03.04.2023, 18:50 6581
На АНПЗ объяснили причину выбросов черного дыма в атмосферу
Произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования
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Атырау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования (УЗК), сообщили в пресс-службе ТОО "Атырауский НПЗ".
Вследствие этого в 10.32 началось кратковременное задымление. К 10.47 задымление было полностью локализовано. Параллельно в 10.40 и 11.10 произошла посадка электроэнергии со стороны АО "KEGOK", что привело к отключению части динамического оборудования технологических установок ПАУ, ПГП с последующим их перезапуском", - добавили на предприятии.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых заснят черный дым из факельного устройства предприятия.
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03.04.2023, 12:55 10456
Смог в Атырау: школьников и студентов перевели на удаленку Дополнено
Фото: facebook/акимат Атырауской области
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Атырау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьники и студенты Атырау сегодня учатся в дистанционном формате из-за накрывшего город смога, сообщили в акимате Атырауской области.
В связи с появлением смога и запаха от возгорания камыша в 30 километрах от села Дамбы, на территории ГПР "Акжайык", сегодня, 03.04.2023, все школьники и студенты города Атырау будут проходить обучение в дистанционном режиме. Дополнительная информация будет сообщена позже", - заявили в ведомстве.
В областном департаменте по ЧС сообщили, что 2 апреля 2023 года в 09.12 в в 30 километрах от села Дамбы, на побережье Каспийского моря, на территории ГПР "Акжайык", произошло возгорание камыша. Площадь горения составила 85 гектаров.
В настоящее время тушение пожара продолжается. В ликвидации возгорания задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области; 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР "Ак Жайык".
Тушение тростника усложняется сильными порывами ветра и заболоченной местностью. Угрозы распространения огня в населенные пункты нет.
Напомним, ранее жители Экибастуза пожаловались на накрывший город черный дым, из-за которого дома и автомобили были в копоти и золе. На ТЭЦ это объяснили сжиганием угольной пыли.
31.03.2023, 10:52 32496
В Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начинается весенний сезон посадки деревьев лиственных и хвойных пород, планируется высадить более 10 тысяч саженцев, в том числе и в рамках акции "Зеленый двор", рассказали в акимате южной столицы.
По информации ведомства, в первой декаде апреля (1-2 и 8-9) горожанам раздадут 2638 саженцев вяза, катальпы, ясеня и березы. Посадочные работы продлятся до конца мая.
Основная часть деревьев будет высажена в развивающихся Алатауском и Наурызбайском районах, где пока мало зелени.
Осенью работы по озеленению города продолжатся. Городские власти ожидают, что в осенний сезон -2023 будет высажено свыше 300 тысяч деревьев", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Алматы ради возведения очередного ЖК в Алматы под снос пошли сотни многолетних деревьев. Также сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы.
В микрорайоне Нурлытау без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.
30.03.2023, 18:14 40571
Из алматинских предгорий снова вывозят чернозем
По факту ведется расследование
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из алматинских предгорий, где находятся бывшие яблоневые сады, продолжают вывозить чернозем.
О вывозе земли с территории яблоневых садов рассказали в Instagram-паблике kris_p_almaty жители микрорайона Карагайлы Наурызбайского района.
В Наурызбайском районе продолжают массово вывозить чернозем. Благодаря оперативным действиям экополиции была пресечена деятельность группы лиц, которая вывозила чернозем на технике МЧС, прикрываясь якобы задачей акимата по озеленению", - сообщили очевидцы.
Ситуацию прокомментировали в акимате Алматы. По их данным, земельный участок находится в частном владении.
Сотрудниками природоохранной полиции района совместно с отделом экологии пресечена деятельность преступников. Данный вопрос находится на контроле специализированной природоохранной прокуратуры Алматы, прокуратуры района и акимата", - сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что за указанные действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 337 КоАП РК "Уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам".
Ведется досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады, а также незаконно сваливать мусор и похищать плодородный слой земли.
Так, на Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады. Строительство было приостановлено.
30.03.2023, 09:47 45991
Казахстан требует от NCOC $5,1 млрд - СМИ
Власти Казахстана обвиняют NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана выдвинуло North Caspian Operating Company обвинение в хранении слишком большого количества серы на объекте.
Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге (5,1 млрд долларов) в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минэкологии РК.
Ведомство обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.
Ранее в этом месяце оператор заявил, что управляет "производством и хранением серы ответственно и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в соответствии с применимыми стандартами и передовой практикой".
29.03.2023, 19:43 49601
Черный дым в Экибастузе: проведены замеры
Фото: Instagram/akimatridder
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Экибастуз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе находятся 2 стационарных поста наблюдений РГП "Казгидромет". По состоянию на 29 марта пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха № 1, находящийся по адресу улица Машхура Жусупа, 118/1, не зафиксировал превышений ПДК, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.
