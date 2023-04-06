Министерство экологии назвало экологическую обстановку в Атырау критической
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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области уже третий день ведется борьба с возгоранием камыша. Кроме того, на двух крупных промышленных предприятиях произошли внештатные ситуации. Министерство экологии и природных ресурсов РК назвало экологическую обстановку в Атырау критической.
3 апреля произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, в том числе горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPl). Это все, вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра, создали критическую экологическую обстановку", - сообщили в Министерстве экологии.
По данным ведомства, "на АНПЗ в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2, что вызвало задымление печи УЗК (Узел замедленного коксования). Начало задымления - 10.32, окончание задымления - 10.47".
Вместе с тем, на интегрированном газохимическом комплексе по производству полипропилена (ИГХК) ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPl) в 10.59 в связи с коротким замыканием на воздушной линии 220 кВ Л-2025 АО "KEGOC" произошла аварийная остановка генерирующих установок на ПГТЭС ТОО "KUS", что привело к нестабильной работе электрических приемников на ИГХК и произведению сброса давления на факел", - проинформировали в Минэкологии.
Отмечается, что на данный момент ведется работа по регистрации проверки в отношении двух предприятий в органах прокуратуры. Обстоятельства по двум фактам будут устанавливаться.
Вместе с тем, отмечаем, что экологические показатели предприятий, особенно АНПЗ, являются устойчиво неудовлетворительными. Так, систематически фиксируются нарушения экологического законодательства и сжигание газа на факелах. В прошлом году, за систематические нарушения Департаментом экологии по Атырауской области были направлены материалы в суд по приостановлению экологического разрешения АНПЗ. В этом году качественных улучшений мы не увидели. В связи с этим, предприятия должны взять вопрос улучшения своих экологических показателей на контроль и привести все в соответствие в кратчайшие сроки. По данному вопросу Министерством будет направлено письмо материнской компании АНПЗ и KPI - KazMunayGas совместно с Самұрық Қазына Өндеу", - подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что из-за смога школьников и студентов в Атырау перевели на "дистанционку".