока не будут проведены полноценные общественные слушания. Это требование закона. Также будет проведена проверка по пылению на фабрике и по ее результатам приняты меры", - отметил по итогам рабочей поездки Зулфухар Жолдасов.

Кроме того, предприятие представит министерству и местной общественности ряд социальных мероприятий, в том числе меры по обеспыливанию на фабрике.

Кроме того, по данным ведомства, без проведения соответствующей экологической экспертизы и без разрешения строится и обогатительная фабрика в поселке Аксу. По данному факту предприятие также оштрафовано, строительство приостановлено.

Ещё одной проблемой в поселке Аксу является близость домов населенного пункта от местного карьера, который находится буквально в 300 метрах от ближайшего дома. В связи с этим компания должна представить Минэкологии и населению программу по переселению.

В план природоохранных мероприятий предприятием также должны быть включены меры по обеспыливанию из-за ветра. Компания намерена выполнить все требования, создана рабочая группа с населением.

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