Для более детальной проверки сотрудники департамента провели замеры качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Результаты замеров выявили превышение по оксиду углерода 6,3 мг/м3 (ПДК 5,0), оксиду азота 0,527 мг/м3 (ПДК 0,5), пыли 0,638 мг/м3 (ПДК 0,5).
В настоящее время проводится работа по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Ранее жители Экибастуза пожаловались на идущий с ТЭЦ грязный черный дым, из-за которого в городе трудно дышать, а все окна и полы в копоти и золе.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Павлодарской области оштрафовал ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на 27,6 млн тенге.
27.03.2023, 14:45 66471
Неблагоприятный для посевной кампании дефицит влаги прогнозирует Казгидромет на западе и в центре Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом выпустил Казгидромет. По его данным, в целом складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны.
Однако на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития", - говорится в релизе.
Расчеты показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед весенними полевыми работами ожидается:
- от оптимального до удовлетворительного уровня - в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской области;
- удовлетворительной - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях;
- оптимальной - в Жетысуской и Туркестанской области.
Данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что в конечном счете влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая", - подчеркивается в информации.
Окончательный прогноз запасов влаги в почве к началу весенних полевых работ будет разработан, ориентировочно, 25 апреля.
Напомним, засушливые периоды и нехватка поливной и питьевой воды, особенно в летнее время, не редкость для некоторых регионов Казахстана. Засуха крайне отрицательно сказывается на урожае, а также лишает корма сельскохозяйственных животных.
Так, в минувшем году в Кызылординской области наблюдалась нехватка кормов для скота. В 2021 году в Мангистауской и Кызылординской областях также сложилась критическая ситуация с кормами и сеном.
Казахстанский эколог Вадим Ни заявил, что глобальное потепление угрожает Казахстану дефицитом воды.
В связи с нехваткой питьевой воды в Мангистауской области в ближайшие 5 лет было решено построить 6 опреснительных заводов.
26.03.2023, 10:31 76391
На юге Казахстана прошла ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan
За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в рамках праздника Наурыз в южных регионах Казахстана проведена ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Акция была инициирована по поручению главы государства для улучшения экологической обстановки и проводится ежегодно с 2019 года.
В мероприятии участвовало более 135 тысяч человек. Из них более 12 тысячи волонтеров, свыше 47 тысяч представителей государственных органов, 65 тысяч сотрудников предприятий, общественных организаций и населения.
С учетом климатических условий мероприятие проходило в шести регионах Казахстана, среди которых Жамбылская, Алматинская, Кызылординская и Туркестанская области, города Шымкент и Алматы.
Участники акции навели порядок в рекреационных зонах, очистили придворные объекты, улицы и парки. Провели озеленение местности, высадили цветы и деревья.
За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован, на переработку передано 337 тонн стекла, 97 тонн пластика, 67 тонн резины, 49 тонн бумаги и картона и 130 тонн металла.
Напомним, в нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора. Сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда.
26.03.2023, 10:15 74046
В нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора
Фото: udp-rk.kz
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Кокшетау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3 тонн мусора собрали за зимний период с акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы Государственного национального природного парка Бурабай, сообщает пресс-служба парка.
В рамках акции "Чистый лед" сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими.
Последняя масштабная акция по очистке ледового покрытия озер Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне была проведена 24 марта. В ней приняли участие 45 человек инспекторского состава Боровского, Акылбайского, Бармашинского лесничеств, а также рыбаки-любители. С ледового покрова было собрано и вывезено более 35 кг различных бытовых отходов.
Кстати, в зоне природоохранной ответственности коллектива ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них - озер Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, и Катарколь превышает 10,5 тысячи га.
Ихтиофауна озер нацпарка перезимовала в этом году в целом нормально. За исключением озер Жукей и Катарколь, где наблюдалось снижение уровня растворенного в воде кислорода и понадобилось проведение аэрационных мероприятий. Бурить лунки, чтобы насытить кислородом воду, инспекторам нацпарка за зиму пришлось 12 раз. В данный момент обстановка на озерах стабильная. С приближением весны внимание инспекторов перенесено на охрану мест массового нереста рыбы, гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Акция "Чистый лед" стала уже ежегодной традицией, где участвуют рыбаки-любители, отдыхающие, местные жители. Тем самым мы призываем всех к чистоте окружающей среды!" - рассказал инженер ихтиолог Максим Пак.
Ранее сообщалось, что на территории Акылбайского лесничества государственного национального природного парка Бурабай выявлен факт незаконной порубки древесины. Факт незаконной порубки расследуют акмолинские полицейские. По данным полиции, ущерб составляет 700 тысяч тенге.
Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы регулярно заваливают мусором и отходами из ближайших садоводческих товариществ "Кок-Лай-Сай", "Весна" и "Эдельвейс".
В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции выявлены несанкционированные места для вывоза мусора, которые организовывают различные предприятия и сами жители города. В текущем году за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе нарушителей также 15 строительных компаний.
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