Глава Минэкологии прокомментировал ситуацию с Малым Талдыколем

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Казахстан и Словакия рассматривают вопрос о возвращении лошадей Пржевальского в естественную среду обитания - на территорию республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данная инициатива была рассмотрена на встрече вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой республики Миланом Колларом. Примкулов отметил, что казахстанская сторона уже направила словацкой стороне перечень документов, необходимых для решения данного вопроса, и попросил определить ответственное лицо от словацкой стороны. Коллар, в свою очередь, пообещал проинформировать словацкую сторону о проработке вопроса реинтродукции лошади и назначении ответственного за дальнейшее сотрудничество.

По итогам встречи стороны также договорились более подробно обсудить приоритеты сотрудничества двух стран в рамках Межправительственной комиссии, проведение которой планируется в марте 2022 года в Братиславе.

В этой связи предлагаю совместно подготовить штат бизнес-миссии из Казахстана для поиска перспективных партнеров в Словакии", - сказал вице-министр.





Он также предложил рассмотреть новые направления сотрудничества между Казахстаном и Словакией в области охраны окружающей среды, геологоразведки и энергетики.

Стороны выразили уверенность, что это позволит увеличить товарооборот между двумя странами и укрепить инвестиционное сотрудничество.

Ранее стороны договорились сотрудничать в области промышленности, энергетики, образования, туризма, а также метрологии и оценке соответствия.

В частности, казахстанская сторона проработала проект соглашения между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством охраны окружающей среды СР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов в новой редакции.

На сегодняшний день с учетом предложений и замечаний словацкой стороны мы разработали обновленный текст проекта соглашения в рамках компетенции Министерства окружающей среды Словацкой Республики и отправили его по дипломатическим каналам", - сказал Примкулов.

В этой связи посол Словакии сказал, что окажет содействие в согласовании проекта соглашения со словацкой стороной для дальнейшего подписания в ходе заседания межправительственной комиссии.