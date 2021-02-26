Минэкологии: Проблему "тухлой балки" в Атырау решат этим летом

Атырау. 25 февраля. Kazakhstan Today - Экологическая проблема "тухлой балки" в Атырау решится уже этим летом, передает Kazakhstan Today.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов в рамках рабочей поездки в Атырау посетил комплекс канализационных очистных сооружений.

Поля испарения "тухлая балка" - одна из ключевых проблем Атырауской области. Так прозвали в народе эту местность, находящуюся в нескольких километрах от городских окраин из-за исходящего оттуда зловония. На протяжении нескольких десятилетий туда сливали производственные и хозяйственные отходы, а также сбросы сточных вод различные предприятия и жители региона. Это приводило к загрязнению атмосферного воздуха сероводородом. Акиматом региона в течение двух лет проводится работа по возведению комплекса канализационных очистных сооружений для левобережной части города. Ожидается, что мощность комплекса составит 70 тыс. кубометров стоков в сутки", - сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время строительные работы канализационных очистных сооружений полностью завершены. С марта текущего года будут проведены пуско-наладочные работы. Комплекс будет введен в эксплуатацию уже этим летом.

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