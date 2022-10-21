Министр экологии прогнозирует рост дефицита водных ресурсов в Казахстане

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В условиях сокращения водных ресурсов и роста водозабора на нужды населения дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 кубического километра, сообщил министр экологии и водных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в службе центральных коммуникаций.
По его словам, на это влияет ряд факторов, среди которых изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов и связанная с этим нагрузка на них.
Многолетняя динамика речного стока свидетельствует об истощении водных ресурсов за счет сокращения местного и трансграничного стока. Если в 2000 году средний многолетний речной сток составлял 120 кубических километров, то сейчас около 102 кубических километров. К 2030 году ожидается дальнейшее снижение речного стока до 99,4 кубического километра", - пояснил Брекешев.
По его словам, наименее обеспечен водными ресурсами Центральный Казахстан. Этот регион, а также Западный Казахстан также являются наиболее зависимыми от соседних стран в плане водообеспечения.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил, что серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов, в связи с чем он поручил правительству подготовить трехлетний проект развития водной отрасли.