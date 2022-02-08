Фото: Акимат города Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк. Для этого выделено финансирование в размере 1 млрд тенге, сообщили в столичном акимате , передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным акимата, разрабатывается проектно-сметная документация по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.

Проект экопарка на Малом Талдыколе (ул. Е-10, напротив ЖК "Зеленый квартал") предусматривает благоустройство водоема: вдоль водоема будет каменный берег, который позволит создать естественную фильтрацию воды и необходимую экосистему. Также предусматривается организация биодренажной системы и аэрация водоема для обеспечения уровня воды и равномерного насыщения кислородом.

Кроме того, появится прогулочная инфраструктура: террасная набережная на прибрежных водно-болотных угодьях, будет сохранен и созданы условия для экоклимата с флорой и фауной.

Отмечается, что на самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

На базе Центра урбанистики, также в районном акимате Есиль руководителями управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и управления охраны окружающей среды и природопользования не раз были проведены встречи с экоактивистами, экологами и активными жителями по вопросу Малого Талдыколя", - отметили в акимате.



