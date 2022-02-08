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На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк

07.02.2022, 16:49 7036
На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк
Фото: Акимат города Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк. Для этого выделено финансирование в размере 1 млрд тенге, сообщили в столичном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным акимата, разрабатывается проектно-сметная документация по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.
 
Проект экопарка на Малом Талдыколе (ул. Е-10, напротив ЖК "Зеленый квартал") предусматривает благоустройство водоема: вдоль водоема будет каменный берег, который позволит создать естественную фильтрацию воды и необходимую экосистему. Также предусматривается организация биодренажной системы и аэрация водоема для обеспечения уровня воды и равномерного насыщения кислородом.
 
Кроме того, появится прогулочная инфраструктура: террасная набережная на прибрежных водно-болотных угодьях, будет сохранен и созданы условия для экоклимата с флорой и фауной.
 
Отмечается, что на самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.
 

На базе Центра урбанистики, также в районном акимате Есиль руководителями управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и управления охраны окружающей среды и природопользования не раз были проведены встречи с экоактивистами, экологами и активными жителями по вопросу Малого Талдыколя", - отметили в акимате.


 

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Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку

08.02.2022, 12:42 1271
Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 февраля постановлением правительства участок площадью 1002 га в урочище Кок-Жайляу Медеуского района Алматы возвращен государственному национальному природному парку "Иле-Алатау", - сообщили в нацпарке.

 
Напомним, приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК от 5 октября 2021 года № 27-5/212 была создана комиссия по рассмотрению вопроса перевода земельного участка площадью 1002 га, находящегося в урочище Кок-Жайляу, из земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского государственного национального парка. Комиссия посчитала возврат земель обратно в земли особо охраняемых природных территорий правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспретизы.
 
Кок-Жайляу - урочище на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Уникальное плато находится между Малым и Большим Алматинскими ущельями. Высота урочища Кок-Жайляу составляет примерно 1450-1740 метров над уровнем моря.
 
Кок-Жайляу - это уникальные природные экосистемы и ландшафты. Несмотря на разные виды воздействия, эстетическая ценность ландшафтов Кок-Жайляу сохранена, особенно в нижней части, на склонах хребта Кумбель. В урочище Кок-Жайляу отмечены степные, лесные и луговые экосистемы, а также высокогорные подушечники. Из лесных экосистем максимальные площади заняты уникальными экосистемами хвойных еловых лесов из ели Шренка, или тяньшанской, которые распространены в горах Тянь-Шаня.
 
Здесь произрастают занесенные в Красную книгу Казахстана Ель Шренка - стланниковая форма, яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, шафран алатавский, пион средний, голосемянник алтайский, ревень Виттрока, желтушник оранжевый, ястребинка кумбельская, касатик Альберта, тюльпан Островского, остролодочник алматинский.
 
Богат на этой территории и животный мир. В составе фауны может встречаться до 57 видов млекопитающих, 200 видов птиц, четыре вида пресмыкающихся, три вида земноводных и четыре вида рыб.
 

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк создан в целях сохранения уникальных природных комплексов и историко-культурных объектов северного макросклона хребта Заилийского Алатау на территории Алматинской области. Сохранение уникального ущелья Кок-Жайляу - наша основная задача", - отмечается в сообщении.


Ранее сообщалось, что общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу продолжалась более восьми лет. Точку в долгом споре поставил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который в октябре 2019 года запретил строительство курорта.  

В ноябре 2019 года Антикоррупционная служба сообщила о проверке рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау" в Иле-Алатауском национальном природном парке. Из публикации журналиста Вадима Борейко следовало, что в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик - управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем, в связи с изменением курса тенге, дополнительно профинансировано $13,5 млн, но сетей на самом деле там нет. Еще около $200 тыс. (эквивалентно около 76 млн тенге) ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО "Almaty Mountain Resorts" (оператор проекта, на баланс которого должен был перейти объект. ТОО руководит Наиль Нуров, кроме того возглавляющий ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". По информации informburo.kz, было затрачено на данный проект 4 млрд 100 млн тенге), которое сделало PR-проект, а затем прекратило его.    
 

Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов

07.02.2022, 10:48 9636
Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В рейтинге худших стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Индекс загрязнения составил 73,4. Уточним: чем больше индекс, тем хуже ситуация", - сообщает Energyprom.kz.

 
Открывают рейтинг самых загрязнённых стран Камерун, Монголия и Мьянма; замыкает Финляндия с индексом всего 12,1, что является лучшим показателем в мире.
 
Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане; лучше - в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси, говорится в обзоре.
 
По итогам двенадцати месяцев прошлого года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли на 4,3% - до 163,9 млрд тенге, отмечают аналитики.
 
Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в секторе составили 157,1 млрд тенге, плюс 33,8% за год.
 
В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области: 52,8 млрд тенге - в 4 раза больше, чем годом ранее.
 
