Министерство экологии назвало экологическую обстановку в Атырау критической

По предварительным оценкам в государствах-участниках СНГ находятся более 40 крупных объектов ядерного наследия

Фото: исполнительный комитет СНГ

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Актау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау состоялось выездное заседание экспертной группы по развитию технических решений и технологий Базовой организации государств-участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), радиоактивными отходами (РАО) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), - В Актау состоялось выездное заседание экспертной группы по развитию технических решений и технологий Базовой организации государств-участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), радиоактивными отходами (РАО) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), сообщает Исполком Содружества.





Встречу организовала Топливная компания Росатома "ТВЭЛ", которая с 2021 года является Базовой организацией СНГ, а также является интегратором Госкорпорации "Росатом" по выводу из эксплуатации и обращению с РАО. Принимающей стороной выступил Мангистауский атомный энергетический комбинат (ТОО "МАЭК").





Ключевым вопросом заседания экспертной группы стало обсуждение применяемых и разрабатываемых в странах СНГ решений и технологий по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО, а также перспективные направления реализации совместных проектов по развитию технологического парка организаций-участников Базовой организации.





По предварительным оценкам в государствах-участниках СНГ находятся более 40 крупных объектов ядерного наследия. В ноябре прошлого года мы инициировали разработку Комплексной программы приведения в безопасное состояние объектов ядерного наследия в странах Содружества, находящихся на различных стадиях вывода из эксплуатации. На реабилитируемых объектах необходимо применять наиболее подходящие технологии и инженерные решения. Мы сформируем реестр технологий для применения на пилотных объектах Комплексной программы", - отметил директор программ по ВЭ АО "ТВЭЛ", заместитель председателя Совещательного органа Базовой организации государств-участников СНГ по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО Эдуард Никитин.





В рамках встречи участники рассмотрели технологии вывода из эксплуатации исследовательских и промышленных уран-графитовых реакторов, а также хранилищ РАО.





Эксперты обменялись опытом по вопросам организации системы радиационного мониторинга, обеспечения радиационной безопасности при долговременном хранении РАО, переработке и обращению с твердыми и жидкими РАО, финальной изоляции отходов, эксплуатации контейнерного парка для транспортирования, хранения и захоронения РАО, используемого в странах-участниках СНГ.





Среди новейших технологий в области вывода из эксплуатации участники отметили мобильный лазерный комплекс для фрагментации радиационно загрязненного крупногабаритного металлического оборудования и установку сортировки радиационно-загрязненных грунтов FREMES. Обе технологии внедрены на Ангарском электролизном химическом комбинате (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"), который является одним из центров компетенций Топливной компании по выводу из эксплуатации.





Для экспертов был организован технический тур на Мангистауский атомный энергетический комбинат, на площадке которого находится реакторная установка БН-350 (с 1999 года - в режиме вывода из эксплуатации).





Предусмотрены три этапа вывода из эксплуатации РУ БН-350, включая частичный или полный демонтаж оборудования, зданий, сооружений, захоронение радиоактивных отходов и реабилитацию территории. Сейчас выполняются мероприятия по первому этапу - обращению с отработавшим ядерным топливом, обращению с жидкометаллическим теплоносителем, жидкими и твердыми радиоактивными отходами реактора БН-350. Безусловно, мы рассматриваем опыт коллег из стран СНГ для решения этих задач", - отметил генеральный директор ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев.





Работа экспертных групп Базовой организацией государств-участников СНГ ведется на постоянной основе.



