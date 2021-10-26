Глава Минэкологии прокомментировал ситуацию с Малым Талдыколем

Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК прокомментировал ситуацию с озером Малый Талдыколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы проводили исследования. На сегодняшний день мы понимаем, что подпитки этого озера нет. Идет естественное высыхание. В будущем, если дополнительно не подпитывать это озеро, то ему грозит полное высыхание. С акиматом города мы не один раз встречались, проводили и выездные совещания, прямо на месте Талдыколя. Мы понимаем, что без подпитки это озеро в скором будущем высохнет. На это влияют несколько факторов, в том числе, наверное, и активная городская застройка", - сказал Сериккали Брекешев.
При этом министр подчеркнул, что Малый Талдыколь останется в качестве водного объекта.
Площадь озера будет не менее 20 гектаров. Акимат проведет дополнительные исследования. Территория, которая останется, - наибольшая и глубоководная часть озера. Все остальное - вокруг озера будет организована рекреационная зона", - сказал глава Минэкологии.
Он добавил, что будут определены конкретные границы озера.
Будут проведены работы по очистке дна от иловых отложений и организована искусственная подпитка озера. Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем, озеро Талдыколь и часть вокруг него, где будет организованы рекреационные зоны, будет очень хорошим местом для отдыха горожан", - сказал Сериккали Брекешев.
Ранее в Минэкологии озвучили свою позицию по вопросу Малого Талдыколя.
19 сентября стало известно, что засыпку озера Малый Талдыколь в Нур-Султане решили временно остановить.