В тройке лидирующих регионов также оказались столица (26 млрд, рост в семь раз за год) и Актюбинская область (19,8 млрд, рост в два раза). В ТОП-5 регионов также вошли Атырауская и Восточно-Казахстанская области.
 
Наименьший объем капвложений зафиксирован в Алматинской области: 579,6 млн тенге. В Северо-Казахстанской области в прошлом году инвестиций в секторе не наблюдалось.

 

Минэкологии планирует включить реку Жайык в перечень водных объектов особого значения

28.01.2022, 20:41 35976
Минэкологии планирует включить реку Жайык в перечень водных объектов особого значения
УРАЛЬСК. 28 ЯНВАРЯ - В ходе брифинга в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов сообщил о проводимой работе по включению реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас мы ведем научное обоснование, чтобы реку Жайык включить в перечень водных объектов государственного значения, в которых есть особый режим хозяйственной деятельности. Соответственно к нему будет лучше отношение со стороны государства", - цитирует Кожаниязова портал "Мой ГОРОД".

 
Согласно водному кодексу Казахстана, водными объектами особого государственного значения признаются естественные природные объекты, "оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона и требующие особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности". Их перечень и особенности правового режима регулирования хозяйственной деятельности на них определяются правительством. В перечень входят Каспийское море, озера Балхаш и Зайсан, система озер Алаколь и река Иртыш.
 
20 декабря заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос касательно снижения уровня воды в реке Урал, сообщил, какие меры принимает правительство.
 

Правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане

27.01.2022, 17:45 41086
Правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК утверждены правила управления коммунальными отходами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется по следующим фракциям:
 
  • "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло);
  • "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное).
 
Сбор "сухой" фракции отходов может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема, в том числе через автоматические устройства для приема отходов.
 
Вывоз коммунальных отходов осуществляется по графику.
 

Для минимизации затрат на транспортировку коммунальных отходов принимается минимальная частота вывоза отходов, соответствующая при этом установленным санитарным и природоохранным требованиям", - сообщается в тексте приказа.

 
При этом, если отходы собираются раздельно, для каждой фракции устанавливается своя периодичность вывоза
 
Также в документе прописаны требования к субъектам предпринимательства, осуществляющим транспортировку ТБО. Они должны:
 
  1. использовать специально оборудованные транспортные средства для транспортировки ТБО;
  2. оборудовать эти транспортные средства спутниковыми навигационными системами, подключенными к ИС "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК", а также постоянно поддерживать эти системы в рабочем состоянии;
  3. заключать договоры с собственниками ТБО;
  4. соблюдать требования действующего законодательства РК.

Кроме того, документ регламентирует управление разными видами коммунальных отходов: бумагой и картоном, пластиком, стеклянной тарой, ртутьсодержащими отходами.
 
Документ вводится в действие с 6 февраля 2022 года.
 
Полный текст документа можно посмотреть здесь
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили требования к раздельному сбору мусора. 
 

Аким Нур-Султана поручил завершить строительство ТЭЦ-3 в 2022 году

23.01.2022, 12:00 54591
Аким Нур-Султана поручил завершить строительство ТЭЦ-3 в 2022 году
Фото: сайт УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о том, что затянувшееся строительство ТЭЦ-3 завершится в текущем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, на своей странице в Instagram Кульгинов прокомментировал строительство объекта.
 

Учитывая, что в столице ежегодно строится более 3 млн квадратных метров жилья, а отопительный сезон длится порядка семи месяцев, необходимо увеличивать мощность тепловой энергии. ТЭЦ-3 - один из долгостроев города, строительство которого началось больше 10 лет назад. В прошлом году мы возобновили строительство ТЭЦ-3", - написал аким Нур-Султана.

 
Кульгинов заявил, что по поручению главы государства правительство выделило финансирование на строительство объекта. 
 

Сегодня в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительно-монтажных работ ТЭЦ-3. Поручил подрядчику завершить строительство уже в этом году. На начало следующего отопительного сезона (осень 2022 года) мощность ТЭЦ-3 составит 240 гигакалорий в час. Уже в январе 2023 года - 360 гигакалорий в час (с ростом до 440 Гкал/ч). Мощность ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья", - рассказал аким.

 
Кульгинов добавил, что сейчас ведется проектирование трех газовых котельных. Их мощность составит почти 1600 гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3,5 раза. Газовые котельные позволят дополнительно отапливать теплом более 22 млн квадратных метров жилья.
 

Кроме того, провели работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 водогрейные котлы перевели на газ, также продолжаем работы по газификации города", - написал аким столицы.


Ранее первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек проверял, как в столице проходят работы по переводу на газ столичной ТЭЦ-2. Он напомнил, что в результате газификации в Нур-Султане ожидается сокращение выбросов окиси азота и углерода, парниковых газов, будут полностью исключены выбросы угольной золы.
 

В Атырауской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот

19.01.2022, 20:47 63311
В Атырауской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот
АТЫРАУ. 19 ЯНВАРЯ - В селе Сагиз Кызылкогинского района, по словам фермеров, животные отказываются от воды, корма и резко теряют в весе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в селе инфицировано около 90 голов крупного и более 100 мелкого рогатого скота. Ветеринары взяли необходимые пробы. Экспертиза выявила инфекционный ринотрахеит и вирусную диарею, сообщает "Хабар 24". 
 
В целях локализации очага заболевания в селе Сагиз ввели ограничения. Объявлен запрет на вывоз, продажу и убой скота. 
 

В связи с выявленным заболеванием в селе объявлено ограничение. На местах уже приступили к дезинфекционным работам. Проводится вакцинация здоровых и лечение больных животных, которое, кстати, даёт положительный результат. К этому часу нет ни одной головы павшего скота. В других населенных пунктах района заболевание не выявлено", - рассказал заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков. 


 

В горах Туркестанской области зацвели подснежники

16.01.2022, 10:46 73336
Фото: Facebook Бакытжана Кырыкбаева
ТУРКЕСТАН. 16 ЯНВАРЯ - Аномалию обнаружил директор филиала государственного природного парка "Сырдария-Туркестан" Бакытжан Кырыкбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кырыкбаев сфотографировал первоцветы в горной местности Боралдай и поделился снимками на своей странице в Facebook.
 

Правила учета домашних животных разработаны в Казахстане

05.01.2022, 11:04 86981
Правила учета домашних животных разработаны в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект приказа Комитета лесного хозяйства и животного мира "Об утверждении правил учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, а в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных, предусмотренной правилами учета домашних животных, говорится в правилах.
 

Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии", - написано в документе.

 
Отмечается, что учет домашних животных производится на платной основе с использованием изделий (средств) учета домашних животных. Учет домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения, производится за счет бюджетных средств.
 
Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню домашних животных, подлежащих учету, обязаны произвести учет домашних животных в соответствии с настоящими Правилами до 31 декабря 2024 года. Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню, обязаны зарегистрировать их потомство в течение 3 (трех) месяцев. Домашние животные, включенные в перечень, подлежат обязательному учету лицами, осуществляющими учет, в базе данных по обращениям владельцев и (или) ответственных лиц.
 
Процедура учета домашних животных включает в себя:
 
1) предоставление владельцем и (или) ответственным лицом домашнего животного лицу, осуществляющему учет;
 
2) визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
 
3) установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
 
4) включение сведений в базу данных;
 
5) присвоение индивидуального номера домашнему животному;
 
6) выдача паспорта учета.
 
Установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет, производится путем использования:
 
1) болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта животного;
 
2) чипов посредством их подкожного введения, которые должны соответствовать стандартам ISO 11784 и ISO 11785;
 
3) браслетов или ошейников либо шлейки;
 
4) электронной метки;
 
5) бирки по центру уха животного, не задев при этом вены;
 
6) татуировки. 
 
После установки изделия (средства) учета лицами, осуществляющими учет в течение дня, вносятся следующие сведения в базу данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца - физического лица или наименование владельца - юридического лица;
 
2) индивидуальный идентификационный номер владельца физического лица или бизнес-идентификационный номер владельца - юридического лица;
 
3) место жительства владельца - физического лица или место юридический адрес - юридического лица;
 
4) контактные данные владельца;
 
5) вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;
 
6) вид, номер и данные изделия (средства) учета;
 
7) индивидуальный номер домашнего животного;
 
8) информация о проведенных ветеринарных мероприятиях (осмотр, вакцинация, стерилизация и другие);
 
9) иные сведения.
 
Индивидуальный номер домашних животных состоит из двенадцати символов, которые имеют следующие обозначения:
 
1) первые два символа - литерный код Республики Казахстан - KZ (две заглавные латинские буквы);
 
2) третий символ - литерный код области, городов республиканского значения, столицы, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
 
3) четвертый символ - цифровой код собаки (1), цифровой код кошки (2), цифровой код других животных (3);
 
4) пятый символ - цифровой код мужского пола домашнего животного (1), цифровой код женского пола домашнего животного (2);
 
5) шестой и седьмой символы - цифровой код лица, осуществляющих учет, определяется местным исполнительным органом самостоятельно;
 
6) с восьмого по четырнадцатый символы - порядковый номер домашнего животного.
 

В случаях, когда количество домашних животных, подлежащих учету, превышает количество символов индивидуального номера домашних животных, допускается увеличение количества символов индивидуального номера домашних животных путем увеличения на один символ порядкового номера домашнего животного", - отмечено в проекте.

 
В случае гибели домашнего животного или смены владельца домашнего животного паспорт учета является недействительным с момента внесения соответствующих сведений в базу данных. 
 
В случае смены владельца домашнее животное подлежит обязательному переучету в базе данных лицом, осуществляющим учет по обращению нового владельца. Новый владелец предоставляет подтверждающие документы о праве собственности и (или) об иных вещных правах на домашнее животное.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными". 

Ранее зоозащитники написали президенту  обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".    
 

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