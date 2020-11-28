Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Минэкологии разрабатывает Концепцию низкоуглеродного развития до 2050 года, передает Kazakhstan Today.

Совместно с учеными и гражданским обществом мы разрабатываем Концепцию низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. В ней будут предусмотрены различные мероприятия, в том числе по эффективному сокращению выбросов парниковых газов. Наше научное сообщество в ходе заседания высказало свои предложения по совершенствованию Концепции", - написал в Twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Он отметил, что вопросы климата играют все большую роль в политиках стран по всему миру. Год назад в ЕС была принята Европейская зеленая сделка по достижению нетто-нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Казахстан также делает шаги в этом направлении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства