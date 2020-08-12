Министр экологии предложил алматинцам вместе выработать план по улучшению экологии в городе

Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев пригласил жителей Алматы принять участие в онлайн-встрече, чтобы вместе обсудить экологическую ситуацию в городе и выработать меры реагирования, передает Kazakhstan Today.

Наше министерство продолжает серию онлайн-встреч с общественностью городов и регионов для обсуждения экологической ситуации и выработки путей решения с учетом мнения населения. В предстоящий четверг, 13 августа, в 11.00 планируем провести обсуждения по Алматы", - написал Мирзагалиев на своей странице в Twitter во вторник.

Жителей города всегда отличала активная гражданская позиция по экологическим вопросам. Поэтому, думаю, совместно мы сможем проработать качественный план по улучшению экологии города. Приглашаю всех заинтересованных принять участие во встрече, озвучить свои замечания и предложения", - отметил он.

Обсуждение пройдет на площадке zoom, прямая трансляция встречи будет вестись также на странице Минэкологии в Facebook.

Желающих прошу направить данные с контактными номерами и электронной почтой на номер whatsapp 87015055505 Департамента экологии Алматы, либо на 87017932418", - проинформировал министр.

Ссылка на конференцию: https://us02web.zoom.us/j/9043681468, пароль: 2209.

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